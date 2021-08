Schalke 04 setzt sein Esports-Engagement fort und bei Ozan Kabak und Amine Harit drohen riesige Verluste. Die S04-News am Donnerstag.

Schalke 04 setzt "deutschlandweit einzigartiges" Esports-Engagement weiter fort

Zweitligist FC Schalke 04 wird wie in den vergangenen Jahren mit einem "ambitionierten Team" in der Prime League Division Pro, der höchsten deutschen "League of Legends"-Liga, antreten und um den dortigen Meistertitel spielen. Das gab der Klub am Mittwochabend bekannt.

"Wir freuen uns, Teil der 'League of Legends'-Community zu bleiben und spielen weiterhin mit großen Ambitionen in der Prime League. Wir wollen erneut um die deutsche Meisterschaft kämpfen und auch bei den EU-Masters ein Wörtchen mitreden", erklärt Peter Knäbel, Vorstand Sport und Kommunikation. "Wir zeigen damit: Der Esports ist auf Schalke keineswegs auf dem Abstellgleis, sondern wird mit neuem Konzept den Restart nach dem erfolgreichen Verkauf des LEC-Slots wagen."

Auch bei der Fußballsimulation FIFA wird der Klub künftig mit drei Spielern an Wettbewerben und Turnieren teilnehmen.

"Komplettiert wird die neu aufgearbeitete Schalker Esports-Orientierung mit dem klaren Ziel, noch näher mit der Region und der Community zusammen zu wachsen. Dabei spielt der direkte Austausch zwischen der Organisation, aber auch den Spielern und Fans eine große Bedeutung", heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

Ladenhüter Ozan Kabak und Amine Harit: Schalke 04 droht Mega-Verlust

Dem FC Schalke 04 droht bei seinen Ladenhütern Ozan Kabak und Amine Harit ein großes Verlustgeschäft.

Wie der kicker berichtet, können die Knappen froh sein, wenn man für das Duo insgesamt noch eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich kassiert.

Für den Abwehr- und Offensivspieler bezahlte S04 einst rund 23 Millionen Euro.

Aufgrund der hohen Gehälter will Schalke beide Spieler unbedingt noch loswerden, doch die Zeit rennt. Die Transferdeadline steht bereits vor der Tür.

Transfergespräche: Schalke stellt Can Bozdogan frei

Zweitligist Schalke 04 hat seinen Mittelfeldspieler Can Bozdogan für Transfergespräche mit einem anderen Klub freigestellt. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Dienstag via Twitter mit.

Bozdogan (20) hat bei Trainer Dimitrios Grammozis in dieser Saison bisher keine Rolle gespielt, einmal lief er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West auf. Angeblich war der österreichische Rekordmeister Rapid Wien an einer Verpflichtung interessiert. Zuletzt galt jedoch Besiktas als Favorit auf eine Verpflichtung.

Erst am Montag hatten die wirtschaftlich schwer angeschlagenen Schalker einen Großverdiener von ihrer Gehaltsliste gestrichen. Der Spanier Omar Mascarell wechselt in seine Heimat zum FC Elche.

