Der FC Bayern München nach der Begegnung mit dem SC Freiburg, die der deutsche Rekordmeister mit 2:1 gewonnen hat. Alle wichtigen Informationen am heutigen Sonntag gibt es hier.

Die Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen:

FC Bayern München, News: Nagelsmann über sein gutes Verhältnis zu Streich

Julian Nagelsmann hat nach dem Aufeinandertreffen mit dem SC Freiburg (2:1) über das gute Verhältnis zu dessen Trainer Christian Streich gesprochen. Ihren von viel Respekt gekennzeichneten Umgang erklärte Nagelsmann am Sky -Mikrofon mit einem Augenzwinkern: "Während des Spiels schreien wir lieber die anderen Leute auf der anderen Bank an, weil wir unser gutes Verhältnis behalten wollen."

Schon vor der Begegnung hatte Streich in den höchsten Tönen vom neuen Bayern-Trainer geschwärmt. "Julian ist ein Naturtalent, ein außergewöhnlicher Trainer. Das gibt es nicht oft, vor allem nicht in dem Alter", erklärte Streich mit Blick auf seinen über 20 Jahre jüngeren Trainerkollegen: "Er wird die Trainerposition für viele Jahre mitbestimmen."

FC Bayern München, News: Adeyemi spricht über Transfergerüchte

Stürmer Karim Adeyemi hat sich am Samstag zu den Gerüchten geäußert, die ihn mit einem Abschied von RB Salzburg in Verbindung bringen. Insbesondere in der Bundesliga soll großes Interesse an dem deutschen Nationalspieler bestehen, neben dem FC Bayern soll sich auch Borussia Dortmund mit dem 19-Jährigen befassen.

Nach der Begegnung mit Austria Wien betonte Adeyemi allerdings: "Nein, mein Kopf ist hier in Salzburg. Ich möchte mit Salzburg unsere Ziele erreichen, nur das ist alles, was für ich zählt", so der U21-Europameister am Mikrofon des TV-Senders Sky Sport Austria.

Auf die Nachfrage, ob ihm ein gelbes Trikot (als Anspielung auf das Interesse von Borussia Dortmund, Anm.) besser stehen würde, entgegnete er: "Mir steht rot und weiß ganz gut. Ich fühle mich hier wohl und genieße den Moment. Mein Kopf ist immer noch hier und eine Deadline gibt es auf jeden Fall nicht."

Auch Sportdirektor Christoph Freund betonte vor der TV-Kamera, dass in dieser Saison kein Transfer erfolgen werde: "Wir haben keinen Stress und haben mit ihm einen längerfristigen Vertrag. Es ist auch abgesprochen, dass diese Saison nichts mehr passieren wird." Adeyemi besitzt in Salzburg einen bis 2024 laufenden Vertrag.

FC Bayern München, News: Goretzka und Nagelsmann adeln Neuer

Den 2:1-Erfolg über den SC Freiburg hielt Torhüter Manuel Neuer in der Nachspielzeit mit mehreren Paraden fest - und heimste dafür ein überschwängliches Lob von seinem Teamkollegen Leon Goretzka und Trainer Julian Nagelsmann ein. "Du hast einfach das hundertprozentige Vertrauen, dass er da ist. Er ist wie eine Maschine!", sagte Goretzka nach dem Spiel bei Sky.

Nachdem die Bayern die Partie über 90 Minuten komplett im Griff hatten, leistete sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann in der Nachspielzeit erneut einige unerklärliche Schwächen. Nur konnte Freiburg diese Nachlässigkeiten nicht nutzen, weil Neuer in den entscheidenden Momenten schlicht unüberwindbar war.

"Klar macht er auch mal einen Fehler. Aber wenn er keinen Fehler machen darf, dann macht er auch keinen Fehler. Und das über Jahre hinweg. Das ist einfach weltklasse", so Goretzka weiter. "Unterm Strich ist er der beste Torhüter der Welt."

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel war Nagelsmann gleicher Meinung. "Neuer ist nach wie vor der beste Torwart der Welt. Er ist echt unfassbar in den Trainingseinheiten, ist immer aktiv, will immer mitmachen, hat einen kindlichen Spielbetrieb. Man merkt ihm sein Alter nullkommanull an", so der Bayern-Trainer.

Für Neuer, der in den letzten Partien immer auch ein paar Unsicherheiten zeigte und sowohl gegen Frankfurt als auch in Berlin in der Vorwoche patzte und in Gladbach fünf Gegentore kassierte, ist es eine weitere Bestätigung seiner Leistungen und auch seines Standings innerhalb der Mannschaft.

FC Bayern München heute: Die nächsten Spiele des FCB

Freitag, 19. November, 20.30 Uhr Bundesliga, 12. Spieltag FC Augsburg - FC Bayern Dienstag, 23. November, 18.45 Uhr Champions League, 5. Spieltag Dynamo Kiew - FC Bayern Samstag, 27. November, 18.30 Uhr Bundesliga, 13. Spieltag FC Bayern - Arminia Bielefeld