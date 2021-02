Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Highlights - die Übertragung des Revierderbys

Krisengipfel beim Revierderby: Der Tabellenletzte Schalke 04 empfängt die ebenfalls kriselnde Borussia aus Dortmund. Alle Infos zur Übertragung.

Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund zum Schlagerspiel des 22. Spieltages der Bundesliga. Das Revierderby beginnt heute um 18.30 Uhr in der Gelsenkirchener Veltins-Arena.

Das Revierderby wird zum Aufeinandertreffen der Krisenklubs: Die Schalker stecken auch 13 Spieltage vor Saisonende auf dem letzten Tabellenplatz fest und brauchen dringend Punkte, damit die Minichance auf den Klassenerhalt gewahrt bleibt. Am Dienstag gab der Klub zudem die Trennung von Sportvorstand Jochen Schneider spätestens im Sommer bekannt.

Auch der BVB läuft in der Liga den eigenen Erwartungen hinterher und muss um die Teilnahme an der Champions League 2021/22 bangen. Anfang der Woche machten die Schwarz-Gelben die Verpflichtung von Trainer Marco Rose zur neuen Saison perfekt. In der Champions League gelang dem BVB durch das 3:2 beim FC Sevilla ein Befreiungsschlag

Schalke 04 trifft auf den BVB: Goal verrät Euch alle Details zur Übertragung des Derbys im TV und LIVE-STREAM. Zudem bekommt Ihr alle Infos zu den Aufstellungen, sobald diese feststehen.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Begegnung heute in der Übersicht

BEGEGNUNG Schalke 04 vs. Borussia Dortmund WETTBEWERB Bundesliga, 22. Spieltag ORT UND ANSTOSSZEIT Veltins-Arena Gelsenkirchen, 18.30 Uhr

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das Topspiel live sehen? Dann seid Ihr hier genau richtig. Goal verrät Euch alle Informationen zur Übertragung.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung im TV

Das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend wird traditionell vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auch das Revierderby gehört natürlich dazu. Schon um 17.30 Uhr beginnt Sky mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1, der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr. Kommentator des Spiels ist Wolff-Christoph Fuss.

Für die Übertragung im klassischen TV benötigen alle Fans ein Abo. Das günstigste Paket ist dabei für 25 Euro im Monat zu haben. Damit können alle von Sky übertragenen Bundesligaspiele verfolgt werden. Für 30 Euro im Monat gibt es das komplette Sportpaket inklusive Champions League und weiteren Sportarten.

Christian #Gross: Wir werden sicher auch mit Videos arbeiten, um alles herauszuholen. Sodass es den letzten notwendigen Kick gibt, alles in diese Partie hereinzulegen. Aber unsere Spieler wissen auch so ganz genau, worum es morgen geht.#S04 | #S04PK | #S04BVB pic.twitter.com/d7k0K1q7NY — FC Schalke 04 (@s04) February 19, 2021

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket

Ihr gehört zur Generation Streaming? Auch für Euch gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, das Top-Spiel zu verfolgen. Goal erklärt Euch, wie ihr das Spiel auf Sky Go und Sky Ticket sehen könnt.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go steht allen Abonnenten bei Sky ohne Aufpreis zur Verfügung. Per Smartphone, Tablet oder Computer habt Ihr die Möglichkeit, das Programm Eures Abonnements über Internet zu verfolgen - wo auch immer Ihr wollt. Dafür müsst Ihr nur eine entsprechende App auf Euer Gerät laden und schon kann es losgehen.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Gar kein Abo braucht Ihr für Sky Ticket. Über den Streamingdienst könnt Ihr selbst entscheiden, was Ihr sehen wollt und was nicht. Die folgenden Möglichkeiten stehen Euch zur Verfügung, wenn Ihr das Spiel sehen wollt:

Ticket Preis Supersport Monat 29,99 Euro Supersport Jahr 19,99 Euro im Monat (Gesamtpreis sofort fällig) Supersport Tag 14,99 Euro

Sky Ticket ist auf verschiedenen Geräten verfügbar. Diese sind:

PC oder Notebook - ab Windows 7

Mac - ab OS X Mavericks (Version 10.9)

iPad, iPhone & iPod touch - ab iOS 12.0

Android Smartphones & Tablets - ab Android 5.0

Apple TV 4

PlayStation 4 & 5

Xbox One, Series X & Series S

LG webOS TV - Modelle ab 2014

Samsung Smart TV - Modelle ab 2015 mit Betriebssystem Tizen

Sony BRAVIA Android TVs - Modelle ab 2016

Google Chromecast - Streame vom Smartphone / Tablet direkt auf deinen Fernseher

Sky Ticket TV Stick und Sky Ticket TV Box

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung bei Sky in der Übersicht

ZEIT Vorberichte ab 17.30 Uhr, Anstoß 18.30 Uhr TV Sky Sport Bundesliga 1 LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Highlights bei DAZN

Ihr wollt kein Geld bezahlen, um das Revierderby zu sehen? Dann bleibt Euch noch DAZN! Der Streamingdienst zeigt die Höhepunkte aller Bundesligaspiele immer 40 Minuten nach Abpfiff.

Euer Vorteil: Der erste Monat ist gratis! Anschließend kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo. Alle Infos gibt es hier.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Der LIVE-TICKER bei Goal

Alle Infos zum Spielgeschehen gibt es im LIVE-TICKER von Goal. Dort verpasst Ihr ab rund 20 Minuten vor Anpfiff keine Neuigkeit, keine Torchance und natürlich auch kein Tor.

Hier geht's zum LIVE-TICKER von Goal!

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zum Revierderby

Rund eine Stunde vor Anpfiff wissen wir, welche 22 Akteure das Derby bestreiten. Sobald die Aufstellungen beider Teams feststehen, findet Ihr sie hier an dieser Stelle.