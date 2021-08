Jahn Regensburg empfängt heute Schalke 04 in der 2. Liga. Goal liefert Euch alle Infos rund um die Live-Übertragung des Duells im TV und STREAM.

Am vierten Spieltag der noch in den Startlöcher stehenden Zweitligasaison steht die Mannschaft von Jahn Regensburg mit neun Zählern an der Spitze der Tabelle und spielt zuhause gegen die aus den Bundesliga abgestiegenen FC Schalke 04. Angepfiffen wird die Partie um 13:30 Uhr.

Ob der Jahn seine Tabellenführung verteidigen kann und wie sich Schalke in der 2. Bundesliga schlägt, ist mit Spannung zu erwarten.

Jahn Regensburg vs. Schalke 04: Goal liefert Euch alle Infos zum Spiel, Liveübertragung im TV und Stream und LIVE-TICKER.

Jahn Regensburg vs. Schalke 04 heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Begegnung in der Übersicht

Jahn Regensburg vs. Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Die mit Spannung erwartete Partie, richtungsweisend für beide Mannschaften, wird heute um 13:30 angepfiffen und nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga hat auch diese Saison der Pay-TV-Anbieter Sky inne. Es ist daher auch dieses 2. Ligaspiel exklusiv bei Sky zu sehen.

⚪🔴 Was die Beteiligten zum heutigen Auswärtssieg bei @Holstein_Kiel sagen, lest Ihr in den Stimmen zum Spiel auf unserer Homepage 💯 #KSVSSV #Jahnelf #miaspuinfiaeich 👇 https://t.co/5EsEiWHYiB — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) August 14, 2021

Jahn Regensburg vs. Schalke 04 heute live im TV: Sky zeigt die 2. Bundesliga live

Sky zeigt diese, durch den bisherigen Verlauf der Saison zum Topspiel avancierte Begegnung, live und in HD. Der Vorbericht zur Partie startet auf Sky Bundesliga um 13:00 Uhr, also eine halbe Stunde vor Spielbeginn.

Das Spiel wird auf Sky Sport Bundesliga 9 (HD) & Sky Sport Bundesliga 5 (HD) live übertragen und kann von Sky-Abonnenten mitverfolgt werden. Eine Übersicht über die verschiedenen Angebote auf Sky, findet Ihr auf der offiziellen Homepage des Bezahlsenders.

Jahn Regensburg vs. Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Sky bietet Euch außerdem Gelegenheit beim Spiel live mitzufiebern wenn Ihr gerade unterwegs seid, aber über eine mobile Internetverbindung oder WIFI-Verbindung verfügt.

Falls Ihr das Spiel live über Euer Tablet, Handy oder den Laptop verfolgen möchtet, so gibt es bei Sky zwei Möglichkeiten zum Streaming.

Jahn Regensburg vs. Schalke 04 heute live: LIVE-STREAM mit Sky Go

Wenn Ihr bereits bei Sky Kunde seid, so ist die Streaming-App Sky Go bereits in Eurem Vertrag inklusive. Verfolgt Ihr das Spiel auf Sky Go, so läuft der Stream der Partie analog zur TV-Übertragung der Begegnung.

Um Sky Go zu nutzen, muss auf Eurem mobilen Endgerät die Sky Go App installiert sein. Hier kommt Ihr direkt zu den Anwendungen für Eure Devices.

Jahn Regensburg vs. Schalke 04 heute live im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Besitzt Ihr noch kein Sky-Abo, bietet Euch Sky trotzdem die Möglichkeit Ihr Angebot ohne langfristige Vertragsbindung zu nutzen. Auch Goal kann Euch Sky Ticket empfehlen , da das Streamingangebot Euch die Gelegenheit bietet, die Zweitligapartie live mitzuverfolgen.

Klingt das für Euch interessant, könnt Ihr hier aus unterschiedlichen Angeboten Euer passendes Paket zusammenstellen .

Jahn Regensburg vs. Schalke 04 heute live: Die Aufstellung der Teams

Die Aufstellung von Jahn Regensburg:

Meyer - Faber, Breitkreuz, Kennedy, Wekesser - Beste, Besuschkow, Gimber, Singh - Albers, Otto

Die Aufstellung von Schalke 04:

Fährmann - Thiaw, Flick, Kaminski - Ranftl, Zalazar, Palsson, Drexler, Ouwejan - Terodde, Bülter

Jahn Regensburg vs. Schalke 04 heute live: Die 2. Bundesliga im Goal LIVE-TICKER verfolgen

Solltet Ihr gerade keine stabile Verbindung mit dem Internet Euer Eigen nennen können, wollt aber trotzdem live bei der Begegnung dabei sein, so empfehlen wir Euch unseren LIVE-TICKER. Mit Goal könnt Ihr hier auf dem Laufenden bleiben.

Jahn Regensburg vs. Schalke 04 heute live: Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick

