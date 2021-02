FC Schalke 04: Ultras drangen vor dem Revierderby offenbar ins Mannschaftshotel ein

Schalke verlor das Derby gegen den BVB am Samstag klar mit 0:4. Schon vor der Partie kam es zu einem Zwischenfall mit S04-Ultras.

Ultras des FC Schalke 04 sind offenbar rund dreieinhalb Stunden vor Anpfiff des letztlich 0:4 gegen Borussia Dortmund verlorenen Revierderbys am Samstag ins Mannschaftshotel eingedrungen. Das berichtet die Bild.

Demnach konnten 20 bis 25 Fans aus der Ultra-Szene vom engagierten Sicherheitsdienst nicht davon abgehalten werden, bis in den Besprechungsraum des "Heiner's Parkhotel" vorzustoßen. Dort vermuteten sie die Mannschaft. Diese hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber offenbar schon wieder auf die Zimmer zurückgezogen.

Die Fans trafen dem Bericht zufolge lediglich auf Sportchef Jochen Schneider und Teammanger Sascha Riether. Im Dialog soll das Schalker Führungsduo die Fans davon überzeugt haben, das Hotel zu verlassen. Anschließend hätten sich im Außenbereich Kapitän Sead Kolasinac und Torwart Ralf Fährmann der Gruppe gestellt.

Bild: Getty Images

"Natürlich ist so ein Vorfall in der Spielvorbereitung nicht förderlich. Wir haben die Situation aber schnell deeskaliert und in Gesprächen gelöst", sagte Schneider der Bild. Die Polizei sei von Vereinsseite nicht informiert worden.

FC Schalke 04: Polizei verhinderte Stadion-Sturm

Nach dem Spiel versuchten einige Fans, ins Stadion zu gelangen. Das bestätigte die Gelsenkirchener Polizei dem SID. Etwa 200 Anhänger hätten sich zum Spielende vor der Arena versammelt, an einer Stelle sei versucht worden, "Zäune zu überklettern", sagte Polizeisprecherin Katrin Schute.

Die Polizei verhinderte zusammen mit dem Ordnungsdienst das Eindringen ins Stadion. Es wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands eingeleitet, in diesem Zusammenhang kam es zu Schlagstock-Einsatz. "Es gab keine Verletzten und keine Festnahmen", berichtete Schute. Anschließend sollen sich die Anhänger in Richtung des Hotels bewegt haben, vor dem die Schalker Spieler ihre Autos parken.

Schalke Ultras make their way down to the stadium before turning towards where the players would usually come out of the Veltins Arena after a game. pic.twitter.com/18y88RVOOX — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) February 20, 2021

Der Bild zufolge wurde den beiden Dortmunder Verantwortungsträger Hans-Joachim Watzke und Reinhard Rauball bereits fünf Minuten vor Abpfiff von Sicherheitskräften empfohlen, das Stadion umgehend zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war nicht abzusehen, ob die Schalker Fans eine Blockade der Abfahrtswege planten. Das Duo folgte den Anweisungen.

Der FC Schalke belegt nach dem 0:4 im Revierderby mit neun Punkten aus 22 Spielen abgeschlagen den letzten Tabellenplatz. Der 1 FSV Mainz 05 auf Platz 17 hat bereits acht Punkte Vorsprung, der rettende Platz 15 ist bei einem Spiel weniger (Hertha BSC spielt am Sonntag gegen RB Leipzig) neun Punkte entfernt.

BVB-Fans feiern Derby-Helden mit Pyrotechnik

Die Dortmunder Mannschaft wurde von ihren Fans mit einer Pyro-Show am Trainingsgelände in Brackel in Empfang genommen, dabei wurden allerdings Corona-Regeln missachtet. Die Fans hatten mit Bengalo-Fackeln ein Spalier gebildet und versammelten sich danach dicht gedrängt am Mannschaftsbus.

Es sei "zu Verstößen gegen die Corona-Regeln gekommen, die nicht zu tolerieren sind", schrieb der BVB am Sonntag in einer Stellungnahme: "Wir können uns nur entschuldigen und versprechen, mit der Polizei und allen Beteiligten sehr zeitnah darüber zu sprechen, wie solche Szenen in der Öffentlichkeit zukünftig komplett auszuschließen sind."