Die Bestzung der Offensive ist beim in der Sommerpause nach wie vor das große Thema. Dabei gibt es Neuigkeiten von Timo Werner, der von den öffentlichen FCB-Avancen für Leroy Sane offenbar wenig angetan ist.

Chelsea-Angreifer Callum Hudson-Odoi ist zwar in , mit dem Interesse des FC Bayern hat sein Besuch allerdings wohl nicht zu tun.

Gerüchte gibt es außerdem um ein Engagement von Christoph Daums Sohn in München und das mögliche Ziel Franck Riberys.

Timo Werner: Zweifel an Bayern-Transfer wegen Leroy Sane

Das Interesse des FC Bayern München an einem Transfer von Timo Werner in diesem Sommer ist deutlich abgekühlt. Stattdessen werben die FCB-Verantwortlichen öffentlich stark um dessen Nationalmannschaftskameraden Leroy Sane ( ). Gemäß der Bild kommt dies bei Werner nicht gut an und der Angreifer zweifelt mittlerweile daran, ob ein Wechsel an die Isar zur neuen Saison der richtige Schritt ist.

Werner, dessen Vertrag in Leipzig 2020 ausläuft, denkt laut des Berichts nun darüber nach, die kommende Spielzeit doch noch bei RB zu verbringen. Die Sachsen möchten Werner allerdings nicht mit auslaufendem Vertrag halten, und so wird ein neues Modell ins Spiel gebracht: Werner könnte verlängern, sich aber eine Ausstiegsklausel für die Bayern in sein neues Arbeitspapier schreiben lassen. Sie könnte eben 2020 greifen.

Bayern Münchens Wunschspieler Callum Hudson-Odoi in Deutschland

Der englische Nationalspieler Callum Hudson-Odoi weilt aktuell in Deutschland. In einer Instagram-Story verkündete er am Donnerstag, dass er nach Deutschland fliegen werden. Das ließ viele Fans des FC Bayern hellhörig werden, schließlich ist der junge Angreifer seit mehreren Monaten ein Wunschspieler des Rekordmeisters.

Gemäß der Bild hat Hudson-Odois Besuch in Deutschland aber nichts mit einem möglichen Transfer nach München zu tun. Vielmehr sei der Grund für den Trip die Hochzeit seines Chelsea-Spezis Antonio Rüdiger in Berlin.

FC Bayern München: Sohn von Christoph Daum soll als Scout kommen

Einst gingen sich Christoph Daum und Uli Hoeneß vehement im ZDF -"Sportstudio" an, jetzt könnte ein Daum bei Bayern München landen: Wie der langjährige -Trainer Daum bei Sport1 bestätigte, soll sein Sohn Marcel Scout beim Klub von Präsident Hoeneß werden. Dies sei der Wunsch von Coach Niko Kovac.

"Diese Anfrage hat sich aus der erfolgreichen Zusammenarbeit von meinem Sohn und Niko bei ergeben. Dort hat er die Qualitäten meines Sohnes kennengelernt", sagte Daum: "Die Abteilung nennt sich Analytics and Research. Niko beurteilt die Fähigkeiten von Marcel auf einem höheren Niveau als den momentanen Stand beim FC Bayern."

Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund würde einen Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern München begrüßen . Der Vorstandsvorsitzende des BVB sieht bei einem möglichen Wechsel des deutschen Nationalspielers einen positiven Einfluss auf die Bundesliga.

"Ich fände es sehr gut, wenn Bayern Leroy Sane als deutschen Nationalspieler zurückholt, denn das würde die Attraktivität der Liga weiter steigern", sagte Watzke der Bild . Er versprach sogar, Glückwünsche nach München zu schicken: "Ich bin der Erste, der ihnen gratuliert.“

FC Bayern München: Zieht es Franck Ribery in die Premier League?

Franck Ribery vom FC Bayern München hat angeblich ein Angebot aus der Premier League vorliegen . Aufsteiger Sheffield United soll den Franzosen auf die Insel locken. Das berichtet der kicker . Aktuell aber soll der Flügelspieler noch auf weitere Angebote warten, er hofft wohl auf einen größeren Klub.

Sheffield wurde in der vergangenen Saison hinter Tabellenzweiter in der und sicherte sich den Aufstieg. Trainiert wird das Team von Chris Wilder, der auf in Deutschland weitgehend unbekannte Spieler setzt. Einen echten Star hatte die Mannschaft nicht in ihren Reihen.

Bislang war Ribery insbesondere mit einem Wechsel nach zu den Sydney Wanderers von Markus Babbel in Verbindung gebracht worden. Das soll aber ebenso wenig eine Option darstellen wie ein Umzug ins Emirat .

