Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München? Hier läuft die Bundesliga im TV und LIVE-STERAM

Spitzenspiel in der Bundesliga! Tabellenführer Bayern reist zum Überraschungsteam nach Frankfurt und Ihr könnt live zusehen. Goal gibt die Infos dazu.

Der 22. Spieltag der Bundesliga hält ein Highlight für uns bereit. Eintracht Frankfurt empfängt dabei den FC Bayern München zum Top-Duell! Angestoßen wird um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park.

Nach dem überraschenden 3:3 gegen Arminia Bielefeld wollen die Bayern wieder in die Siegesspur zurückfinden. Keine leichte Aufgabe, Eintracht Frankfurt kann nämlich guten Gewissens als Team der Stunde eingestuft werden.

Die Hessen gewannen nämlich acht der letzten zehn Spiele und haben sich auf Rang drei hochgekämpft. Vor dem Top-Spiel bangt die SGE jedoch um Stürmer Andre Silva.

Frankfurt gegen Bayern solltet Ihr keinesfalls verpassen! Lest Euch deshalb in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM? Das Duell im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 22. Spieltag Datum Samstag, 20. Februar 2021 | 15.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park, Frankfurt

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im TV?

Bundesligaspiele liefen in dieser Saison bei mehreren Anbietern. Sowohl im Free-TV in der ARD, im Pay-TV bei Sky und auf dem Streaming-Portal DAZN.

Verständlich also, wenn der ein oder andere Fan den Überblick verloren hat, welcher Sender welches Spiel überträgt. Aber keine Sorge, Goal erklärt Euch, wer Frankfurt gegen Bayern zeigt.

Pay-TV: Sky zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live

Der exklusive Anbieter am Samstagnachmittag lautet Sky! Hier wird das Duell live und in voller Länge im Pay-TV übertragen. Ab 15.15 Uhr könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) einschalten.

Das Einzelspiel wird von Marcus Lindemann kommentiert. Solltet Ihr das Duell lieber in der Konferenz mit den drei Parallelspielen sehen wollen, seid Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) richtig aufgehoben. Hier wird bereits ab 14 Uhr auf den Spieltag eingestimmt.

Um das Angebot von Sky nutzen zu können, braucht Ihr allerdings ein Abonnement mit dem Bundesliga-Paket. Zu welchen Konditionen das derzeit verfügbar ist, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live auf Sky - die Übertragung im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Übertragung ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann



Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Sky ist der exklusive Anbieter im Fernsehen - so viel steht fest. Und auch im Internet bietet der Bezahlsender die einzige Möglichkeit, Frankfurt gegen Bayern im LIVE-STREAM verfolgen zu können.

Sky Go zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Ihr seid Sky-Kunde, könnt am Samstagnachmittag aber nicht vor dem Fernseher sitzen? Dann seid Ihr bei Sky Go richtig aufgehoben. Über das Streaming-Portal haben TV-Abonnenten kostenlos Zugriff auf das Sky-Programm via LIVE-STREAM.

Ladet Euch dafür die Sky-Go-App auf Euer mobiles Gerät und loggt Euch mit Eurem Konto ein. Ab 15.15 Uhr ist Frankfurt gegen Bayern im LIVE-STREAM zu sehen. Hier geht's zum Download der App.

Sky Ticket zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Wer sich jetzt ein TV-Abo bei Sky zulegt, bekommt den Zugang wohl nicht mehr pünktlich zum Anpfiff am Samstag um 15.30 Uhr. Für alle Kurzentschlossenen bietet Sky Ticket jedoch die perfekte Alternative.

Hier könnt Ihr Euch spontan und noch rechtzeitig vor Anstoß ein Abo zulegen und erhaltet damit Zugriff auf den LIVE-STREAM. Das Abo gibt es derzeit ab 19,99 Euro monatlich - hier geht's zur Anmeldung.

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt die Highlights von Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München?

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich ebenfalls ein großes Rechtepaket an der Bundesliga sichern können und zeigt die Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Die besten Szenen von Frankfurt gegen Bayern seht Ihr dort ab 18 Uhr.

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, ist allerdings ein Abonnement notwendig. Wer noch kein Abo besitzt, kann sich sogar erst einmal kostenlos anmelden. Der erste Monat bei DAZN ist nämlich umsonst.

Wer anschließend vom Programm überzeugt ist - das übrigens auch Live-Spiele der Bundesliga beinhaltet - kann sein Abo verlängern. Für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo bekommt Ihr dort vollen Zugriff auf das Streaming-Programm.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live? Das Duell im LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal in Frankfurt am Start und schreibt Euch einen LIVE-TICKER zum Spiel. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen beschrieben - und das natürlich kostenlos!

Mit dem TICKER seid Ihr ständig auf Ballhöhe und bekommt über alle Tore, Assists, Karten und Wechsel Bescheid. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden, findet Ihr sie hier.

Schaut dafür kurz vor Anpfiff noch mal vorbei!