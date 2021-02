Schalke 04-News: Ultimatum für Jochen Schneider, Max Meyer spricht über seinen Abgang - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Jochen Schneider steht auf Schalke unter großem Druck und Max Meyer ist nicht happy mit seinem Abgang. Alle News und Gerüchte zu S04 am Freitag.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

FC Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Schalke, News: Ultimatum für Sportvorstand Jochen Schneider?

Sportvorstand Jochen Schneider hat wohl nur noch zwei Spiele Bewährung bei Schalke 04. Das berichtet die Bild .

Sollten die Schalker die anstehende Partie gegen Union Berlin am Samstag und das Derby eine Woche später gegen den BVB jeweils verlieren, würden personelle Konsequenzen anstehen, heißt es in dem Bericht.

Demnach sei der Aufsichtsrat inzwischen bereit zu handeln und müsste für den möglichen Abstieg in Liga zwei vorsorgen. Schneider traut man diesen Schritt offenbar nicht mehr zu.

Auch zwei mögliche Nachfolger für Schneider bringt die Bild ins Spiel: Ex-HSV-Sportchef Peter Knäbel und Erik Stoffelshaus sollen im Gespräch sein.

FC Schalke, Transfers: Max Meyer nennt S04-Abschied "alles andere als ideal"

Max Meyer hat erklärt, warum er nicht zum FC Schalke 04 zurückgekehrt ist und sich stattdessen dem 1. FC Köln angeschlossen hat.

"Die Frage hat sich gar nicht gestellt, weil es gar keine Anfrage gab. Es spielt auch keine Rolle mehr, was gewesen wäre, wenn eine Anfrage gekommen wäre", sagte er gegenüber Sport1 .

Dabei sprach er auch über seine vergangene Zeit bei den Knappen und bereut, dass er sich nach über neun Jahren nicht anständig von den Fans verabschiedet hatte.

"Die Art und Weise meines Abschieds auf Schalke damals verlief sicherlich alles andere als ideal", führte Meyer aus, der nach drei Jahren bei Crystal Palace wieder zurück in der Bundesliga ist.

FC Schalke: Die kommenden Spiele in der Übersicht

DATUM GEGNER WETTBEWERB Samstag, 13. Februar | 18.30 Uhr Union Berlin (A) Bundesliga Samstag, 20. Februar |18.30 Uhr Borussia Dortmund (H) Bundesliga Samstag, 27. Februar | 15.30 Uhr VfB Stuttgart (A) Bundesliga

FC Schalke, News: Magath behauptet, er musste wegen Manuel Neuer gehen

Der ehemalige Schalke-Trainer Felix Magath hat behauptet, dass sein Aus bei den Königsblauen auch mit der Personalie Manuel Neuer zusammenhing. Demnach habe er sich gegen einen Verkauf des aktuellen Welttorhüters zum FC Bayern gestellt, was ihn letzten Endes den Job kostete.

"Aus dem, was sich da erlebt habe, kann ich nur den Schluss ziehen, dass der Transfer von Manuel Neuer in Gelsenkirchen schon entschieden war, als ich kam", blickte der 67-Jährige im Bild-Phrasenmäher auf die damalige Zeit zurück. Im Sommer 2009 hatte Magath das Traineramt auf Schalke übernommen.

Seiner Meinung nach sei der Transfer des Schalker Eigengewächses nach München zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies und Bayern-Präsident Uli Hoeneß bereits vor seiner Ankunft abgesprochen worden. Diese sind seit langem freundschaftlich verbunden, während Magath zu beiden ein kühles Verhältnis pflegte.

Tönnies war bestrebt, mit Neuer ein Jahr vor dessen Vertragsende noch eine Ablöse zu generieren und ließ den 96-fachen Nationalspieler 2011 für 30 Millionen Euro ziehen, Magath sah dies anders und hatte sich stattdessen lieber mit einem ablösefreien Abgang abgefunden: "Ich denke, das war ein Knackpunkt. Denn natürlich hat man mich von Schalker Seite angesprochen, man müsse Manuel Neuer verkaufen. Ich habe dann gesagt: Nein, den verkaufen wir nicht. Das mache ich nicht mit."

Er selbst habe Neuer noch zwei Vertragsangebote unterbreitet, allerdings überhaupt keine Rückmeldung mehr bekommen, obwohl er Neuer persönlich sehr schätze. Ihm sei dann klar gewesen, dass ein Wechsel des Keepers nicht mehr zu verhindern sei. "Ich glaube schon, dass das klar war und dass man gar nicht mehr verhandeln wollte. Und deswegen war ich dann auch ein Problem für die handelnden Personen, vor allen für Tönnies." Im Rückblick sehe er dies "als Grund, warum sich Clemens Tönnies gegen mich gestellt hat".

