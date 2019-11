FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - So wird die Champions League übertragen

Der FC Bayern München gastiert in der Champions League bei Roter Stern Belgrad. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM seht.

Champions League, 5. Spieltag: Der FC Bayern München reist zum Auswärtsspiel am Dienstagabend zu Roter Stern Belgrad. Das Duell wird um 21 Uhr angepfiffen.

Bayern München ist seit dem vergangenen Spieltag für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert. Dank des souveränen 2:0-Erfolgs gegen Olympiakos Piräus (zum Spielbericht) sicherte sich die Mannschaft aus der Bundesliga frühzeitig das Ticket für die K.o.-Runde.

Nun geht es gegen darum, den ersten Platz in der Tabelle der Gruppe B zu sichern. Die Bayern haben noch keinen Punkt abgegeben und damit deren zwölf auf dem Konto. Dahinter lauert Tottenham Hotspur mit sieben Zählern.

bei Roter Stern Belgrad: Bei uns bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Duell in der heute Abend live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem verraten wir Euch alle Details zu den Aufstellungen, den Highlights bei DAZN und zu unserem LIVE-TICKER von Goal.

FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute live im TV verfolgen

In der Saison 2019/2020 haben sich erneut zwei Anbieter die Übertragungsrechte der Champions League untereinander aufgeteilt: Sky und DAZN!

Im Free-TV wird die Champions League dagegen nicht übertragen - so auch nicht Roter Stern vs. Bayern München. ARD, ZDF, RTL, Sport1 und Co. besitzen keinerlei Rechte, die es erlauben, die Königsklasse live im Free-TV zu zeigen.

Die Champions League live bei DAZN - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

DAZN zeigt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge

im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge Alle Partien laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM

Großteil der Spiele mit deutscher Beteiligung bei DAZN

bei DAZN Aufgepasst: Roter Stern Belgrad vs. Bayern München läuft heute nicht bei DAZN

Die Champions League live bei Sky - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

Sky darf pro Spieltag zwei Duelle live und exklusiv im Einzelspiel zeigen

im Einzelspiel zeigen Sky zeigt die Konferenz und Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute live im Pay-TV

Habt Ihr Bock, FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute live und in voller Länge zu erleben? Dann seid Ihr bei Sky genau richtig! Nur der Bezahlsender zeigt das Bayern-Spiel gegen Roter Stern live im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV.

Doch aufgepasst: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos und setzt stattdessen ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Nur so könnt Ihr Bayern München bei Roter Stern heute live im Pay-TV bei Sky verfolgen. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Paketen und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Bei Sky entscheidet Ihr: Einzelspiel oder Konferenz?

Einzelspiel: FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute live im TV bei Sky - Alle Infos zur Übertragung der Champions League am Dienstag:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start: 20.55 Uhr

Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Kommentator: Kai Dittmann

Konferenz: FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute live im TV bei Sky - Alle Infos zur Übertragung der Champions League am Dienstag:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: Vorberichte ab 18.30 Uhr // Konferenz der ersten beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden (Lok Moskau - Leverkusen, Galatasaray - Brügge)

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Spiele der Konferenz: Real - PSG, Tottenham - Piräus, ManCity - Donezk, Juventus - Atletico, Atalanta - Zagreb

FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM sehen

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM? Die Antwortet lautet: Sky! Der Bezahlsender überträgt das Duell in der Champions League live im Internet. Dort stehen Euch gleich zwei LIVE-STREAMS zur Verfügung. In diesem Abschnitt bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung von Belgrad vs. Bayern im LIVE-STREAM.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM

Möglichkeit Nummer 1: Der LIVE-STREAM bei Sky Go! Der Bezahlsender zeigt FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky.

Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos. Auch für den Online-Dienst braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo beim Pay-TV-Sender. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, könnt Ihr Euch bei Sky Go anmelden und die Champions League im LIVE-STREAM genießen. Bei Sky Go könnt Ihr Bayern bei Roter Stern ebenfalls live im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM

Möglichkeit Nummer 2: Der LIVE-STREAM bei Sky Ticket! Habt Ihr keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau richtig. Dieses Angebot des Bezahlsenders ermöglicht es Euch, die Sky-Dienste über einen deutlich kürzeren Zeitraum zu nutzen.

Natürlich zeigt Sky Ticket heute FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad in voller Länge im LIVE-STREAM. Um die Champions League live im Stream erleben zu können, benötigt Ihr das Sportpaket . Dieses gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat / ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich / Abo lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen

9,99 Euro im ersten Monat / ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich / Abo lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen Das Tagesticket: Sky Ticket für 24 Stunden gültig / einmalig 9,99 Euro

FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad: So seht Ihr die Highlights der Champions League

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München

Ihr seid nicht im Besitz eines Sky-Abos? Deswegen habt Ihr das Champions-League-Spiel zwischen Roter Stern und Bayern München verpasst? Kein Problem. Wir empfehlen Euch folgendes:

Die Highlights zu Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München bei DAZN!

Der Streamingdienst lädt Euch eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf die Plattform. Bereits wenige Minuten nach Abpfiff stehen Euch die Highlights des Bayern-Spiels bei Roter Stern Belgrad zur Verfügung.

Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur die Highlights zu Belgrad vs. Bayern. Der Streamingdienst überträgt die Highlights aller Champions-League-Spiele bereits wenige Minuten nach Abpfiff. Reichen Euch die Zusammenfassungen nicht aus? Dann aufgepasst: DAZN zeigt fast alle Spiele - außer die exklusiven Sky-Partien - noch einmal in voller Länge im Re-Live.

Und das Beste? Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr alle CL-Highlights sowie die Königsklasse live und in voller Länge sogar kostenlos anschauen. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis.

FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute im LIVE-TICKER verfolgen

Folgendes Problem: Ihr könnt das Bayern-Spiel bei Roter Stern nicht im live im TV (Sky) und auch nicht im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket) verfolgen? Das macht nichts. Wir haben die perfekte Alternative für Euch:

Ihr müsst das Champions-League-Duell nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen, um nichts zu verpassen. Auch mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten voll auf der Höhe. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch heute in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten Szenen des CL-Spiels.

FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad: Die Aufstellungen in der Champions League

Wer steht beim FC Bayern München in der Anfangsformation? Mit welcher Elf beginnt Roter Stern Belgrad heute Abend in der Champions League? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an dieser Stelle.

FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad: Champions League, Tabelle der Gruppe B

FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad: Die Bilanz beider Teams

Roter Stern Belgrad 6 Duelle FC Bayern München 2 Siege 3 1 Unentschieden 1 3 Niederlagen 2 9 Tore 13

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad heute live? Die Übertragung der Champions League in der Übersicht