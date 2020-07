FC Schalke 04: Matondo erklärt seinen Fauxpas mit dem BVB-Trikot, Burgstaller könnte S04 verlassen - alle News und Gerüchte

Rabbi Matondo sorgte für Aufsehen, weil er während eines Workouts das BVB-Trikot trug. Nun bezog der Youngster Stellung zu den Geschehnissen.

Beim ist auch in der fußballfreien Zeit einiges los. Rabbi Matondo sorgte kürzlich für Aufregung, weil er das BVB-Trikot bei einem Workout getragen hat. Außerdem: Guido Burgstaller könnte den Klub nach dreieinhalb Jahren verlassen, sollte Königsblau Konkurrenz für ihn aus Berlin holen.

Alles, was Ihr zum FC Schalke 04 am Mittwoch an Neuigkeiten wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Schalke 04: Rabbi Matondo erklärt seinen BVB-Trikot-Fauxpas

Rabbi Matondo hat mit einem Workout im Trikot des Erzrivalen für Aufsehen gesorgt. Im Interview mit der Sport Bild erklärte der 19-Jährige seinen Fauxpas.

"Eines möchte ich klarstellen: Ich habe das Trikot nicht wegen Dortmund, sondern wegen Jadon Sancho angezogen. Jadon gehört zu meinen besten Freunden, wir tauschen uns regelmäßig aus", sagte Matondo. Ausgetauscht hatten sie die Jerseys nach dem letzten Revierderby.

Er könne den Ärger der Fans nachvollziehen, auslösen wollte er diesen nicht. "Dafür habe ich diesen Verein schon viel zu liebgewonnen", sagte der Waliser.

"Ich war selbst überrascht. Ich habe den ursprünglichen Fehler gemacht, nämlich das Trikot anzuziehen. Mein Privat-Trainer hat den Fehler gemacht, es zu posten. Ich weiß, dass zwischen Schalke und Dortmund eine große Rivalität herrscht", führte er aus.

Schalke 04: Guido Burgstaller vor dem Abgang?

Guido Burgstaller könnte dem FC Schalke 04 offenbar im Sommer den Rücken kehren, sollte S04 für den Sturm Sebastian Andersson verpflichten.

"Wenn der Klub sagt, es wird hart für mich, muss man reden", sagte der 31-Jährige der Kronen Zeitung. Burgstaller erzielte in der vergangenen Saison in 21 -Spielen keinen einzigen Treffer. S04 sucht aufgrund der Harmlosigkeit im Angriff offenbar nach Verstärkung.

Seit geraumer Zeit werden die Knappen mit Sebastian Andersson in Verbindung gebracht. Die Ausstiegsklausel liegt beim Stürmer von wohl bei fünf Millionen Euro.

Guido Burgstaller wechselte im Januar 2017 vom zu den Knappen. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. In der vergangenen Bundesliga-Saison gelang Burgstaller in 21 Einsätzen keinen Treffer.

Schalke 04: Zwei positive Corona-Tests in der U23

Bei der U23 des FC Schalke 04 hat es zwei positive Corona-Tests gegeben. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Demnach haben sich die betroffenen Personen aus dem Kreis des Regionalligateams bereits in häusliche Quarantäne begeben.

"Um das Risiko für Spieler, Trainer und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, testen wir nicht nur die Mitglieder der Lizenzspieler-Abteilung, sondern auch unsere U23", wird Sportvorstand Jochen Schneider in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.