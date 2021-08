FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: Die 2. Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM

Ein kriselndes Schalke 04 empfängt am Samstag Fortuna Düsseldorf. Goal erklärt Euch, wie, wo und wann die Partie live im Fernsehen übertragen wird.

Der FC Schalke 04 hat sich den Saisonstart in der 2. Bundesliga wahrscheinlich anders vorgestellt. Am Samstagabend empfangen die Königsblauen Fortuna Düsseldorf zum Topspiel. Am 28. August um 20.30 Uhr duellieren sich die beiden Traditionsklubs in der Veltins Arena zu Schalke.

Nach vier Spieltagen nur vier Punkte und eine negative Tordifferenz. So lautet die Bilanz des Saisonstarts des Bundesliga-Absteigers Schalke 04. Allerdings ist der kommende Gegner nicht besser gestartet, rangiert nur aufgrund der besseren Tordifferenz weiter vorne in der Tabelle.

FC Schalke vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der 2. Bundesliga.

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: Die 2. Liga am Samstagabend

Wettbewerb 2. Bundesliga | 5. Spieltag Begegnung FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf Anpfiff 28. August - 20.30 Uhr Ort Veltins Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf: Wird die 2. Bundesliga heute live im Free-TV übertragen?

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans: Die 2. Bundesliga wird live im TV übertragen. Und noch besser: Ihr könnt Schalke gegen Düsseldorf sogar frei empfangbar im Free-TV sehen!

Sport 1 zeigt nämlich seit dieser Saison das Samstagabendspiel der 2. Liga live und in voller Länge. Daher könnt Ihr auch Schalke gegen Düsseldorf heute live im Free-TV auf Sport 1 anschauen. Die Übertragung startet bereits um 19.30 Uhr mit Vorberichten, ab 20.30 Uhr rollt dann der Ball.

Schalke vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV bei Sky sehen

Zudem läuft FC Schalke vs. Fortuna Düsseldorf auch im Pay-TV. Sky hat nämlich weiterhin die Übertragungsrechte für alle Partien der 2. Bundesliga.

Dazu gehört auch die als Topspiel titulierte Partie FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf. Die Berichterstattung startet bereits um punkt 20 Uhr. Kommentiert und moderiert wird der Abend von Stefan Hempel. Allerdings könnt Ihr die Partie auch über einen LIVE-STREAM bei Sky Ticket verfolgen.

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Da Schalke vs. Düsseldorf live im Free-TV läuft, könnt Ihr das Spiel heute auch kostenlos im LIVE-STREAM sehen. Auch hier ist Sport 1 für die Übertragung zuständig, über diesen Link gelangt Ihr am Samstag ab 19.30 Uhr direkt dorthin!

Auch bei Sky habt Ihr indes Optionen für einen STREAM. Neben Sky Ticket gibt es auch die Möglichkeit, den LIVE-STREAM bei SkyQ oder Sky Go zu verfolgen. Allerdings sind diese Möglichkeiten nicht so simpel zu buchen wie Sky Ticket.

Denn um dieses Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr kein etwaiges Drittgerät wie einen Receiver, sondern könnt direkt nach Abschluss des Vertrags loslegen. Ihr braucht dafür nur eine Internetverbindung sowie ein internetfähiges Endgerät wie Euer Handy, Euren Laptop oder einen Smart-TV. Zum Angebot von Sky Ticket geht es hier entlang.

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Die letzten Aufeinandertreffen

Die letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams fanden noch in der Bundesliga statt. Dort war die Bilanz zuletzt relativ ausgeglichen, in den letzten Duellen hatte vor allem Düsseldorf die Oberhand.

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 27.05.2020 Bundesliga Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 2:1 09.11.2019 Bundesliga FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf 3:3 02.03.2019 Bundesliga FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf 0:4 06.02.2019 DFB-Pokal FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf 4:1 06.10.2018 Bundesliga Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 0:2

Die Übertragung der Bundesliga-Highlights samstags auf DAZN

Wie gesagt konnte sich Sky die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga sichern. Das bedeutet, dass es künftig auch keine Highlights der 2. Bundesliga mehr auf DAZN geben wird. Dafür bietet DAZN aber anderen Content. Zum Beispiel die Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga sowie die Highlights der Nachmittagsspiele samstags ab 17.30 Uhr.

Des Weiteren gibt es neben Fußball auch viele andere interessante Sportarten im Programm. Dort tummeln sich American Football (NFL), Basketball (NBA), Eishockey (NHL), Darts und vieles mehr. Zudem zeigt DAZN auch die Spiele der französischen Ligue 1 oder spanischen LaLiga. Diese Programmvielfalt ist allerdings nicht kostenlos.

Bei DAZN gibt es einmal ein monatliches Abonnementmodell sowie ein Jahresabonnement. Für das Monatsabo würdet Ihr 14,99 Euro monatlich zahlen. Das Jahresabo kostet einmalig 149,99 Euro. Das klingt beim ersten Hören viel, ist aber auf das Jahr verteilt günstiger. Heruntergebrochen auf den Monat wäre das ein Betrag von monatlich 12,50 Euro. Solltet Ihr vorher das Angebot von DAZN testen wollen, könnt Ihr dies mit dem kostenlosen Probemonat tun. Diesen findet Ihr hier.

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute live - TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV Sport 1 Pay-TV Sky LIVE-STREAM sport1.de, Sky Go, SkyQ, Sky Ticket

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen der Teams

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04:

Fährmann - Flick, Kaminski, Thiaw - Pálsson - Ranftl, Zalazar, Drexler, Ouwejan - Bülter, Terodde

Mögliche Aufstellung Fortuna Düsseldorf:

Kastenmeier - Zimmermann, Nedelcu, Klarer, Koutris - Prib, Bodzek - Narey, Appelkamp, Klaus - Hennings