Talent Vidovic spricht über Wechsel, Breitner attackiert Kimmich und Kahn verrät, warum es bei Flick "heftig zur Sache" ging. Alle FCB-News am Montag.

Der FC Bayern München am heutigen Montag . Alle News und wichtigen Informationen zum Rekordmeister gibt es hier.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage gibt es hier zum Nachlesen:

FC Bayern München, News: Talent Vidovic spricht über Wechselgerüchte

Angreifer Gabriel Vidovic, aktuell in der zweiten Mannschaft des FC Bayern aktiv, hat sich zu Gerüchten um einen möglichen Winterwechsel geäußert.

Der 17-Jährige, der sich mit elf Treffern und sieben Vorlagen nach 17 Spielen in der Regionalliga Bayern in den Fokus einiger höherklassiger Vereine gespielt haben dürfte, gab an, sich in München "sehr wohl" zu fühlen und "momentan überhaupt nicht" an einen Wechsel zu denken.

Stattdessen schwärmte das Talent davon, wie gut sich aktuell "einfach die harte Arbeit und das Vertrauen des Trainerteams" auszahlen.

Vidovic war erst im Sommer aus Augsburg nach München gewechselt. Der Kicker rechnet nach den Leistungen des 17-Jährigen damit, dass bereits im Winter einige Angebote beim FC Bayern eintrudeln werden.

FC Bayern München, News: "Vorsätzliche Körperverletzung!" Breitner kritisiert Kimmich in Impf-Debatte

Bayern-Legende Paul Breitner hat Joshua Kimmich in der Impf-Debatte mit Joshua Kimmich hart attackiert und keinerlei Verständnis für den Verzicht des Nationalspielers geäußert.

"Ich brauche mit niemandem darüber zu diskutieren, ob er sich impfen lassen soll oder nicht. Für mich gibt es nur die Richtung, sich impfen zu lassen. Und da geht es nicht um eine Vorbildfunktion, sondern es geht um den Einzelnen", machte der 70-Jährige beim "Sonntags-Stammtisch" des BR-Fernsehens deutlich und fügte an: "Wenn er sich dagegen entscheidet, dann habe ich null Verständnis dafür."

Dabei ginge es für Breitner nicht um eine Vorbildfunktion, "sondern es geht um ihn." Der Weltmeister von 1974 bezog sich in seiner Kritik auf eine Äußerung von Liverpool-Coach Jürgen Klopp, der hinsichtlich Veranwortungslosigkeit Anfang Oktober einen Verzicht auf die Impfung mit Alkohol am Steuer verglichen hatte.

"Er meinte damit und hätte vielleicht auch sagen können: Sich nicht impfen zu lassen, ist potenzielle, vorsätzliche Körperverletzung", sagte Breitner - und warf eine solche somit auch Kimmich vor.

Der Nationalspieler hatte nach dem Sieg gegen Hoffenheim Bedenken hinsichtlich möglicher Langzeitfolgen der Corona-Impfungen geäußert und verraten, selbst bislang nicht geimpft zu sein.

FC Bayern München, News - "Tick größer": Alaba vergleicht Real Madrid mit dem FCB

Ex-FCB-Star David Alaba hat im Interview mit dem Kicker sowohl seinen alten Verein als auch seinen neuen Arbeitsgeber Real Madrid miteinander verglichen. Trotz der Größe beider Klubs sieht er einen leichten Unterschied.

"Beide stehen für absoluten Erfolg. Bayern München gehört zu den größten Vereinen auf der Welt, Real Madrid ebenso", sagte der 29-Jährige: "Das nimmt sich nicht viel. Dennoch ist hier bei Real alles noch mal einen Tick größer, ohne despektierlich gegenüber Bayern zu sein."

Alaba war nach ganzen 13 Jahren beim deutschen Rekordmeister im Sommer zu den Königlichen gewechselt und traf nun ausgerechnet im Clasico gegen Barcelona zum ersten Mal für Real. Bei der Eingewöhnung half ihm laut eigener Aussage auch Ex-Nationalspieler Toni Kroos: "Er hat mir sehr gut geholfen, auch privat, zum Beispiel bei der Haussuche. Auch seine Frau war meiner Freundin sehr behilflich."

Der Österreicher sieht in der Champions League sowohl seinen ehemaligen als auch seinen aktuellen Verein unter den Favoriten, betonte im Interview aber, dass es keinen klaren Favoriten gebe. Auch beispielsweise Paris Saint-Germain oder der amtierende Sieger FC Chelsea seien definitiv im Rennen.

FC Bayern München, News - Kahn verrät: Bei Hansi Flick "ging es heftig zur Sache"

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, hat bezüglich der neuen Amazon-Doku "FC Bayern - Behind the Legend" Details zum Abschied von Trainer Hansi Flick verraten.

"Wir haben natürlich schon auch schwierige Situationen gehabt im Laufe der Saison, auch das Thema mit Hansi Flick. Das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Damit muss man sich tagtäglich beschäftigen", äußerte Kahn im Podcast "Bayern Insider" der Bild-Zeitung.

Die angespannte Situation sei schwer mit den Dreharbeiten vereinbar gewesen, so der ehemalige Torhüter: "Da kann es schon einmal nerven, wenn Freund Nepomuk (Fischer, Kameramann der Bayern-Doku; Anm. d. Red.) mit der Kamera vor der Tür steht und fragt: 'Kann ich das jetzt mal mitfilmen?' Da ging es dann schonmal heftig zur Sache."

🔴⚪ 𝙀𝙞𝙣 𝙚𝙧𝙨𝙩𝙚𝙧 𝘽𝙡𝙞𝙘𝙠 𝙝𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧 𝙙𝙞𝙚 𝙆𝙪𝙡𝙞𝙨𝙨𝙚𝙣. 👀



Schaue jetzt die ersten 6️⃣ Minuten von #FCBayern – Behind The Legend!



Ab 2. November bei @PrimeVideoDE. 🎥 #Anzeige — FC Bayern München (@FCBayern) October 31, 2021

Vor allem das schwierige Verhältnis zwischen Flick und Sportvorstand Salihamidzic hatte immer wieder für Zündstoff gesorgt. In der Doku ist die Spannung laut Bild-Podcast beispielweise dann zu spüren, als Salihamidzic in einer Szene die Kabine betrat. Dort wurde er von Flick ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er sich im Hoheitsgebiet des Trainers befinde. Salihamidzic habe sich daraufhin in die hinterste Ecke der Kabine verdrückt und sei sichtlich bedient gewesen.

Flick verließ den FC Bayern schließlich im Sommer und wurde nach dem Rücktritt von Joachim Löw deutscher Bundestrainer.

FC Bayern München, News: Karl-Heinz Rummenigge berichtet von "Weltrekord"-Angebot für Franck Ribery

Rekordmeister Bayern München hat 2008 offenbar ein "Weltrekord"-Angebot für Franck Ribery abgelehnt. Dies verriert nun der Ex-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

"Uns lag ein Wahnsinns-Angebot für Franck Ribery vor, das zu dieser Zeit Weltrekord in Sachen Ablöse bedeutet hätte", sagte der ehemalige Bayern-Boss in der Bild am Sonntag. Die konkrete Summe und den betreffenden Verein nannte er allerdings nicht.

Betrachtet man den damaligen Ablöserekord von 77,5 Millionen Euro - für soviel Geld war Zinedine Zidane von Juventus Turin zu Real Madrid transferiert worden - so ist davon auszugehen, dass das Angebot für Ribery über diesen 77,5 Millionen Euro gelegen haben muss.

Laut Rummenigge war die Entscheidung, Ribery nicht abzugeben, prägend für die späteren Jahre des FCB: "Daraufhin haben Uli Hoeneß, unser damaliger Finanz-Chef Karl Hopfner und ich uns zusammengesetzt, um eine wegweisende Entscheidung zu treffen. Wir beschlossen, Franck nicht abzugeben - und auch künftig keinen Spieler mehr zu verkaufen, der für die Qualität der Mannschaft einen so wichtigen Faktor darstellt."

Man habe damit das Zeichen gesetzt, "ein Kauf- und kein Verkaufsverein" zu sein, so der 68-Jährige: "Das war ein mutiger Entschluss, aber darin lag und liegt der heutige Erfolg des FC Bayern entscheidend mitbegründet."

Ribery prägte anschließend eine Ära beim FC Bayern und bliebt ganz zwölf Jahre lang in München, ehe es ihn in die Serie A verschlug.

FC Bayern München heute: Die nächsten Spiele des FCB