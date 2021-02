FC Schalke, News und Gerüchte: Gross sieht bei Becker "internationales Potenzial", Watzke drückt S04 die Daumen - alle Infos von heute

Christian Gross lobt Timo Becker und Hans-Joachim Watzke hofft auf den Schalker Klassenerhalt. Die S04-News vom Samstag.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

FC Schalke, News: Christian Gross lobt Timo Becker

Fünf Bundesligaspiele in Folge über die volle Distanz absolvierte Timo Becker zuletzt. Der 23-Jährige, der 2019 von RW Essen kam und bis zum Sommer in der S04-Reserve spielte, genießt bei Trainer Christian Gross bereits hohes Ansehen. Becker verfüge über "absolut internationales Potenzial", so der Schweizer Übungsleiter.

Gross sagte im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen RB Leipzig weiter: "Timo Becker ist ein hoffnungsvoller, optimistisch gestimmter Zeitgenosse, der sehr gerne für Schalke spielt. Er hört gerne zu, er hat ein unglaubliches physisches Potenzial."

FC Schalke, News: Jobst sieht Lizenz auch bei Abstieg nicht in Gefahr

Der finanziell schwer angeschlagene FC Schalke musst laut Marketingchef Alexander Jobst auch im Falle eines Abstiegs aus der Bundesliga nicht um seine Lizenz fürchten. Jobst sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: " Wir planen mit wirtschaftlicher Vernunft, sodass ein zweites Jahr 2. Liga - sollte der Aufstieg nicht sofort gelingen - den Klub nicht in seiner Existenz infrage stellen würde."



Sollte Schalke tatsächlich aus der Bundesliga absteigen, wäre das Ziel allerdings "der sofortige Wiederaufstieg. Danach richten wir uns aus." Für den Fall kündigte Jobst "erhebliche Veränderungen" im Kader der Knappen an: "Die Planungen dazu laufen."

FC Schalke, News: BVB-Boss Watzke drückt Erzrivale S04 die Daumen

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Bundesligist Borussia Dortmund drückt dem Erzrivalen Schalke 04 im Kampf um den Klassenerhalt die Daumen.

"Ich wünsche mir selbstverständlich, dass Schalke die Klasse hält", sagte Watzke im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und fügte an: "Eine Bundesliga ohne den Hamburger SV ist schlimm genug, eine Bundesliga ohne Schalke wäre genauso wenig wünschenswert."

Besonders die Revierderbys würden dem BVB-Boss fehlen. Die Spiele zwischen Dortmund und Schalke hätten für die Menschen der Region eine "enorme Bedeutung". Die Königsblauen liegen vor dem 20. Spieltag bereits neun Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück.

FC Schalke, News: Frederik Rönnow fällt aus

Torhüter Frederik Rönnow dürfte in dieser Saison nicht mehr zu allzu vielen Einsätzen für den FC Schalke 04 kommen. Der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Schlussmann ist unter Wagner-Nachfolger Christian Gross hinter Ralf Fährmann ohnehin die Nummer zwei. Nun laboriert er auch noch an einer Verletzung und zudem sind die Königsblauen aus dem DFB-Pokal ausgeschieden – jenem Wettbewerb, in dem Rönnow noch Bewährungschancen erhalten sollte.

Gross bestätigte die Pläne und erklärte, der 28-Jährige hätte im Pokal "möglichst häufig" auflaufen sollen. Allerdings verabschiedeten sich die Schalker unter der Woche mit einem 0:1 beim VfL Wolfsburg aus dem Wettbewerb.

#Gross über die Torhüter: Es war geplant, dass #Fährmann in der Liga und #Rönnow im Pokal spielt. Frederik hat sich erneut an der Leiste verletzt und fällt vorerst aus. Ich hätte ihm einen Einsatz gewünscht, denn er arbeitet sehr professionell. #S04 | 🔵⚪️ | #S04RBL pic.twitter.com/AwFXUcdeHz — FC Schalke 04 (@s04) February 5, 2021

Bereits das Spiel in Niedersachsen hatte Rönnow wegen einer Leistenverletzung verpasst. "Er fällt sicher für die nächsten zwei bis drei Wochen aus, ohne da heute Rücksprache gehalten zu haben mit den Ärzten", sagte Gross.

