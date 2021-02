Schalke 04 "vorerst" ohne verletzten Mark Uth, Shkodran Mustafi auch bei Klassenerhalt weg? Alle News und Gerüchte zu S04 heute

Hoppe hat lobende Worte für Neuzugang Huntelaar gefunden, zudem muss Schalke 04 vorerst auf Uth verzichten. Alle News und Gerüchte zu S04 am Mittwoch.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

FC Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Hoppe über Schalke-Neuzugang Huntelaar: "Er kam mit fünf bis sechs Seiten Notizen"

Stürmer Matthew Hoppe hat in einem Interview mit Transfermarkt verraten, wie Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar (37) trotz anhaltender Wadenprobleme versucht, ihn und Schalke 04 im Abstiegskampf der Bundesliga zu unterstützen.

Bild: Getty Images

"Er spricht mit mir, gibt mir kleine und große Ratschläge, mit denen ich arbeiten und von denen ich lernen kann. Das halte ich für sehr wichtig", so der 19-Jährige, der erklärte: "Wir hatten ein Spiel und am nächsten Tag kam er mit fünf bis sechs Seiten Notizen in den Umkleideraum, sprach mit den Spielern und wies darauf hin, was die Mannschaft besser machen sollte."

Schalke 04: Shkodran Mustafi wohl auch im Falle des Klassenerhalts weg

Innenverteidger Shkodran Mustafi will nach Informationen der Sport Bild auch wegen seiner Familie über den Sommer hinaus in Deutschland bleiben und in der Bundesliga spielen. Dass er dies jedoch bei Schalke 04 tun wird, ist unwahrscheinlich.

Im wahrscheinlichen Fall eines Abstiegs wird Mustafi die Königsblauen wohl verlassen und auch bei einem Klassenerhalt ist sein Verbleib offenbar alles andere als gesichert. Eine automatische Vertragsverlängerung im Falle eines Ligaverbleibs sei aufgrund von Zeitmangel bei seinem Wechsel zu den Knappen am Deadline Day nicht integriert worden, heißt es in dem Bericht der Sport Bild.

Eine entscheidende Rolle bei Mustafis Wechsel zu den Knappen soll Arsenal-Teamkollege Sead Kolasinac gespielt haben. Wie die Sport Bild berichtet, habe Kolasinac den Transfer in einem Gespräch mit Jochen Schneider eingefädelt und zudem Kontakt zu Mustafis Vater und Berater aufgenommen. Auch mit Mustafi selbst habe Kolasinac telefoniert und ihn von einem Wechsel nach Gelsenkirchen überzeugt.

Schalke 04 muss "vorerst" auf Stürmer Mark Uth verzichten

Schalke 04 muss in den kommenden Spielen auf Stürmer Mark Uth verzichten. Wie das Bundesliga-Schlusslicht am Dienstag auf Twitter verkündete, hat sich der 29-Jährige eine muskuläre Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen und wird bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

#S04 -Update: @Mark_Uth hat sich eine muskuläre Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus.



Wir wünschen dir gute Besserung, Mark! 🙏 #S04 | 🔵⚪️ | #Uth pic.twitter.com/Kg6tSAoLv5 — FC Schalke 04 (@s04) February 9, 2021

Wie lange Uth konkret fehlen wird, gab der Verein nicht bekannt. Er hatte sich beim 0:3 gegen RB Leipzig am Samstag bei einem Ausfallschritt verletzt und musste bereits vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Schon im Herbst war der Angreifer wegen muskulärer Probleme ausgefallen.

Schalke 04: Die kommenden Spiele in der Übersicht

DATUM GEGNER WETTBEWERB Samstag, 13. Februar | 18.30 Uhr Union Berlin (A) Bundesliga Samstag, 20. Februar |18.30 Uhr Borussia Dortmund (H) Bundesliga Samstag, 27. Februar | 15.30 Uhr VfB Stuttgart (A) Bundesliga

Auch im Falle eines Abstiegs: Matthew Hoppe bekennt sich zu Schalke 04

Mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz erscheint der Abstieg aus der Bundesliga für Schalke 04 inzwischen fast nicht mehr zu verhindern.

Matthew Hoppe betonte im Interview mit Transfermarkt jedoch, dieses Szenario mit allen Mitteln verhindern zu wollen.

Bild: Getty Images

"Ich werde alles tun, um Schalke in der Bundesliga zu halten", so der Angreifer. Sollte der Klassenerhalt allerdings nicht gelingen, werde er trotzdem in Gelsenkirchen bleiben: "Sie gaben mir die Chance und das respektiere ich", so Hoppe, der seinen Vertrag kürzlich bis 2023 verlängert hat.

Schalke 04: So steht es in der Bundesliga-Tabelle