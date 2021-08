Der FC Schalke holt Darko Churlinov aus Stuttgart, von Manchester City soll noch ein Verteidiger kommen. Alle News und Gerüchte zu S04 heute.

FC Schalke, Transfers: Darko Churlinov wird von Stuttgart an S04 verliehen

Der FC Schalke 04 leiht Offensivspieler Darko Churlinov für ein Jahr vom VfB Stuttgart aus. Das gaben die Königsblauen am Mittwoch offiziell bekannt.

🆕 Verstärkung für die Offensive: Darko #Churlinov kommt für die laufende Spielzeit 2021/2022 leihweise vom @VfB zum #S04 🔄



Willkommen auf Schalke, Darko! 👋🏼 — FC Schalke 04 (@s04) August 18, 2021

Der nordmazedonische Nationalspieler erhält die Rückennummer 7 und soll beim Zweitligisten aus Gelsenkirchen Spielpraxis sammeln. In Stuttgart steht Churlinov noch bis 2024 unter Vertrag.

Ob es eine Kaufoption für den 21-Jährigen gibt, wurde nicht kommuniziert.

FC Schalke, News: Ko Itakura kommt wohl von Manchester City zu S04

Zweitligist FC Schalke 04 steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Ko Itakura . Der Innenverteidiger soll gemäß Sky von Premier-League-Meister Manchester City nach Gelsenkirchen wechseln.

Itakura werde am Mittwoch nach Deutschland reisen, auf Schalke seinen Medizincheck absolvieren und anschließend sein Arbeitspapier unterschreiben. Der 24-Jährige, so heißt es weiter, soll für ein Jahr ausgeliehen werden. Anschließend hätten die Knappen die Möglichkeit, ihn per Kaufoption dauerhaft zu binden. Diese soll bei vier Millionen Euro liegen.

Itakura steht sei Januar 2019 bei Man City unter Vertrag. Damals wechselte er für 1,1 Millionen Euro Ablöse von Kawasaki Frontale nach England. Auf Leihbasis ging es direkt weiter zum FC Groningen, wo er die vergangenen zweieinhalb Jahre verbrachte.

FC Schalke, News: Ex-S04-Keeper Wellenreuther kehrt zu Willem II zurück

Der frühere Schalke-Keeper Timon Wellenreuther kehrt per Leihe vom RSC Anderlecht zu Willem II zurück. Das gab der niederländische Erstligist am Mittwochvormittag bekannt.

Wellenreuther wird von Anderlecht, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht, für ein Jahr an Willem II verliehen. Im Sommer 2020 war der 25-Jährige ablösefrei nach Belgien gewechselt.

Vergangene Saison absolvierte Wellenreuther für Anderlecht immerhin 27 Pflichtspiele, in der laufenden Spielzeit hatte er aber noch kein einziges Mal im Kader gestanden. "Es ist ein tolles Gefühl, wieder hier zu sein“, freute sich Wellenreuther. "Ich kenne den Weg, die Leute und habe ein sehr gutes Gefühl, was den Verein und diesen Wechsel angeht. (…) In den letzten Tagen ging es sehr schnell. Nachdem Willem II mit Anderlecht Kontakt aufgenommen hatte, wurde das Geschäft schnell abgewickelt."

Wellenreuther hatte von 2013 bis 2017 bei Schalke unter Vertrag gestanden. Für die erste Mannschaft der Königsblauen absolvierte der frühere deutsche U21-Nationaltorhüter insgesamt zehn Pflichtspiele.

