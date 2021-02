DFB-Team: Jamal Musiala entscheidet sich für Deutschland

Jamal Musiala hat sich entschieden, für welche A-Nationalmannschaft er künftig auflaufen will. Joachim Löw darf auf das FCB-Talent setzen.

Bayern-Talent Jamal Musiala hat sich für eine Karriere in der deutschen A-Nationalmannschaft und damit auch gegen England entschieden. Das gab der 17-jährige Mittelfeldspieler am Mittwochvormittag bei The Athletic bekannt.

"Ich habe viel über diese Entscheidung nachgedacht. Was ist das Beste für meine Zukunft? Wo habe ich die besten Chancen, zu spielen? Am Ende habe ich einfach auf mein Gefühl gehört, das mir seit längerer Zeit gesagt hat, dass es die richtige Entscheidung ist, für Deutschland zu spielen. Für das Land, in dem ich geboren wurde", so Musiala.

Jamal Musiala könnte Ende März erstmals für Deutschland spielen

Es sei jedoch "keine einfache Entscheidung" gewesen, betonte er. Musiala wurde in Stuttgart geboren, wuchs seit seinem achten Lebensjahr jedoch in England auf und spielte dort im Nachwuchs von Southampton und Chelsea, ehe er im Sommer 2019 zu Bayern wechselte. "England ist Zuhause für mich. Es ist schwer, in Worten zu beschreiben, was mir England bedeutet, weil ich so viele positive Erinnerungen damit verbinde. Ich habe ein Herz für Deutschland und ein Herz für England. Beide Herzen werden weiter schlagen."

EXCLUSIVE | Jamal Musiala



"In the end, I just listened to the feeling that over a long period of time kept telling me that it was the right decision to play for Germany, the land I was born in. Still, it wasn't an easy decision for me."



📝 @honigsteinhttps://t.co/Fa0Uw28GXi — The Athletic UK (@TheAthleticUK) February 24, 2021

In den Junioren-Nationalmannschaften hatte er vornehmlich für England gespielt und im November letzten Jahres für die U21 der Three Lions debütiert. Nur in der U16 absolvierte er mal zwei Länderspiele für den DFB.

Jamal Musiala entscheidet sich für DFB: Bayern-Kollegen leisteten Überzeugungsarbeit

Nachdem es jüngst mehrere Gespräche mit Bundestrainer Joachim Löw und auch Nationalelf-Manager Oliver Bierhoff gab, fällte er die Entscheidung über seine Nationalmannschaftszukunft nun jedoch zugunsten von Deutschland. Wichtig war dabei auch die Überzeugungsarbeit seiner Teamkollegen beim FC Bayern, allen voran Joshua Kimmich machte sich für eine Zukunft Musialas im DFB-Trikot stark.

Ende März dürfte Musiala bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien erstmals im Kader des DFB-Teams stehen und sich dabei auch endgültig für Deutschland festspielen.

Eine Entscheidung Musialas für Deutschland hatte Bayern-Trainer Hansi Flick am Dienstagabend nach dem 4:1-Sieg bei Lazio Rom in der Champions League bereits angedeutet. Der Youngster, der dabei mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 zum jüngsten deutschen Torschützen der CL-Historie avancierte, soll laut Bild an seinem 18. Geburtstag am Freitag zudem einen Profivertrag beim FCB unterschreiben.

Hier machte Flick ebenso bereits eine Andeutung, indem er in Vergangenheitsform bei Sky sagte: "In den letzten Wochen sind viele Dinge in seinem Leben gewesen, die neu waren. Ein neuer Vertrag. Er ist 17 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Dann ist die Entscheidung Deutschland/England zu treffen gewesen."