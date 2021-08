FC Schalke 04, News und Gerüchte: Ko Itakura kommt von Manchester City - alle Infos zu S04 heute

Die Knappen legen in der Abwehr nach und für das Spiel in Regensburg gibt es eine Ausnahmegenhmigung. Die Schalke-News.

Der FC Schalke 04 am Freitag. Sämtliche relevante News und Gerüchte rund um die Königsblauen heute gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage.

FC Schalke 04, Transfers: Itakura kommt von Manchester City

Schalke 04 hat den japanischen Nationalspieler Ko Itakura (24) von Manchester City verpflichtet. Nachdem Sportdirektor Rouven Schröder bereits am Mittwoch den bevorstehenden Transfer angekündigt hatte, vermeldete S04 am Donnerstagabend Vollzug. Demnach wird der Innenverteidiger zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Darüber hinaus besitzt Schalke eine Kaufoption.

"Wir haben Ko Itakura seit langem intensiv beobachtet und sind absolut überzeugt von seinen Qualitäten: Er verteidigt aktiv und aggressiv, hat dabei ein richtig gutes Stellungsspiel und ist defensiv wie offensiv stark in Kopfballduellen", sagte Schröder: "Obwohl er erst 24 Jahre jung ist, bringt er schon eine große Portion Erfahrung mit und wird unseren Kader damit bereichern."

Bei ManCity war Itakura seit 2018 unter Vertrag, durchgesetzt hat er sich beim englischen Meister nicht . In der vergangenen Saison lief er auf Leihbasis für den niederländischen Klub FC Groningen auf. Bei den Olympischen Spielen in seinem Heimatland wurde er mit den Gastgebern Vierter und kam in allen vier Partien zum Einsatz.

FC Schalke 04, News: Jahn erhält für Spiel gegen S04 Ausnahmegenehmigung

Zweitliga-Tabellenführer Jahn Regensburg kann im Heimspiel am Samstag gegen Absteiger Schalke 04 mit 5324 Zuschauern planen. Die Stadt Regensburg hat einem entsprechenden Antrag des SSV Jahn auf Ausnahmegenehmigung stattgegeben.

Nachdem hinsichtlich der 7-Tage-Inzidenz der Schwellenwert von 35 in Regensburg an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde, sah die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zunächst eine Reduktion auf lediglich 1500 vor.

Am Samstag erwartet der SSV Jahn den @s04 vor insgesamt 5.324 Zuschauer im #Jahnstadion Regensburg ⚪️🔴 #SSVS04 #miaspuinfiaeich

Die Stadt Regensburg hat einem entsprechenden Antrag des SSV Jahn auf Ausnahmegenehmigung stattgegeben ℹ️👇 https://t.co/mmM1yNZLWh — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) August 19, 2021

Vor diesem Hintergrund stellte der Zweitligist einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung. Zugelassen sind nur Fans, die einen 3G-Nachweis erbringen.

FC Schalke 04 heute: Die kommenden Spiele von S04