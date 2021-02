FC Schalke 04, News und Gerüchte: Todibo wegen S04-Leihe selbstkritisch, Kritik an Leuthard wegen Huntelaar-Verletzung

Jean-Clair Todibo hat verraten, warum er während seiner Leihe zu Schalke 04 nicht überzeugen konnte. Hier gibt es alle S04-News am Sonntag.

Schalke 04 - Fährmann mit emotionalem Statement: "Werde alles für den Klassenerhalt tun"

Ralf Fährmann hat nach der erneuten Niederlage von Schalke 04 ein emotionales Statement abgegeben. Im Interview mit Sky betonte der Torhüter, trotz der prekären Situation den Glauben an den Klassenerhalt noch nicht verloren zu haben. "Wir müssen punkten und einfach hart arbeiten, weiter dran glauben, einfach Tag für Tag auf das nächste Spiel vorbereiten und den Willen niemals verlieren", so der 32-Jährige.

Gegen RB Leipzig musste Schalke am Samstag eine 0:3-Niederlage hinnehmen, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt schon neun Punkte. "Ich kann nur für mich sprechen: Ich werde alles dafür tun, Tag für Tag hart arbeiten", so Fährmann: "Es ist mir dann auch egal, ob ich Schmerzen habe oder mir irgendwas nicht passt. Ich werde das klar ansprechen, um im nächsten Spiel wieder zu punkten."

Todibo über seine Leihe zu Schalke 04: "Mir fehlte die Demut"

Jean-Clair Todibo hat in einem YouTube-Interview mit dem offiziellen Kanal seines neuen Klubs OGC Nizza über seine Leihe zu Schalke 04 gesprochen und verraten, warum er nach eigener Ansicht in der Bundesliga nicht nachhaltig überzeugen konnte.

"Auf Schalke habe ich alles bekommen, was ich brauchte", so Todibo, der für die Rückrunde der Saison 2019/20 an den Bundesligisten verliehen war. Er erklärte: "Ich habe viel gelernt, aber mir fehlte die Demut."

Schalke 04: Leuthard wegen Hunter-Verletzung in Kritik?

Klaas-Jan Huntelaar konnte dem FC Schalke 04 seit seiner Rückkehr bisher kaum helfen. Der 37-Jährige fehlte bei der 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig zum wiederholten Male. Aufgrund einer "erneut aufgebrochenen Wadenverletzung", wie Trainer Christian Gross nach der Partie erklärte. Lediglich beim 1:1 gegen Bremen reichte es bisher zu einem zehnminütigen Kurzeinsatz.

Wie Sport1 nun berichtet, soll es deshalb intern Kritik an Werner Leuthard geben. Der 59-Jährige war vor der Saison wegen immer wieder auftretenden Verletzungen in der vergangenen Saison als Leiter Performance Lizenzspieler geholt worden. Verbesserung stellte sich seitdem aber keine ein. Ganz im Gegenteil: Spieler sollen nach Verletzungen zu früh ins Training eingestiegen sein. Huntelaar selbst sei von seinem Einsatz in Bremen alles andere als glücklich darüber gewesen, er habe sich noch nicht fit genug gefühlt.



"Er (Huntelaar; Anm. d. Red.) wollte alles machen, dass er möglichst topfit ist. Leider ist die Verletzung wieder aufgebrochen. Es sind nicht die optimalsten äußeren Bedingungen zurzeit, auch wenn wir einen neuen Rasen haben. Unsere Trainingsplätze sind noch nicht so gut hergestellt", sagte Gross. "Ich würde da niemandem einen Vorwurf machen. Wir haben versucht, ihn so schnell wie möglich fitzubekommen. Das haben wir nicht geschafft."

Neben dem niederländischen Stürmer fehlen Goncalo Paciencia (Knieverletzung), Salif Sane (Knieprobleme), Kilian Ludewig (Mittelfußbruch) und Steven Skrzybski (Innenbandanriss im Knie) bereits seit mehreren Wochen. Frederik Rönnow (Leistenprobleme), Can Bozdogan (Knöchelverletzung) und Timo Becker (Oberschenkelprobleme) fielen zudem gegen Leipzig aus.

Schalke 04: Ex-Spieler Eigenrauch entsetzt über Entwicklung im Profifußball

Der langjährige Schalker Bundesliga-Spieler Yves Eigenrauch hat knallhart mit dem heutigen Profifußball abgerechnet. "Mir fehlen zur Entwicklung des Fußballs die Worte", sagte der einstige Abwehrspieler dem Nachrichtenportal t-online . Es gebe "überhaupt keinen fairen Umgang miteinander. Das ist ähnlich wie in der Wirtschaft, wo die Produktqualität oftmals in keiner Relation zum Preis steht", meinte Eigenrauch.

Im Profifußball müsse sich entschieden werden, "ob es bei alledem nur um immer mehr Umsätze oder doch darum gehen sollte, dass der Fußball gelebt wird", betonte der Ex-Profi. Dies hat er auch bei seinem einstigen Arbeitgeber Schalke 04 ausgemacht.

"Bisher löst Schalkes Marketingclaim 'Wir leben dich' bei mir einen Kotzanfall aus", wetterte der 49-Jährige, "das war bestimmt ein ganz schlauer Mensch, der sich diesen Spruch ausgedacht hat, aber das ist einfach unehrlich."

Eigenrauch weiter: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Personen, die diesen Slogan ausgewählt haben, überhaupt nicht wissen, was das in Gänze bedeutet. Denen fehlt es ganz elementar an Empathie. Nach spätestens vier Wochen sollte man verstehen, wie besonders dieser Verein ist."

