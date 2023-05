"Das ist die Wahrheit": Barcelonas Trainer Xavi bestätigt Interesse an Star des FC Bayern

Xavi hätte seine Mannschaft im Winter gerne mit João Cancelo verstärkt. Daraus wurde aber nichts.

WAS IST PASSIERT? Trainer Xavi hat bestätigt, dass Joao Cancelo im Winter auch ein Neuzugang beim FC Barcelona hätte werden können. Manchester City habe den Wechsel des Portugiesen allerdings blockiert. Cancelo landete später auf Leihbasis beim FC Bayern.

WAS WURDE GESAGT? In einem Interview mit TV3 erklärte Xavi: "Wir wollten Cancelo. Er wurde uns angeboten, und wir gaben Grünes Licht. Am Ende aber sagte uns Manchester City, dass man nicht wolle, dass er zu Barca kommt. Das ist die Wahrheit."

WAS IST DER HINTERGRUND? Cancelo verlor in der Hinserie dieser Saison unter Pep Guardiola bei ManCity seinen Stammplatz. Das Verhältnis zwischen den beiden soll zudem belastet sein.

Der flexibel einsetzbare Außenverteidiger wechselte daher auf Leihbasis zum FC Bayern und gewann mit den Roten die Deutsche Meisterschaft. Ein Verbleib Cancelos beim FCB ist aktuell aber nicht geplant. Die Bayern wollen die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro nicht ziehen.

WIE GEHT ES WEITER? Stand jetzt kehrt der 29-Jährige nach Manchester zurück. Dort steht er noch bis 2027 unter Vertrag. Nur falls die Citizens ihre Ablöseforderung deutlich senken, wäre ein weiteres Engagement in München noch möglich.

Der FC Barcelona gilt auf seiner Suche nach einem Spieler für die defensive, rechte Außenbahn weiterhin als interessiert. Auch bei Citys Premier-League-Rivale FC Arsenal wird Cancelo als Neuzugang gehandelt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Cancelo lief in 21 Partien für den FC Bayern auf und sammelte 7 Scorerpunkte. Für Portugals Nationalmannschaft bestritt er bei der Weltmeisterschaft in Katar vier Spiele.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Cancelo wurde in der Jugend Benficas groß und landete nach Stationen beim FC Valencia und bei Inter Mailand 2018 für 40 Millionen Euro Ablöse bei Juventus. City verpflichtete ihn 2019 dann für 65 Millionen Euro.