FC Bayern München, News und Gerüchte: Kommt Gareth Bale per Leihe?

Mats Hummels steht vor einer Rückkehr zum BVB, Gareth Bale scheint derweil ein Thema beim FC Bayern München. Alle FCB-News und Gerüchte am Sonntag.

Der FC Bayern hat seinen Gegner für die 1. Runde des DFB-Pokals: Energie Cottbus. Zudem gibt es Neues in den Transferspekulationen rund um Mats Hummels und Ante Rebic. Und auch Gareth Bale scheint ein Thema beim deutschen Rekordmeister.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Besetzung der Offensive ist beim FC Bayern in der Sommerpause nach wie vor das große Thema. Dabei gibt es auch Neuigkeiten von Timo Werner, der von den öffentlichen FCB-Avancen für Leroy Sane offenbar wenig angetan ist.

Der am Sonntag. Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Gareth Bale per Leihe zum FC Bayern München?

Gareth Bale könnte in der kommenden Saison wohl für den FC Bayern München auflaufen. Der Waliser spielt bei unter Trainer Zinedine Zidane keine Rolle mehr, wobei laut der englischen Sun eine einjährige Leihe im Raum steht, wobei der deutsche Rekordmeister das komplette Gehalt des 29-jährigen Offensivspielers übernehmen soll.

Bericht: Ante Rebic ist dem FC Bayern München zu teuer

Ante Rebic von Bundesligist Ante Rebic will einem Bericht der AS zufolge im Sommer wechseln. Die Ablösesumme ist dabei bei rund 40 Millionen Euro anzusiedeln.

Diese Summe, die SGE-Boss Fredi Bobic offenbar schwach werden lassen würde, ist dem deutschen Rekordmeister Bayern München wohl zu hoch, sodass ein Transfer des Kroaten an die Isar als unwahrscheinlich gilt.

Zuletzt hatte der Kicker berichtet, dass Rebic, der als Wunschspieler von Niko Kovac gilt, technisch nach Meinung der Klub-Bosse nicht den Ansprüchen des FC Bayern entspreche.

Bericht: Anzeichen für Rückkehr von Mats Hummels zum BVB verdichten sich

Die Anzeichen für eine Rückkehr des ehemaligen Nationalspielers Mats Hummels zu Vizemeister Borussia Dortmund verdichten sich. Wie die Bild am Sonntag berichtete, soll Meister Bayern München ein Angebot des BVB für den Innenverteidiger über 20 Millionen Euro plus Erfolgsnachschläge "als angemessen akzeptiert haben". Auch Hummels stehe demnach einem Transfer positiv gegenüber, Bayern-Trainer Niko Kovac soll dem Wechsel bereits "grundsätzlich zugestimmt haben".

Hummels ist in der Jugend der Bayern ausgebildet worden, spielte jedoch von 2008 bis 2016 für die Schwarz-Gelben. 2011 feierte er mit dem BVB unter Trainer Jürgen Klopp die Meisterschaft, ein Jahr später folgte das Double. 2016 wechselte Hummels für 35 Millionen Euro zurück an die Isar.

, 1. Runde: Bayern muss nach Cottbus, BVB trifft auf Uerdingen und Großkreutz

Die 32 Paarungen der 1. Runde im DFB-Pokal 2019/20 (9. bis 12. August) stehen fest. Wie die Auslosung am Samstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmundergab, trifft der Titelverteidiger FC Bayern München auf den FC Energie Cottbus, der gerade aus der in die Regionalliga abgestiegen ist. Vizemeister tritt indes bei Drittligist KFC Uerdingen um Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz an, bekam ein Derby bei Regionalligist Alemannia Aachen zugelost.

FC Bayern: Mats Hummels zum BVB? Das Wechselgerücht aus drei Perspektiven

Einem Bericht von Bild und Sport Bild zufolge denkt Borussia Dortmund über eine Rückholaktion von Mats Hummels nach. Für welche der drei Parteien würde ein Wechsel Sinn machen? Und wer sollte intensiv grübeln? Eine Analyse aus drei Perspektiven.

FC Bayern: Franck Ribery will noch zwei Jahre auf Top-Niveau spielen

Franck Ribery, der seine Karriere beim FC Bayern München nach der abgelaufenen Saison beendet hat, traut sich trotz seiner 36 Jahren zu, noch zwei Jahre auf Top-Niveau zu spielen. "Ich bin immer noch hungrig", erklärte er bei L'Equipe.

Solange "er noch das Gefühl habe, das Niveau in den Beinen und im Kopf zu haben, werde ich es machen - vielleicht bei einem großen Klub", so Ribery weiter, der in der abgelaufenen -Saison in 25 Spielen sechs Treffer erzielt hatte.

Timo Werner: Zweifel an Bayern-Transfer wegen Leroy Sane

Das Interesse des FC Bayern München an einem Transfer von Timo Werner in diesem Sommer ist deutlich abgekühlt. Stattdessen werben die FCB-Verantwortlichen öffentlich stark um dessen Nationalmannschaftskameraden Leroy Sane ( ). Gemäß der Bild kommt dies bei Werner nicht gut an und der Angreifer zweifelt mittlerweile daran, ob ein Wechsel an die Isar zur neuen Saison der richtige Schritt ist.

Werner, dessen Vertrag in Leipzig 2020 ausläuft, denkt laut des Berichts nun darüber nach, die kommende Spielzeit doch noch bei RB zu verbringen. Die Sachsen möchten Werner allerdings nicht mit auslaufendem Vertrag halten, und so wird ein neues Modell ins Spiel gebracht: Werner könnte verlängern, sich aber eine Ausstiegsklausel für die Bayern in sein neues Arbeitspapier schreiben lassen. Sie könnte eben 2020 greifen.

Bayern Münchens Wunschspieler Callum Hudson-Odoi in

Der englische Nationalspieler Callum Hudson-Odoi weilt aktuell in Deutschland. In einer Instagram-Story verkündete er am Donnerstag, dass er nach Deutschland fliegen werden. Das ließ viele Fans des FC Bayern hellhörig werden, schließlich ist der junge Angreifer seit mehreren Monaten ein Wunschspieler des Rekordmeisters.

Gemäß der Bild hat Hudson-Odois Besuch in Deutschland aber nichts mit einem möglichen Transfer nach München zu tun. Vielmehr sei der Grund für den Trip die Hochzeit seines Chelsea-Spezis Antonio Rüdiger in Berlin.