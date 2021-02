FC Schalke 04, News und Gerüchte: Bentaleb nicht mehr suspendiert, England-Klubs wollen wohl Kabak - alles zu S04 heute

Nabil Bentaleb darf in den Kader der ersten Mannschaft zurückkehren. Trainer Gross gibt ihm eine neue Chance. Hier gibt es alle S04-News.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

FC Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Gross holt suspendierten Bentaleb zurück ins Team

In höchster Abstiegsnot greift Trainer Christian Gross beim Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 nach dem letzten Strohhalm. Der Schweizer, mittlerweile der vierte Coach der Saison, holt den bereits mehrmals suspendierten Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb ins Team zurück. Das gaben die Königsblauen am Dienstag bekannt.

Vor anderthalb Wochen hatte Gross noch erklärt, eine Begnadigung des Algeriers sei "kein Thema". Jetzt, drei Pflichtspiele mit insgesamt nur einem Punkt und einem Tor später, hat der Trainer seine Meinung geändert. Nach einem Gespräch mit Bentaleb habe Gross entschieden, dass der Mittelfeldspieler wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehre. Auch eine Rückkehr in den Spieltagskader sei möglich, teilte der Klub mit.

Der 26-jährige Bentaleb steht wie kein anderer Spieler für die verfehlte Einkaufspolitik der Schalker unter Ex-Sportvorstand Christian Heidel. 2017 für 19 Millionen Euro vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur verpflichtet, fiel der Algerier äußerst selten durch sportliche Leistungen auf - sondern vielmehr durch Egoismus und fehlenden Teamgeist.

Im vergangenen November war Bentaleb zum insgesamt fünften Mal unter vier verschiedenen Trainern suspendiert worden. "Schalke und Nabil Bentaleb passen offensichtlich nicht zusammen", stellte Heidels Nachfolger Jochen Schneider fest. Auch Gross, der fünfte Coach, hielt sich seit seinem Amtsantritt kurz nach Weihnachten zunächst an diese Maßnahme. Bentaleb hat bislang 105 Pflichtspiele für die Königsblauen bestritten und dabei 19 Tore erzielt.

S04: Newcastle und Crystal Palace sind wohl an Schalke-Leihspieler Ozan Kabak dran

Schalke hofft auf die Einnahmen aus dem Verkauf von Ozan Kabak, der noch bis zum Saisonende an den FC Liverpool ausgeliehen ist. Die Reds können den türkischen Nationalspieler für rund 20 Millionen Euro kaufen und dadurch Geld in die leere Schalker Kasse spülen.

Sollte sich Liverpool gegen eine Verpflichtung Kabaks entscheiden, stehen nach englischen Medienberichten zwei weitere Klubs von der Insel bereit: Nach Angaben der Daily Mail ist Newcastle am Defensivmann interessiert. Und die Sun berichtet davon, dass auch Crystal Palace Kabak im Sommer will.



FC Schalke: Zwei Ex-S04-Trainer als Augsburg-Kandidaten

Beim FC Augsburg steht Trainer Heiko Herrlich unter Beschuss. Der FCA hat in der Liga nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, sodass Kandidaten für den Trainerposten bereits gehandelt werden.

Laut kicker sind die beiden ehemaligen Schalker Übungsleiter Markus Weinzierl und Manuel Baum die aussichtsreichen Kandidaten, falls es zur Entlassung Herrlichs kommen sollte. Beide arbeiteten auch schon in Augsburg. Auf Schalke hatte Weinzierl in der Saison 2016/17 das Sagen, Baum war nur drei Monate zwischen September und Dezember 2020 in Gelsenkirchen im Amt.



Schalke 04: Huntelaar fällt bei Fan-Umfrage durch

Das Vertrauen der Bundesliga-Fans in Klaas-Jan Huntelaar ist verschwindend gering. Das ergab eine im Auftrag des Sport-Informations-Diensts (SID) durchgeführte Umfrage. Demnach glauben nur 0,3 Prozent der Befragten, dass der Niederländer bei den Königsblauen einschlagen wird.

Huntelaar war vor wenigen Wochen von Ajax Amsterdam zurück zu seinem Ex-Klub gekommen. Aufgrund von anhaltenden Wadenproblemen konnte er bislang aber nur zehn Minuten mitspielen.



FC Schalke: Ulbing wird neue Kommunikations-Chefin bei S04

Daniela Ulbing ist die neue Leiterin der neu geschaffenen Stabstelle Kommunikation beim FC Schalke 04. Das gab der Klub auf seiner Webseite bekannt.

"Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Kollegen für Schalke neue Impulse setzen zu können. Eine Herausforderung, die ich gerne annehme“, sagte Ulbing.

Schalke 04: Das Bundesliga-Programm der nächsten Wochen