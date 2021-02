Schalke 04: Fans fordern Abgang von Schneider, Gross wehrt sich gegen Matthäus-Kritik - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Schalke 04: Fan-Protest vor Geschäftsstelle wegen Schneider

Die sportlich angespannte Situation bei Schalke 04 sorgt bei den Fans zunehmend für Unruhe. Nun versammelten sich rund 400 Anhänger der Königsblauen und protestierten vor der Schalker Geschäftsstelle.

#Schalke - die Proteste gg Jochen #Schneider wurden von etwa 400 Fans (vermutlich UGE) heute mit Plakaten flankiert.

Dabei rief die Gruppe immer wieder "Schneider raus, Schneider raus" und forderte damit einen Abgang von Sportvorstand Jochen Schneider, der seit 2019 im Amt ist und seit längerer Zeit bereits in der Kritik steht.

Zudem war ein Banner mit der Aufschrift "Egal ob Liga eins oder zwei, Jochen du bist nicht dabei!" zu sehen. Dokumentiert wurde die Aktion durch ein Facebook-Video einer Schalke-Bloggerin.

Schalke 04: Gross wehrt sich gegen Matthäus-Kritik

Trainer Christian Gross hält offenbar wenig von den Einschätzungen von TV-Experte Lothar Matthäus. Gross sagte in der Schweizer Zeitung Blick : "Er ist einer von vielen Experten. Ich schätze sehr, was er als Fußballer erreicht hat. Schauen Sie: Es ist immer einfach, aus der Distanz etwas zu sagen. Aber ich versuche mich grundsätzlich mit optimistischen Menschen zu umgeben. Ich spüre schnell, wenn jemand pessimistisch ist. Und von solchen Menschen distanziere ich mich."

Matthäus hatte nach Gross' erstem Spiel für Schalke, das 0:3 bei Hertha BSC, im Pay-TV-Sender Sky gesagt: "Der Kontakt zwischen Trainer und Mannschaft hat gefehlt. Die Anweisungen kamen für mich nicht optisch und auch sprachlich rüber."

Ein paar Wochen später warf Matthäus dem Schweizer dann vor, eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln schön geredet zu haben.

Gross allerdings bleibt positiv und gibt daher die klare Marschroute vor: "Ich will das Unmögliche möglich machen. Das ist meine Mission." Und diese wird schwer genug, haben die Schalker doch bereits neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den aktuell Bielefeld hält - mit einem um 20 Tore schlechteren Torverhältnis.

Schalke 04: So steht es in der Bundesliga-Tabelle

MANNSCHAFT SPIELE TORDIFFERENZ PUNKTE 15. Hertha BSC 20 25:36 17 16. Arminia Bielefeld 19 15:32 17 17. Mainz 05 20 19:40 13 18. Schalke 04 20 15:52 8

Union Berlin gegen Schalke 04 heute live: Die Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM sehen

Der Trainereffekt beim abstiegsbedrohten Schalke 04 scheint bereits verpufft zu sein. Nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim gelang der Mannschaft von Christian Gross lediglich ein weiterer Punkt gegen Werder Bremen.

Dazu kommen interne Querelen, die Verein und Mannschaft nicht in Ruhe arbeiten lassen. Nun ist Nabil Bentaleb von seiner Suspendierung rehabilitiert worden und soll Schwung ins Mittelfeld der Königsblauen bringen.

Union Berlin spielt nach wie vor eine sensationelle Runde, konnte allerdings aus den letzten vier Partien nur einen Punkt holen. Gegen die Knappen gelang den Eisernen in der Bundesliga bislang kein einziger Sieg. Das wollen sie im Top-Spiel am Samstagabend nun ändern.

Um 18.30 Uhr gastiert Schalke an der alten Försterei. Doch ist die Begegnung heute auch live im TV und LIVE-STREAM zu sehen? In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung.

