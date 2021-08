FC Schalke 04, News und Gerüchte: Harit mit emotionalem Abschiedsvideo, Kabak-Transfer noch heute offiziell?

Amine Harit ist bereits weg, nun könnte auch Ozan Kabak den FC Schalke 04 endlich verlassen. Alle News zu S04 am heutigen Montag.

DFB-Pokal: Schalke 04 muss zu 1860 München

Rekordsieger Bayern München reist zum Klassiker bei Borussia Mönchengladbach, Cupverteidiger Borussia Dortmund hat mit einem Heimspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt eine deutlich leichtere Aufgabe und der FC Schalke 04 muss auswärts bei 1860 München antreten: Die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal hat den Favoriten extrem unterschiedliche Paarungen beschert.

Pokalfinalist und Vizemeister RB Leipzig muss beim Regionalligisten SV Babelsberg antreten. Bundesliga-Duelle bestreiten der FSV Mainz 05 und Arminia Bielefeld, der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln sowie der VfL Bochum und der FC Augsburg. Der zweimalige Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe zog am Sonntag in der ARD -Sportschau die Paarungen, Ziehungsleiterin war die 111-malige Nationalspielerin Celia Sasic. Die Spiele werden am 26. und 27. Oktober ausgetragen.

Schalke 04: Amine Harit wechselt zu Olympique Marseille - emotionales Video zu S04-Abschied

Der hochverschuldete Zweitligist Schalke 04 bekommt offenbar einen weiteren Großverdiener von der Gehaltsliste. Nach einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe steht Offensivspieler Amine Harit kurz vor einem Wechsel zu Olympique Marseille.

Schalke und Marseille sollen sich bereits auf ein Leihgeschäft geeinigt haben. Harits Vertrag auf Schalke, den die Königsblauen in der zweiten Liga finanziell nicht stemmen können, läuft noch bis 2024. Bei S04 zählt er zu den Topverdienern, spielte in der aktuellen Saison allerdings noch keine Minute.

Der Spieler selbst hat sich mit einem emotionalen Video bereits von den S04-Anhängern verabschiedet. "Ihr habt mich vom ersten Tag an mit offenen Armen aufgenommen. Durch die Höhen und Tiefen wurde unsere Beziehung bedingungslos", äußerte sich Harit darin.

Schalke 04: Transfer von Ozan Kabak nach England vor dem Abschluss?

Innenverteidiger Ozan Kabak vom FC Schalke 04 steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League zu Norwich City. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach sei bereits ein erstes offizielles Angebot bei S04 eingegangen, nun soll in weiteren Gesprächen eine Einigung erzielt werden.

Ein Wechsel Kabaks zum FC Turin ist mittlerweile vom Tisch. Romano spricht davon, dass der Türke Schalke "in den nächsten Stunden" verlassen wird.

Laut Sport1 soll es sich um eine Leihe mit Kaufoption handeln. Diese soll im zweistelligen Millionenbereich liegen.

