Schalke 04 - News und Gerüchte: Auch Neururer glaubt nicht mehr an Schalker Klassenerhalt

Peter Neururer hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt seines Ex-Vereins Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga aufgegeben. "Wer daran wirklich noch glaubt, ist der größte Träumer auf der Erde", sagte Neururer dem RevierSport . Zwölf Spieltage vor Saisonende haben die Königsblauen neun Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. "Schalke muss in den Spiegel schauen und zusehen, dass die Saison 2021/2022 in der 2. Bundesliga geplant wird. Man darf nicht noch mehr Zeit verlieren", sagte Neururer.

Für die Unruhen rund um die Arena nach dem Revierderby gegen Borussia Dortmund (0:4) hat der 65-Jährige trotz aller Enttäuschung wenig Verständnis. "Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass das für mich keine Fans sind. Das sind Kriminelle, die einfach nur Randale suchen und wohl unglücklich mit ihrem Leben sind", sagte Neururer. Nach der Pleite hatten einige Schalke-Fans versucht, ins Stadion zu gelangen. Die Polizei verhinderte das zusammen mit dem Ordnungsdienst (Quelle: SID).

S04-News: Corona-Verstoß nach Derbysieg: BVB akzeptiert Strafe

Die spontanen Feierszenen am Vereinsgelände von Borussia Dortmund nach dem 4:0-Derbysieg beim Erzrivalen Schalke 04 haben für die Schwarz-Gelben das erwartete Nachspiel. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) verhängte am Montag eine Geldstrafe gegen den Bundesligisten wegen eines Verstoßes "gegen das medizinisch-hygienische Konzept der Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb". Der BVB akzeptierte das Strafmaß von 75.000 Euro, bereits am Sonntagvormittag hatte der Verein um Entschuldigung gebeten.



FC Schalke 04: Die Bundesliga-Tabelle nach dem 22. Spieltag

Platz Verein Tore Punkte 13. FC Augsburg -13 23 14. 1. FC Köln -16 21 15. Hertha BSC Berlin -14 18 16. Arminia Bielefeld -20 18 17. 1. FSV Mainz 05 -20 17 18. FC Schalke 04 -41 9

FC Schalke, News: Wird Steffen Baumgart neuer S04-Trainer?

Auf öffentlich verbreiteten Videos und Fotos sei "klar erkennbar" gewesen, dass BVB-Spieler am Samstagabend im Mannschaftsbus ohne Abstand und ohne Mund-Nasen-Schutz den Derbysieg gefeiert und zahlreiche Anhänger des Klubs das Team bei der Rückkehr bejubelt hätten, erklärte der Ligaverband."Es steht außer Frage, dass es sich beim Revierderby um ein besonderes Spiel handelt. Dennoch trägt der Klub die Verantwortung dafür, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren und zu überwachen", begründete die DFL: "Die Durchführung von allen Spielen muss unter Berücksichtigung und Einhaltung des aktuell gültigen medizinisch-hygienischen Konzepts erfolgen, auch die An- und Abreise" (Quelle SID).

Der FC Schalke 04 muss sich notgedrungen mit einem Trainer für die kommende Saison in der 2. Bundesliga beschäftigen. Der Paderborner Coach Steffen Baumgart gilt dabei als heißer Kandidat, weil er viel Erfahrung mit der zweihöchsten deutschen Spielklasse hat und sein Vertrag im Juni ausläuft. Alles weitere dazu erfahrt Ihr hier.



