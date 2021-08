FC Schalke 04, News und Gerüchte: Harit vor Wechsel zu Olympique Marseille, Bozdogan schließt sich Besiktas an

Can Bozdogan verlässt den FC Schalke auf Leihbasis und Amine Harit könnte es ihm demnächst gleich tun. Alle News zu S04 am heutigen Samstag.

Der FC Schalke 04 am heutigen Samstag. Sämtliche relevante News und Gerüchte rund um die Königsblauen gibt es hier.

Zudem findet Ihr hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage.

Schalke verleiht Can Bozdogan an Besiktas - Kaufoption am Saisonende

Zweitligist Schalke 04 verleiht Mittelfeldspieler Can Bozdogan für den Rest der Saison 2021/22 an Besiktas. Das gaben beide Vereine am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

Nach Ablauf der Leihe hat der türkische Spitzenklub zudem eine Kaufoption und könnte den 20-Jährigen damit dauerhaft unter Vertrag nehmen. Auf Schalke läuft Bozdogans Arbeitspapier noch bis 2024.

"Nach den Gesprächen mit Can und seinem Management sind wir gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass ihm eine Luftveränderung guttun wird. Wir wünschen ihm für das Jahr in Istanbul alles Gute“, wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in der Mitteilung zitiert.

Bozdogan war 2019 aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln zu Schalke gewechselt. Für die erste Mannschaft von S04 lief der deutsche Junioren-Nationalspieler insgesamt 18-mal auf, in der bisherigen Zweitligasaison war er allerdings noch ohne Einsatz.

Schalke 04: Amine Harit offenbar kurz vor Wechsel zu Olympique Marseille

Der hochverschuldete Zweitligist Schalke 04 bekommt offenbar einen weiteren Großverdiener von der Gehaltsliste. Nach einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe steht Offensivspieler Amine Harit kurz vor einem Wechsel zu Olympique Marseille.

Schalke und Marseille sollen sich bereits auf ein Leihgeschäft geeinigt haben. Harits Vertrag auf Schalke, den die Königsblauen in der zweiten Liga finanziell nicht stemmen können, läuft noch bis 2024. Bei S04 zählt er zu den Topverdienern, spielte in der aktuellen Saison allerdings noch keine Minute.

Bereits am Wochenende soll der Mittelfeldspieler vor Ort sein und eine Leihe zum Fünften der abgelaufenen Ligue-1-Saison finalisiert werden. Offen ist, ob im Deal eine Kaufoption verankert ist. Schon am Freitag hatte Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder klargestellt, dass es bei der Personalie Harit zeitnah zu Bewegung kommen könnte.

"Wir wollen die Transfers tätigen, die Spieler, die Berater und gewisse Vereine ebenso", sagte er bezüglich der angestrebten Wechsel von Harit und Ozan Kabak. Als Abnehmer gehandelt wurden zuletzt auch der FC Villarreal, Galatasaray Istanbul und der FC Everton. Harit kam 2017 für acht Millionen Euro aus Nantes nach Gelsenkirchen und lief 102-mal in der Bundesliga für Königsblau auf (zwölf Tore, 18 Vorlagen).

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: Die 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM

Ein kriselndes Schalke 04 empfängt am Samstag Fortuna Düsseldorf. Goal erklärt Euch, wie, wo und wann die Partie live im Fernsehen übertragen wird.

Hier entlang!

FC Schalke 04 heute: Die kommenden Spiele von S04