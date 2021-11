Der FC Bayern München am heutigen Samstag, an dem das Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg auf dem Programm steht. Alle News und wichtigen Informationen zum deutschen Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern München, News: Nagelsmann reagiert auf Magaths Bayern-Abrechnung

Bayern Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg auf die kritischen Stimmen von Felix Magath reagiert und durchsickern lassen, was er davon hält.

"Felix Magath äußert sich ständig, auch zu mir, obwohl wir noch nie miteinander gesprochen haben", so Nagelsmann.

"Wir beim FC Bayern wirtschaften im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen in Europa solide und haben es ohne externe Investoren geschafft. Wir haben eine tolle Fan-Base, eine Mannschaft mit großer Identifikation mit dem Verein, das hat man jetzt auch in der Doku gesehen", fuhr Nagelsmann fort und wies damit den Vorwurf Magaths zurück, dass sich beim FCB nichts entwickeln würde.

"Ich weiß nicht, was Felix damit meint. Aber wenn er es braucht, können wir damit umgehen", so der FCB-Coach abschließend.

FC Bayern München, News - Berater-Zoff um Talent Nemanja Motika

Das 18-jährige Bayern-Talent Nemanja Motika hat mit dem Wechsel seines Beraters für Aufsehen gesorgt. Fortan arbeitet der offensivstarke Youngster nämlich mit LIAN Sports zusammen.

Dafür trennte er sich von der Agentur Talcon Management. Diese zeigte sich enttäuscht von dieser Entscheidung. "Es gibt Spieler, die ihre Karriere mit ihrer Agentur vernünftig und langfristig planen und dieser Planung aufgeschlossen gegenüberstehen. Wir haben Nemanja über Jahre entsprechend aufgebaut und für ihn als nächsten großen Karriereschritt konkrete Gespräche geführt. Leider hat sich Nemanja offenbar nach vier, fünf Monaten, in denen er einige gute Spiele in der vierten Liga gezeigt hat, von dieser nachhaltigen Planung verabschiedet und Bodenhaftung verloren", sagte man auf Nachfrage von Sport1.

Motika hatte zuvor in einem Interview mit dem serbischen Portal Mozzart Sport durchsickern lasse, dass er sich bereits mit Leroy Sane oder Kingsley Coman messen könne. Zudem machte er ihnen eine Kampfansage. Für die zweite Garde des FC Bayern traf er bereits 15-mal und sorgte für sieben Assists.

FC Bayern München, News: Flick stützt Kimmich in der Impfdebatte

Nach DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat sich auch Hansi Flick in der Impfdebatte um Joshua Kimmich klar hinter den Fußball-Nationalspieler gestellt.

"Er gehört nicht an den Pranger", sagte der Bundestrainer im FAZ-Interview: "Ich finde es bedauerlich, dass diese Diskussion nun auf seinem Rücken ausgetragen wird, spurlos ist das nicht an ihm vorübergegangen. Was mit ihm in der Diskussion aktuell geschieht, ist falsch und unfair."

Flick hätte sich in der gesamten Diskussion "viel mehr Sachlichkeit gewünscht". Für ihn würden "Grenzen überschritten, wenn Menschen beleidigt und in eine bestimmte Ecke gestellt werden, in die sie nicht gehören", so der 56-Jährige. Kimmich sei schließlich "kein Corona-Leugner" und gehöre nicht "zu Querdenkern und Verschwörungstheoretikern".

Der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München hinterfrage alles und wolle immer alle Zusammenhänge kennen und verstehen: "Und manchmal dauert es dann eben, bis er sich seine Meinung abschließend gebildet hat."

FC Bayern München heute: Die nächsten Spiele des FCB

FC Bayern München heute: Die nächsten Spiele des FCB

Samstag, 6. November, 15.30 Uhr (heute) Bundesliga, 11. Spieltag FC Bayern - SC Freiburg Freitag, 19. November, 20.30 Uhr Bundesliga, 12. Spieltag FC Augsburg - FC Bayern Dienstag, 23. November, 18.45 Uhr Champions League, 5. Spieltag Dynamo Kiew - FC Bayern