Darko Churlinov verstärkt den FC Schalke 04 und heimst gleich einmal ein Lob von Dimitrios Grammozis ein. Alle News und Gerüchte zu S04 heute.

Der FC Schalke 04 am Donnerstag. Sämtliche relevante News und Gerüchte rund um die Königsblauen heute gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage.

FC Schalke 04: Trikotversteigerung sorgt für Einnahmen

ℹ️ Mit der Versteigerung der #S04HSV -Trikots wurden zugunsten der Opfer der #Hochwasserkatastrophe 19.103 Euro erzielt. #S04 und #Schalkehilft ! runden den Betrag auf 20.004 Euro auf. Vielen Dank für eure Mithilfe! 👍🏽 pic.twitter.com/ZO8BqVyFOd — FC Schalke 04 (@s04) August 19, 2021

FC Schalke 04: Darko Churlinov kommt - Grammozis voll des Lobes

Der FC Schalke 04 hat Offensivspieler Darko Churlinov für ein Jahr vom VfB Stuttgart ausgeliehen und damit eine neue Nummer 7 in seinen Reihen. Den Transfer gab man bereits am Mittwoch bekannt, am Donnerstag meldete sich Trainer Dimitrios Grammozis dann erstmals zu Wort und lobte den Neuzugang.

"Ich kenne Darko schon aus dem Jugendbereich, er ist mir immer positiv aufgefallen. Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass er uns qualitativ verbessert. Er ist offensiv flexibel einsetzbar. Diese Flexibilität brauchen wir", so der S04-Coach über den Grund, warum man den 21-Jährigen nach Gelsenkirchen geholt hat.

In Stuttgart steht Churlinov noch bis 2024 unter Vertrag, auf Leihbasis soll er nun beim Zweitligisten Einsatzminuten erhalten.

FC Schalke 04 vor dem Spiel bei Jahn Regensburg: Kehrt Matthew Hoppe zurück?

Schalke 04 muss am kommenden Wochenende nach Bayern reisen und gegen den noch ungeschlagenen Gastgeber Jahn Regensburg antreten. Beim schwierigen Auswärtsspiel kann Grammozis möglicherweise wieder auf Matthew Hoppe zurückgreifen.

Der US-Boy ist wieder bereit für einen Einsatz und könnte bereits in Regensburg eine Option sein.

#Grammozis zum Personal: #Langer ist wieder vollständig im Training. Auch @MatthewHoppe9 ist wieder bereit und auf einem guten Weg, eine Option fürs Wochenende zu sein. #S04 | 🔵⚪️ | #SSVS04 pic.twitter.com/YAFjaMsl9K — FC Schalke 04 (@s04) August 19, 2021

So könnte Schalke spielen: Fährmann, Thiaw, Wouters, Kaminski, Palsson, Aydin, Ouwejan, Zalazar, Drexler, Terodde, Bülter

FC Schalke 04: Ex-Talent Avdijaj träumt von Rückkehr nach Deutschland

Der aktuell vereinslose und ehemals für den FC Schalke 04 spielende Offensivspieler Donis Avdijaj träumt von einem Engagement bei einem Klub in Deutschland.

"Für mich ist nur eine Sache wichtig: Die Liebe zum Fußball", sagte der 25-Jährige im Gespräch mit transfermarkt.de. "Ich weiß, was ich kann, ich bin topfit. Dank meines neuen Managements bekomme ich ein Set-up geboten, das mich nicht nur intensiv betreut, sondern auch in meiner Entwicklung perfekt führt, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist. Dafür bin ich sehr dankbar. Mein Ziel ist es, in Deutschland oder in der Nähe zu sein. Dafür möchte ich natürlich alles geben."

Zuletzt stand der Offensivmann in Zypern bei AEL Limassol unter Vertrag, doch nach nur einem halben Jahr ist diese Station schon wieder Geschichte. Er hat neue Ziele - die er am liebsten auf deutschem Boden realisieren würde. "Aber irgendwann muss man auch eine Grenze ziehen zwischen dem, was gedacht wird und was passiert ist. Ich habe in den letzten Monaten extrem hart gearbeitet und möchte zeigen, dass ich es auch hier schaffen kann, wo ich angefangen habe. Das ist jetzt mein großes Ziel."

Das ehemalige Top-Talent von S04 hatte 2013 mit 44 Treffern den damaligen Torrekord in der U17-Bundesliga aufgestellt. In den letzten Jahren kickte er unter anderem für Willem II Tiilburg, Trabzonspor, Heart of Midlothian und für den FC Emmen.

S04: Ex-Schalker Weston McKennie bei mehreren Klubs auf dem Zettel?

Der vom FC Schalke 04 zu Juventus Turin gewechselte Mittelfeldspieler Weston McKennie könnte von den Bianconeri noch vor Ende des Transferfensters verkauft werden.

Wie Sky Sport Italia berichtet, hat sich die Situation für den US-Amerikaner durch Juves Verpflichtung von Manuel Locatelli (US Sassuolo) verändert. Da Trainer Massimiliano Allegri nun im Mittelfeldzentrum wieder eine Option mehr hat, könnte ein Verkauf McKennies ins Haus stehen.

Dem Bericht zufolge hat Juve bereits vor dem Locatelli-Deal einige Anfragen für McKennie erhalten, diese seien zunächst allerdings abgelehnt worden. Bei einem entsprechenden Angebot könnte sich die Alte Dame nun jedoch gesprächsbereit zeigen.

McKennie lief in der vergangenen Saison auf Leihbasis 46-mal für Turin auf, die Italiener zogen dann eine Kaufoption. Sein Vertrag datiert bis 2025.

FC Schalke 04 heute: Die kommenden Spiele von S04