FC Schalke 04, News und Gerüchte: Sebastian Rudy für Mini-Ablöse zu haben? - alle Infos zu S04 heute

Sebastian Rudy ist in Hoffenheim nicht mehr erwünscht und auch Schalke will ihn loswerden. Wird er für eine Mini-Summe gehen? Alle S04-News heute.

Der ist finanziell aktuell nicht gerade gut aufgestellt, die Coronakrise hat dem Bundesligisten ordentlich zugesetzt. Eine Rolle spielt nun auch, welche Spieler den Klub verlassen könnten.

🚨 REMINDER 🚨



Am Sonntag (26.07., 18.30 Uhr) wird die erste @DFB_Pokal-Runde ausgelost, allerdings mit einigen Besonderheiten.



Auf https://t.co/tgdrSrMRHZ gibt's alle Infos zum Prozedere im Überblick ⬇️#S04 | @DFB_Pokal | #InfoTweet — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) July 23, 2020

Sebastian Rudy könnte mit seinem Jahresgehalt zum Problem werden, ebenso hofft man bei Nabil Bentaleb, dass Newcastle die Kaufoption zieht. Außerdem: Zwei positive Corona-Tests in der U23 und S04 hat dennoch ambitionierte Ziele.

Alles, was Ihr zum FC Schalke 04 am Donnerstag an Neuigkeiten wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Mehr Teams

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Schalke 04: Muss S04 Sebastian Rudy für eine Mini-Summe verkaufen?

Mittelfeldspieler Sebastian Rudy könnte nach seiner Leihe zur TSG zwar zum FC Schalke 04 zurückkehren, dann aber für einen Spottpreis weiter verkauft werden. Dies berichtet die Bild.

Die Kraichgauer wollen den Ex-Münchner wohl nicht halten, aber auch Schalke kann sich den 30-Jährigen eigentlich nicht leisten. Rudy ist vertraglich bis 2022 gebunden und verdient nach Bild-Infos sechs Millionen Euro pro Jahr.

Da es bei den Königsblauen künftig kein Jahresgehalt von über 2,5 Millionen Euro mehr geben soll, könnte Rudy deutlich zu teuer sein. Die Bild schreibt, dass man nun über einen billigen Verkauf nachdenkt.

Quelle: Getty Images

FC Schalke 04: Schneider hofft auf Bentaleb-Transfer von

Der FC Schalke 04 hofft angeblich darauf, dass Newcastle United den S04-Leihspieler Nabil Bentaleb bis kommenden Montag fest unter Vertrag nimmt. Dies berichtet die Bild.

Demnach soll Jochen Schneider auf eine Aktivierung der Kaufklausel in Höhe von zehn Millionen Euro pochen. Zusammen mit den fünf Millionen Euro, die Bentaleb jährlich als Gehalt ausbezahlt bekommt, würde sich der Klub 15 Millionen Euro sparen.

Am Sonntag spielt Bentaleb vorerst ein letztes Mal für die Magpies, wenn es gegen den geht. Tags darauf läuft die Leihfrist ab und es wird entschieden, ob Bentaleb die Premier League wieder verlässt.

Bentaleb machte elf PL-Spiele in dieser Saison (700 Pflichtspielminuten).

Quelle: Getty Images

FC Schalke 04 - Aufsichtsratschef Buchta: Sparmaßnahmen "keinesfalls Bekenntnis zum Mittelmaß"

Der finanziell angeschlagene Bundesligist Schalke 04 will trotz angekündigter Sparmaßnahmen ambitionierte sportliche Ziele verfolgen. Es werde "in den nächsten zwei, drei Jahren bestimmte Veränderungen bei der Finanzstruktur der Mannschaft" geben, sagte Jens Buchta, neuer Aufsichtsratschef und Nachfolger von Clemens Tönnies, den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Das ist aber keinesfalls ein Bekenntnis zum Mittelmaß."

Sportvorstand Jochen Schneider hatte zuletzt große Investitionen in den Kader ausgeschlossen. "In dieser Zeit sollten wir nicht die internationalen Plätze als Ziel ausgeben", erklärte Buchta, der dennoch die Ambitionen hervorhob: "Wir sind Schalke 04, und der Ehrgeiz, nach diesen Veränderungen wieder oben mitzuspielen, ist nach wie vor groß."

In die Suche nach einem neuen Finanzvorstand kommt nach der Vertragsauflösung von Peter Peters offenbar Bewegung. Es gebe eine Bewerberliste mit "rund 50 Leuten", sagte Buchta. Er halte es "nicht für zwingend notwendig, dass es jemand aus dem Fußballbereich sein muss".

Quelle: SID

Schalke 04: Zwei positive Corona-Tests in der U23

Bei der U23 des FC Schalke 04 hat es zwei positive Corona-Tests gegeben. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Demnach haben sich die betroffenen Personen aus dem Kreis des Regionalligateams bereits in häusliche Quarantäne begeben.

"Um das Risiko für Spieler, Trainer und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, testen wir nicht nur die Mitglieder der Lizenzspieler-Abteilung, sondern auch unsere U23", wird Sportvorstand Jochen Schneider in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.