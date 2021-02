Schalke 04-News: Kapitän Kolasinac über Bentaleb-Begnadigung, Huntelaars malade Waden - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Kapitän Kolasinac erklärt die Begnadigung von Bentaleb. Die Mannschaft setzte sich für den Algerier ein. Alle News und Gerüchte zu S04 am Donnerstag.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

FC Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke 04 - News und Gerüchte: Kapitän Sead Kolasinac erklärt Begnadigung von Nabil Bentaleb

Seit Dienstag ist Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb wieder Teil des Kaders des FC Schalke 04 und damit auch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Kapitän Sead Kolasinac erklärte nun, dass sich die Mannschaft für eine Rückkehr des Algeriers eingesetzt habe. "Wir wissen alle, was für eine unheimliche Ballsicherheit er auf dem Feld hat. In der jetzigen Situation brauchen wir jeden Spieler und sind froh, dass Nabil wieder Teil der Mannschaft ist", sagte Kolasinac im Interview mit Sky.

Nach der Niederlage am achten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg wurde Bentaleb ohne Angabe von Gründen vom damaligen Trainer Manuel Baum suspendiert. Es war bereits der fünfte Ausschluss des Mittelfeldspielers bei den Königsblauen, der als egoistisch auf dem Platz gilt. Die Wiedereingliederung wird deshalb wohl nicht von allen Kollegen uneingeschränkt begrüßt werden.

Erst vor etwa zwei Wochen hatte Trainer Christian Gross eine Rückkehr von Bentaleb ausgeschlossen. "Selbstverständlich habe ich mir Gedanken gemacht, aber er ist kein Thema", sagte der Schweizer zu diesem Thema. Nach dem Einsatz von Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar soll Gross seine Meinung aber geändert haben.

Quelle: Getty Images

S04-News: Huntelaar nun an anderer Wade verletzt

Angreifer Klaas-Jan Huntelaar vom Bundesligisten Schalke 04 plagt sich mittlerweile mit einer neuen Wadenverletzung. Wie Trainer Christian Gross bestätigte, habe der 37-Jährige mittlerweile muskuläre Probleme an der anderen Wade. "Vielleicht durch Fehlbelastung, das kann in solch einer Situation schon mal passieren", sagte der Coach dem kicker .

Quelle: Getty Images

Der Niederländer war schon mit einer Wadenverletzung von Ajax Amsterdam zu den Königsblauen gewechselt und nach seinem Debüt in Bremen Ende Januar erneut ausgefallen. "Er ist noch nicht zu 100 Prozent belastbar – mental schon, keine Frage, aber muskulär ist noch nicht alles so, wie es sein soll", sagte Gross. Spätestens in der kommenden Woche im Derby gegen Borussia Dortmund soll Huntelaar in den Kader zurückkehren.

Quelle: SID

Brutaler PK-Aussetzer: S04-Führungsetage blamiert sich

Peinlich! Der Schalke-Vorstand kommuniziert in diesem Video beispielhaft warum die Stabstelle "Kommunikation" so schlecht kommuniziert wurde.

Schalke 04: Die kommenden Spiele in der Übersicht

DATUM GEGNER WETTBEWERB Samstag, 13. Februar | 18.30 Uhr Union Berlin (A) Bundesliga Samstag, 20. Februar |18.30 Uhr Borussia Dortmund (H) Bundesliga Samstag, 27. Februar | 15.30 Uhr VfB Stuttgart (A) Bundesliga

Schalke 04: So steht es in der Bundesliga-Tabelle