FC Bayern München - Sammer adelt Lewandowski: "Der kompletteste und beste Spieler der Welt"

Nach einer erneuten Tor-Gala erhielt Bayern Münchens Ausnahmestürmer Robert Lewandowski von Matthias Sammer das größte Kompliment. "Er ist aktuell der kompletteste und beste Spieler der Welt", lobte der frühere Münchner Sportvorstand nach dem klaren 5:2 (2:1) des deutschen Rekordmeisters gegen Benfica Lissabon den 33 Jahre alten Stürmer.

Jubilar Lewandowski war beim vorzeitigen Einzug des FC Bayern ins Achtelfinale der Champions League der überragende Akteur. Doch der Weltfußballer war nicht ganz zufrieden. "Ich weiß nicht, ob es ein perfekter Abend war, weil ich einen Elfmeter verschossen habe", sagte Lewandowski bei Amazon nach einem verschossenen Handelfmeter (45.+1) - und lächelte.

Er konnte es verkraften. In seinem 100. Spiel in der Königsklasse gelang Lewandowski ein Dreierpack (26., 61. und 84.). Das 2:0 durch ein sehenswertes Hackentor von Serge Gnabry (32.) bereitete er zudem vor.

Für den Münchner Torgaranten, der auch in diesem Jahr als Favorit auf den "Ballon d'Or" gilt, waren es in der Champions League die Treffer Nummer 79 bis 81. Nur Cristiano Ronaldo (139) und Lionel Messi (123) sind besser, doch nach 100 Partien in der Königsklasse hatten selbst die beiden Superstars nicht so oft getroffen wie Lewandowski.

Er habe "nie geglaubt, dass ich so viele Spiele mache - und dann mit so vielen Toren und Vorlagen", sagte ein glücklicher Lewandowski mit der Trophäe "Man of the match" in der Hand.

"Er will immer weiter treffen. Das zeichnet ihn aus. Die Quote ist beeindruckend", lobte Trainer Julian Nagelsmann, der aber nicht nur mit Lewandowski sehr zufrieden war: "Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Natürlich haben wir zwei Standardtore bekommen. Dennoch war es ein unfassbar gutes Spiel von uns."

FC Bayern München: Ex-DFB-Präsident Fritz Keller bestätigt FCB-Interesse an Christian Streich

Ex-DFB-Präsident Fritz Keller hat im Gespräch mit der Sport Bild das einstige Interesse des FC Bayern an Freiburg-Trainer Christian Streich bestätigt.

"Ich habe mit Uli Hoeneß über ihn gesprochen und habe Christian Streich damals über den grünen Klee gelobt", erzählte Keller, der damals als Präsident des SC mit Hoeneß telefoniert hatte. "Und jeder, der wie Christian Streich so viel Gutes tut, hat es verdient, dass man die Wahrheit nach draußen trägt. Da darf man nicht egoistisch denken."

Die Idee mit Streich als Coach des deutschen Rekordmeisters habe er Hoeneß schließlich nicht ausgeredet. "Natürlich nicht", so Keller. Aber: "Es war ein loses Vorgespräch. Eine Anfrage gab es danach nicht."

Demnach war einer der Hauptgründe für die Entscheidung contra Streich, dass man sich in München nicht sicher gewesen sei, ob Streich dem medialen Druck standhalten könne. Letztlich entschieden sich die Bayern für den damaligen Frankfurt-Trainer Niko Kovac, der nach nur 16 Monaten beim FCB wieder entlassen wurde.

Der Respekt für Streich ist dennoch offenbar aber nie verloren gegangen. "Den liebe ich!", sagte Hoeneß zuletzt bei Antenne Bayern .

FC Bayern München: Nagelsmann lobt Sane-Auftritt

Nach dem 5:2-Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen Benfica Lissabon hat Trainer Julian Nagelsmann die Leistung von Stürmer Leroy Sane in höchsten Tönen gelobt. "Er war herausragend. Viele Vorbereitungen, sein Tor war sensationell", sagte Nagelsmann nach der Partie bei Amazon .

"Wie er den Konter Anfang der zweiten Hälfte einleitet, wo er im eigenen Sechzehner drei Spieler ausspielt, ist unglaublich stark. Solche Momente sind das, was die Zuschauer einfach sehen wollen und sie pusht", lobte der FCB-Coach weiter. Sane habe gegen Benfica "mit sein aktivstes Spiel gemacht".

Auch freute sich der Bayern-Trainer über seine Rückkehr auf den Platz nach seiner Corona-Erkrankung. "Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Es war jetzt seit langem mein erstes Spiel mit mehr Zuschauern", so Nagelsmann. "Ich habe dann ab der 70. Minute gesagt, dass es schon schöner ist, wenn Leute da sind. Und auch schöner, wenn es man es nicht im Fernseher anschauen muss."

