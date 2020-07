FC Schalke 04: S04 verliert Rennen um PSG-Juwel, Jochen Schneider überrascht U19 - alle News und Gerüchte

Der FC Schalke verliert das Rennen um PSG-Talent Adil Aouchiche und Jochen Schneider macht der U19 eine Freude. Alle S04-News am Dienstag.

Der steht vor der Aufgabe, die vergangene Spielzeit vergessen zu machen. Dabei soll auch der Kader umgekrempelt werden.

Adil Aouchiche wird definitiv nicht zu den Knappen stoßen. Das PSG-Juwel entschied sich für einen Wechsel nach Saint-Etienne. Damit gehen gleich vier Bundesligateams im Rennen um den Youngster leer aus.

🇩🇪 Post von Hami: „Grüße an alle Schalker! Das eine Jahr auf Schalke hat mir sehr viel bedeutet. Glück auf nach Gelsenkirchen!“



🇹🇷 Hami‘den mesaj: „Schalke‘lilere selamlar! Schalke‘de oynadığım bir sene benim için çok şey ifade etti. Gelsenkirchen’e Glück Auf!“#S04 #Mandıralı https://t.co/uIBBh9cqED pic.twitter.com/tWqmE7Pihr — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) July 20, 2020

Unterdessen hat sich Sportvorstand Jochen Schneider kritisch zum Vorschlag von Bayern-Präsident Herbert Heiner geäußert. Ein Aufstieg von Zweitvertretungen in die 2. kommt für ihn nicht in Frage.

PSG-Juwel Adil Aouchiche wechselt zu Saint-Etienne - Schalke 04 und BVB gehen leer aus

PSG-Juwel Adil Aouchiche wechselt vom französischen Meister zu Ligakonkurrent Saint-Etienne und unterschreibt dort einen Vertrag bis 202. Das gaben die Franzosen am Montag offiziell bekannt. Damit gehen mit dem FC Schalke 04, sowie und , denen allesamt Interesse am Mittelfeldspieler nachgesagt wurde, gleich vier Bundesligaklubs im Werben um den 18-Jährigen leer aus.

✍️✅ Le jeune milieu de terrain, nouveau numéro 1️⃣7️⃣, est désormais lié à l'#ASSE jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 20, 2020

Darüber hinaus soll Aouchiche auch im Fokus des und des gestanden haben.

Beim Team von Thomas Tuchel kam der französische U18-Nationalspieler in der abgebrochenen Ligue-1-Saison auf einen Einsatz.

Aufstieg der Zweitvertretungen? Schalke-Boss Jochen Schneider: "Kann diesen Vorschlag überhaupt nicht unterstützen"

Schalke-Boss Jochen Schneider hat sich kritisch zum Vorschlag von Bayern-Präsident Herbert Heiner geäußert, wonach Zweitvertretungen von Bundesligateams in der 2. Liga spielen sollen dürfen.

"Ich habe allergrößten Respekt vor Herbert Hainer, aber diesen Vorschlag kann ich überhaupt nicht unterstützen", betonte der 49-Jährige in der ARD-Sportschau und führte aus: "Die 1. und müssen den Lizenzmannschaften der Profivereine vorbehalten sein, und nicht den Zweitvertretungen - gerade und auch im Interesse der Zweitligisten."

Hainer hatte zuletzt eine mögliche Regeländerung ins Gespräch gebracht. "Ein Leistungssportler strebt nach dem Maximum - und will aufsteigen, wenn er aufsteigen kann. Ich denke, dass man sich da in durchaus mal Gedanken machen sollte", erklärte er im Bayern-Vereinsmagazin 51: "Es ist verständlich, dass nicht zwei Mannschaften von einem Klub in einer Liga spielen dürfen. Aber beispielsweise in Liga eins und zwei - warum denn nicht?"

S04: Sportvorstand Jochen Schneider überrascht Schalker U19

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat am vergangenen Sonntag die U19 der Königsblauen überrascht. Der 49-Jährige reiste zum Testspiel der Junioren gegen die A-Jugend des nach Schwäbisch Hall.

U19-Coach Norbert Elgert zeigte sich im Anschluss an den Besuch begeistert. "Er begrüßte das Team vor dem Spiel und hat es sich gemeinsam mit seiner Familie angeguckt. Das ist alles andere als selbstverständlich und gibt uns ein gutes Gefühl", schwärmte der 63-Jährige anschließend auf der Homepage der Knappen.

