FC Schalke 04, News und Gerüchte: Schneider attackiert Boujellab, Farfan ist weiter auf Vereinssuche - alles zu S04

Jochen Schneider ist von den Nassim Boujellabs Gaming-Aktivitäten wenig begeistert. Alle News und Gerüchte zu S04.

Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 am Samstag. Vor dem Revierderby erfahrt Ihr alle News und Gerüchte rund um S04.

Schalke 04, alles Wissenswerte: Die wichtigsten Informationen zu den Königsblauen in den vergangenen Tagen findet Ihr hier.

FC Schalke, News: Calmund stellt S04 "Armutszeugnis" in der Causa Schneider aus

Reiner Calmund hat Schalke 04 wegen des Umgangs mit dem scheidenden Sportvorstand Jochen Schneider scharf kritisiert. "Das ist ein ziemliches Armutszeugnis, das sie sich da gerade selbst ausstellen", so der 72-Jährige in einem Gastbeitrag für den Sportbuzzer.

Durch die Nachricht, dass der Verein und Schneider am Saisonende getrennte Wege gehen werden, schafften sich die Schalker Verantwortlichen eine "unnötige und getriebene Hektik, mit der man Stresssituationen nicht beruhigt, sondern erweitert."

Bild: imago images / Revierfoto

Calmund ergänzte: "Berücksichtigt man, dass Schneider erklärt hatte, dass er beim Abstieg seinen Hut auf Schalke nimmt und auf das ihm zustehende Jahresgehalt verzichtet, dann war die Entscheidung und neuerliche Aufregung zum jetzigen Zeitpunkt überflüssig."

Dass auf Schalke fortan Mike Büskens, Norbert Elgert und Peter Knäbel für die Kaderplanung verantwortlich sind, sei dagegen "eine gute und richtige Idee, das sind Fachleute". Dennoch würde Schneider Schalke "nicht als Manager an der Front, sondern als Stratege im Hintergrund" guttun.

FC Schalke, News: Schneider geht mit Boujellab hart ins Gericht

Nassim Boujellab muss sich wegen seiner Vorliebe für E-Sport harte Kritik von Sportvorstand Jochen Schneider gefallen lassen. Der 21-Jährige filmt sich - häufig auch am späten Abend oder nach Niederlagen von Schalke 04 - beim FIFA zocken. "Das suggeriert etwas Falsches. […] Das ist auf Deutsch gesagt zum Kotzen", wurde Schneider bei einer vereinsinternen Gesprächsrunde deutlich.

Erst vor zwei Wochen hatte Boujellab zudem einen eigenen YouTube -Kanal eröffnet. Für Schneider ein Unding: "Wenn wir 18. sind und so eine Grütze spielen, dann sollte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren", so der 50-Jährige, der hinzufügte: "So viele Leute leiden mit dem Klub. Da kann es nicht sein, dass ich nach außen das Bild abgebe: Mir ist das egal, mir geht es gut, ich genieße mein Leben, alles ist in Ordnung."

Darüber habe er auch schon mit Boujellab gesprochen, wie Schneider betonte. Anstatt dem 21-Jährigen einen Denkzettel zu verpassen, sei er bemüht, ihm eine Hilfestellung zu leisten: "Wir haben so viele Fehler in unserer Jugend gemacht. Wir haben noch Luft nach oben. Es ist wichtig, das an die Jungs zu adressieren, um die Chance zu haben, es besser zu machen", so Schneider abschließend.

FC Schalke, Transfers: Vereinsloser Farfan lässt Ex-Verein Municipal abblitzen

Der ehemalige Schalke-Angreifer Farfan befindet sich weiterhin auf der Suche nach einem neuen Verein. Seinem Jugendverein Deportivo Municipal hat der 36-Jährige trotz intensiver Bemühungen eine Absage erteilt. "Ich habe Zuneigung und Respekt diesem Team gegenüber, mehr aber nicht", erklärte Farfan dem Radiosender RPP.



Bild: Getty Images

Stattdessen warte der Offensivspieler auf ein Angebot, das ihn auch tatsächlich davon überzeuge, seine Karriere fortsetzen. Zwischen 2008 und 2015 hatte Farfan bei Schalke 04 unter Vertrag gestanden. Seit seinem Abschied spielte der Offensivspieler noch für Al-Jazira und Lok Moskau, seit seinem Vertragsende im August 2020 ist er jedoch ohne neuen Verein.

FC Schalke, News: Klopp schwärmt von Ex-S04-Verteidiger Ozan Kabak

FC Schalke, News: BVB-Präsident Rauball drückt S04 die Daumen

Reinhard Rauball drückt dem Revierrivalen Schalke 04 die Daumen für den Klassenerhalt - die drei Punkte im Derby am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) hat der Präsident von Borussia Dortmund allerdings fest für seinen Verein eingeplant. Er sehe "Schalke 04 als essenziellen Bestandteil der Bundesliga an", sagte Rauball den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Seit der Gründung der Bundesliga und schon davor war Schalke immer ein Eckpfeiler des deutschen Fußballs."

Bild: Getty Images

Der 74-Jährige möchte nicht auf "die Mutter aller Derbys" verzichten. "Alle Fans fiebern diesem Spiel schon lange entgegen, überall im Alltag wird über das Derby diskutiert, jeder kann etwas dazu beitragen. Es wird gefrotzelt. Es knistert vor Spannung", sagte Rauball, der den BVB nach den jüngsten Rückschlägen in der Liga auf dem Weg zurück zu alter Stärke sieht.

"Die Leistung in Sevilla war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Nun geht es um Verstetigung", sagte Rauball. Dortmund hatte im Achtelfinale der Champions League am Mittwoch beim FC Sevilla 3:2 gewonnen, in der Bundesliga steht der Vizemeister vor dem 22. Spieltag nur auf dem sechsten Platz - mit sechs Punkten Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Schalke ist mit neun Zählern abgeschlagen Letzter und steht nicht nur für Rauball vor einer "schweren Aufgabe".

Quelle: SID

Schalke 04: Das sind die Spiele in den kommenden Wochen

DATUM GEGNER WETTBEWERB Samstag, 20. Februar | 18.30 Uhr Borussia Dortmund (H) Bundesliga, 22. Spieltag Samstag, 27. Februar | 15.30 Uhr VfB Stuttgart (A) Bundesliga, 23. Spieltag Freitag, 5. März | 20.30 Uhr Mainz 05 (H) Bundesliga, 24. Spieltag Samstag, 13. März | 15.30 Uhr VfL Wolfsburg (A) Bundesliga, 25. Spieltag

FC Schalke gegen den BVB (Borussia Dortmund): Alles zur Übertragung des Revierderbys

Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund zum Schlagerspiel des 22. Spieltages der Bundesliga. Das Revierderby beginnt heute um 18.30 Uhr in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erklären wir Euch, wie Ihr das Duell heute live und in voller Länge im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Das Revierderby wird zum Aufeinandertreffen der Krisenklubs: Die Schalker stecken auch 13 Spieltage vor Saisonende auf dem letzten Tabellenplatz fest und brauchen dringend Punkte, damit die Minichance auf den Klassenerhalt gewahrt bleibt. Am Dienstag gab der Klub zudem die Trennung von Sportvorstand Jochen Schneider spätestens im Sommer bekannt.

Auch der BVB läuft in der Liga den eigenen Erwartungen hinterher und muss um die Teilnahme an der Champions League 2021/22 bangen. Anfang der Woche machten die Schwarz-Gelben die Verpflichtung von Trainer Marco Rose zur neuen Saison perfekt. In der Champions League gelang dem BVB durch das 3:2 beim FC Sevilla ein Befreiungsschlag.