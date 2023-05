FC Bayern München: Manchester City senkt wohl Preisvorstellung für João Cancelo auf 40 Millionen Euro

Noch ist unklar, für welchen Verein João Cancelo in der kommenden Saison aufläuft. Manchester City senkt nun aber wohl ihre Preisvorstellungen.

WAS IST PASSIERT? João Cancelos Leihe beim FC Bayern München läuft im Sommer aus. Manchester City soll laut der spanischen Sport aber seine Ablöseforderungen gesenkt haben, die Skyblues sollen für den Portugiesen nur noch 40 Millionen Euro verlangen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern haben eine festgeschriebene Kaufoption über 70 Millionen Euro im Leihvertrag von Cancelo verankert, ziehen will der deutsche Rekordmeister die Klausel aber offenbar nicht. Doch neben dem FCB soll auch der FC Barcelona dem Bericht zu Folge an Cancelo interessiert sein, der Berater des Außenverteidigers verweilte vor wenigen Wochen schon in Barcelona.

WAS WURDE GESAGT? Erst kürzlich äußerte sich Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur Zukunft des Portugiesen: „Er ist ein Topspieler, technisch eine Augenweide. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Wir haben noch nichts entschieden, das machen wir nach der Saison.“

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Cancelos Vertrag bei Manchester City läuft noch bis 2027. Seit der Ankunft von Thomas Tuchel beim FC Bayern und der Verletzung von Alphonso Davies ist der 28-Jährige an der Säbener Straße gesetzt und kommt in 20 Pflichtspielen auf ein Tor und sechs Vorlagen.