Der FC Bayern München am heutigen Freitag

Alle News und wichtigen Informationen zum Rekordmeister gibt es hier.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage gibt es hier zum Nachlesen:

FC Bayern, News: Süle-Wechsel zu Newcastle United? Berater äußert sich

Der Vertrag von Niklas Süle beim FC Bayern München läuft noch bis kommenden Sommer, ob der 26-Jährige verlängert oder eine neue Herausforderung sucht, ist derzeit offen.

Volker Struth, Süles Berater, hat sich nun zu den Gerüchten geäußert, wonach Newcastle United Interesse am Innenverteidiger habe.

"Dort ist jetzt ein Investor eingestiegen, der den Verein angeblich zum reichsten in Europa macht. Da wird es ab sofort jede Woche Gerüchte geben, dass irgendein Spieler dorthin wechselt", erklärte Struth im Sport1-Podcast Meine Bayern-Woche: "Jetzt war es Süle, bald vielleicht Kingsley Coman oder sogar Erling Haaland.“

FC Bayern, News- Berater verrät: Dayot Upamecano stand vor Wechsel zu Manchester City

Vergangenen Sommer wechselte Dayot Upamecano von RB Leipzig zum FC Bayern München. Fast wäre der Innenverteidiger aber bei Manchester City gelandet, wie sein Berater Volker Struth verriet.

"Upamecano stand Anfang 2020 vor einem Wechsel zu Manchester City. Dann schlug die Corona-Krise ein, der Deal platzte", erklärte Struth der Sport Bild.

Laut Struth habe der geplatzte Wechsel seines Schützlings "wehgetan".

FC Bayern, News: Liverpool-Coach Jürgen Klopp adelt Thomas Müller

Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, hat in der neuen FCB-Doku FC Bayern - Behind the Legend über Thomas Müller gesprochen.

"Wenn man gegen ihn spielt, ist das echt unangenehm", erklärte Klopp: "Man sieht ihm richtig die Abneigung für alles, was nicht Bayern München ist, an." Müller sei regelrecht "besessen" von seinem Klub.

"Er ist unfassbar effiziennt und unfassbar fußballschlau", ergänzte der Ex-BVB-Coach: "Seine Bewegungen sehen manchmal ein bisschen rustikal aus, aber sind so oft so unglaublich richtig und fast schon genial."

FC Bayern München heute: Die nächsten Spiele des FCB

Samstag, 6. November, 15.30 Uhr Bundesliga, 11. Spieltag FC Bayern - SC Freiburg (live bei Sky Ticket sehen) Freitag, 19. November, 20.30 Uhr Bundesliga, 12. Spieltag FC Augsburg - FC Bayern Dienstag, 23. November, 18.45 Uhr Champions League, 5. Spieltag Dynamo Kiew - FC Bayern