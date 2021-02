Union Berlin gegen Schalke 04 heute live: Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM - mit Highlights, Aufstellungen und Co.

Union Berlin empfängt Schalke an der alten Försterei. Noch nie konnten die Unioner Schalke schlagen. Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM.

Der Trainerwechsel bei den Schalkern scheint bereits verpufft zu sein. Nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim gelang der Mannschaft von Christian Gross lediglich ein weiterer Punkt gegen Werder Bremen.

Dazu kommen interne Querelen, die Verein und Mannschaft nicht in Ruhe arbeiten lassen. Nun ist Nabil Bentaleb von seiner Suspendierung rehabilitiert worden und soll Schwung ins Mittelfeld der Königsblauen bringen.

Der 1. FC Union Berlin spielt nach wie vor eine sensationelle Runde, konnte allerdings aus den letzten vier Partien nur einen Punkt holen. Gegen die Knappen gelang den Eisernen in der Bundesliga bislang kein einziger Sieg. Das wollen sie im Top-Spiel am Samstagabend nun ändern.

Union Berlin gegen Schalke 04 im Top-Spiel der Bundesliga am Samstagabend. So seht Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM.

Union Berlin gegen FC Schalke 04: Das Spiel der Bundesliga im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 21. Spieltag Begegnung 1. FC Union Berlin (9. Platz) - FC Schalke 04 (18. Platz) Ort Stadion An der alten Försterei, Berlin Anstoß Samstag, 13.02.2021, 18.30 Uhr

Union Berlin gegen FC Schalke 04 heute live: Das Top-Spiel der Bundesliga am Samstag im TV und LIVE-STREAM

Die Partie der beiden Traditionsvereine am Samstagabend wird nicht live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Nur in Ausnahmefällen zeigen ARD und ZDF Spiele aus der Bundesliga und Union Berlin gegen Schalke zählt leider nicht dazu. Wie Ihr die Partie trotzdem sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Quelle: Getty Images

Union Berlin vs. FC Schalke 04 heute live: Das Top-Spiel der Bundesliga am Samstag im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Exklusivrechte an den Wochenend-Spielen der 1. Bundesliga und deshalb wird Union Berlin gegen Schalke 04 auch ausschließlich dort zu sehen sein. Der Bezahlsender zeigt insgesamt 266 Partien der höchsten deutschen Spielklasse live in der Konferenz und als Einzelspiele in seinem Programm.

Das Bundesliga Paket von Sky kostet derzeit 25 Euro für Neukunden (ab dem 13. Monat: 30 Euro) im ersten Jahr und enthält neben den Erstligaspielen auch die gesamte 2. Bundesliga in der Sky-Konferenz und als Einzelspiele. Mit dem Abschluss eines Abonnements bei Sky bekommt man einen Standard-Receiver inklusive. Alle Infos zum Bundesliga Paket bekommt Ihr auf dieser Seite des Senders.

Union Berlin gegen FC Schalke 04 heute live: Das Top-Spiel der Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM mit Sky Go

Für seine Abonnement-Kunden des Bundesliga Pakets hat Sky auch einen Streaming-Service im Angebot. Mit Sky Go kann man bis zu vier verschiedene Endgeräte anmelden und so das Programm des Sender als LIVE-STREAM empfangen. So kann man die Spiele seines Lieblingsvereins auch unterwegs verfolgen, solange man über eine zuverlässige Internet-Verbindung verfügt. Den Download für Eure Endgerät findet Ihr hier.

Union Berlin vs. FC Schalke 04 heute live: Das Top-Spiel der Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Möchte man sich nicht gleich für ein ganzes Jahr mit einem Abo binden, kann man auch die flexiblere Variante Sky Ticket wählen. Mit dem Supersport Monat kann man die Bundesliga live in der Konferenz oder als Einzelspiele für aktuell 29,99 Euro im Monat sehen. Im einfachen Sport Monat sind nur die Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga enthalten. Eine Übersicht zu den Inhalten von Sky Ticket gibt es hier.

Union Berlin gegen FC Schalke 04: Das Spiel bei Sky in der Übersicht

Moderation Esther Sedlaczek

Experte: Dietmar Hamann

Kommentar: Kai Dittmann

Anpfiff: 18.30 Uhr

Winter-Zugang #William über seine ersten Wochen auf Schalke und die kommende Aufgabe beim @fcunion 🗞️⤵️ #S04 | 🔵⚪️ | #FCUS04 — FC Schalke 04 (@s04) February 11, 2021

Union Berlin vs. FC Schalke 04: Die Highlights bei DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN hat eine weitere Möglichkeit für Euch, falls Ihr die Höhepunkte des Spiels sehen wollt. Nur etwa 40 Minuten nach Abpfiff können Kunden von DAZN die Highlights auf dem Portal anschauen. Damit muss man beispielsweise nicht auf das Aktuelle Sportstudio um 23 Uhr warten, wenn man Videos von seinem Verein sehen möchte.

Union Berlin gegen FC Schalke 04: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht live anschauen, weil Ihr nicht zu Hause seid? Wir haben eine schöne Alternative für Euch! Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr auch so immer auf Ballhöhe. Schaut doch mal rein!

Union Berlin vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen

So spielt Union:

Karius - Friedrich, Knoche, Hübner - Trimmel, Andrich, Gießelmann, Gentner, Ingvartsen - Awoniyi, Pohjanpalo

Die Schalker Startelf:

Fährmann - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac - Stambouli, Bentaleb, William, Harit, Serdar - Hoppe