FC Bayern München, News - Lothar Matthäus: FCB-Verteidigern fehlt das Bayern-Gen

Lothar Matthäus hat die defensive Zentrale des FC Bayern kritisiert. "Auf dem Papier" herrsche beim deutschen Rekordmeister zwar "überhaupt kein Grund zur Sorge", dennoch genießen Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Niklas Süle und Dayot Upamecano offenbar nicht Matthäus' vollstes Vertrauen.

Laut Matthäus fehle den vier Innenverteidigern das "Bayern-Gen". Er habe "das Gefühl, dass sie das Bayern-Gen noch nicht permanent so verinnerlicht haben, wie das bei Boateng und Alaba in den letzten Jahren der Fall war", so Matthäus in seiner Kolumne für Sky Sport .

"So ein Spiel wie in Gladbach darf einem Upamecano und der Hintermannschaft generell in einem Champions-League-Viertelfinale natürlich auf gar keinen Fall passieren", schrieb der ehemalige FCB-Star weiter. Bei der 0:5-Niederlage gegen Gladbach sei der FC Bayern "unglaublich schlecht" gewesen.

FC Bayern München, News: "Kleinigkeiten" fehlen offenbar noch zur Gnabry-Verlängerung

Der Vertrag von Bayerns Offensivspieler Serge Gnabry läuft noch bis 2023, Gespräche über eine Verlängerung laufen bereits.

Am Ziel sind die beiden Parteien allerdings noch nicht. Laut Sky gehe es noch "um ein paar Kleinigkeiten". Die Verhandlungen laufen demnach "sehr gut", eine Vollzugsmeldung könnte also demnächst kommen.

FC Bayern München, News - Julian Nagelsmann über seinen Gesundheitszustand: "Man merkt noch, dass etwas im Körper war"

Bayern-Coach Julian Nagelsmann könnte nach seiner Coronainfektion im Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon wieder auf die Trainerbank des Rekordmeisters zurückkehren.

"Ich denke und hoffe, dass der Test am Dienstag negativ sein wird, dann werde ich auch wieder dabei sein können", sagte der 34-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen die Portugiesen. Nagelsmann merke "natürlich noch, dass etwas im Körper war, aber das ist auch normal."

Zuletzt wurde Nagelsmann von seinem Co-Trainer Dino Toppmöller ersetzt.

