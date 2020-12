FC Bayern München im Poker um Dayot Upamecano von RB Leipzig wohl Favorit

Der FC Bayern München hat im Werben um Leipzigs Innenverteidiger Dayot Upamecano offenbar sehr gute Karten - momentan angeblich sogar die besten.

Wie The Athletic berichtet, befindet sich der FC Bayern im Werben um Dayot Upamecano von "in der Pole Position". Schon seit Monaten wird der deutsche Rekordmeister mit dem 22 Jahre alten Innenverteidiger in Verbindung gebracht, der dem Bericht zufolge eine Ausstiegsklausel nach der aktuellen Spielzeit in Höhe von 48 Millionen Euro besitzt.

Demnach kristallisierten sich zuletzt der FCB und als wahrscheinlichste Wechsel-Ziele von Upamecano heraus. Allerdings sei das Interesse der Engländer mittlerweile abgekühlt - und damit der Weg frei für die Bayern.

Aufgrund der möglichen Abgänge von David Alaba und Jerome Boateng im Sommer 2021 ist der Triple-Sieger auf der Suche nach Verstärkung in der Defensive. Upamecano, der im September sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft feierte, strebt angeblich eine Entscheidung über seine Zukunft bereits in diesem Winter an.