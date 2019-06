FC Barcelona und Valencia wollen Bayern-München-Talent Chris Richards

Chris Richards vom FC Bayern wird angeblich von Barca und Valencia umworben, allerdings setzt Trainer Kovac wohl langfristig auf den US-Amerikaner.

Bayern-Talent Chris Richards steht angeblich auf dem Zettel mehrerer Top-Klubs, darunter auch dem des . Wie CBS Sports berichtet, ist der Innenverteidiger aus der U19 des heiß begehrt. Der Rekordmeister wolle den US-Amerikaner aber nicht verkaufen.

Neben Barcelona soll dem Bericht zufolge auch der sowie mehrere türkische und deutsche Klubs an dem U20-Nationalspieler interessiert sein. Die Vereine aus der ersten und zweiten hätten dabei eine Leihe im Sinn. Welche Vereine gemeint sind, verkündete CBS Sports nicht. Allerdings werde es wohl weder zu einem Verkauf noch zu einer Leihe kommen, da der FC Bayern angeblich den Innenverteidiger in die erste Mannschaft integrieren möchte.

FC Bayern München: Richards soll langfristiger Ersatz von Hummels und Boateng werden

Durch die möglichen Abgänge von Jerome Boateng und Mats Hummels ist der FC Bayern auf der Suche nach neuen Innenverteidigern, vor allem Ozan Kabak ( ) ist dabei im Gespräch. Sollte es in der kommenden Saison zu Engpässen auf der Position kommen, könnten die Münchner auf Richards zurückgreifen, behauptete der amerikanische Fernsehsender. Trainer Niko Kovac soll viel von dem Talent halten.

1,3 Millionen Euro überwiesen die Bayern dem FC Dallas im Januar für Richards, nachdem er bereits ein Jahr lang von den Texanern ausgeliehen worden war. Der 19-Jährige gilt als eines der vielversprechendsten Talente der Bayern-Fußballakademie und ist noch für weitere vier Jahre an den deutschen Double-Sieger gebunden. In den letzten Wochen nahm er mit dem Nachwuchs der USA an der teil und überzeugte dabei mit konstant guten Leistungen.