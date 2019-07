FC Bayern München vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER - so wird der ICC 2019 übertragen

Der FC Bayern München bekommt es beim ICC 2019 mit Real Madrid zu tun. Goal sagt Euch, wo der Kracher live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Der FC Bayern hat nach dem Duell mit dem nun einen echten Kracher vor der Brust. Im Rahmen des ICC 2019 trifft die Kovac-Truppe auf . Anpfiff ist am Sonntag um 2 Uhr deutscher Zeit.

Beim deutschen Rekordmeister laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. Sportlich ist es der zweite echte Gradmesser für Tolisso, Thiago und Co., auf der personellen Ebene sind die Gerüchte am brodeln. Mit Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Jann-Fiete Arp hat der FCB aber erst drei Neuzugänge für den Profikader verpflichten können. Verständlich, dass zuletzt auch Robert Lewandowski und Joshua Kimmich lautstark nach neuen Spielern riefen.

Real Madrid dagegen hat mit Eden Hazard bereits einen Weltstar verpflichtet. Zudem kam mit Luka Jovic ein Spieler zu den Madrilenen, den die Bayern ebenfalls gern gehabt hätten. Durch Eder Militao, Rodrygo und Lucas Silva wird der Blanco-Kader ebenfalls nochmals verstärkt.

vs. Real Madrid beim ICC 2019: Goal verrät, wo das Topspiel zwischen dem Serienmeister der und dem spanischen Spitzenklub gezeigt / übertragen wird.

FC Bayern München vs. Real Madrid: Alles zum ICC-Kracher

Duell FC Bayern München vs. Real Madrid Datum Sonntag, 21. Juli 2019 | 2 Uhr Ort NRG Stadium, Houston (Texas) Zuschauer 72.220 Plätze

FC Bayern München vs. Real Madrid: Das Testspiel live im TV sehen

Der International Champions Cup wird in diesem Jahr auf drei verschiedenen Kontinenten ausgetragen. Dieses beliebte Sommerturnier bewegt die Massen in der sonst so monotonen Sommerpause. Viele Spiele werden sogar live im deutschen Fernsehen übertragen.

Auch der Klassiker FC Bayern München vs. Real Madrid findet seinen Platz im TV-Programm: Der Kracher wird heute Nacht live im TV zu sehen sein. Sport1 nimmt sich der Begegnungen des FC Bayern an und überträgt die Partie live und in voller Länge.

Die gute Nachricht für alle die, die um diese Uhrzeit nicht auf der Couch bzw. vor dem TV-Bildschirm sitzen, ist jedoch, dass die Spiele des International Champions Cup 2019 live im Stream übertragen werden. Alle Infos dazu gibt es im nächsten Abschnitt.

FC Bayern München vs. Real Madrid: Den ICC im LIVE-STREAM anschauen

Um 2 Uhr morgens trifft der FC Bayern in Houston auf den Top-Klub aus Madrid, Sport1 überträgt den Schlager im TV, doch auch zwei LIVE-STREAM's gibt es.

FC Bayern München vs. Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN

FC Bayern München vs. Real Madrid läuft daher live im Stream von DAZN, das sich die Rechte am ICC 2019 gesichert hat. Es wird noch besser: Mit dem Gratismonat von DAZN seht Ihr die Partie heute Nacht kostenlos. DAZN zeigt den FC Bayern bei seinem zweiten Test auf US-Boden also live, wenn Top-Stars wie David Alaba auf Toni Kroos und seine Teamkollegen treffen.

Seid Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet, dann habt Ihr den großen Vorteil, dass Ihr Euch den Neukundenbonus beim Ismaninger Streamingdienst sichern könnt. Nach 30 Tagen gratis könnt Ihr dann immer noch entscheiden, ob der Dienst etwas für Euch ist oder nicht.

Wollt Ihr DAZN weiter nutzen, kostet Euch das monatlich nur 11,99 Euro. Beim Jahresabo für 119,99€ wird der monatliche Grundpreis billiger. Welche ICC-Spiele noch auf DAZN zu sehen sind, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern München vs. Real Madrid im LIVE-STREAM bei Sport1

Weil Sport1 die Rechte an den ICC-Spielen des FC Bayern München hält, wird auch das Duell mit Real Madrid live im Stream übertragen.

Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM, der um 2 Uhr aus Houston sendet. Die Kommentatoren und Moderatoren sind die gleichen, wie bei der regulären TV-Übertragung.

FC Bayern München vs. Real Madrid: Die Highlights

DAZN ist ebenfalls Ansprechpartner Nummer eins, wenn es darum geht, die besten Szenen der Begegnung Bayern München vs. Real Madrid anzusehen.

Denn beim Ismaninger Streamingdienst laufen die Highlights des Krachers in einer kurzen und einer langen Version. Außerdem möglich: Mit der Re-Live-Funktion könnt Ihr das Duell nochmals in voller Länge anschauen.

Voraussetzung ist und bleibt ein Abonnement beim Streamingdienst.

FC Bayern München vs. Real Madrid: Der LIVE-TICKER zum ICC-Kracher

Bayern München vs. Real Madrid läuft im TV und auch im LIVE-STREAM, doch Ihr könnt beide Möglichkeiten nicht wahrnehmen? Dann haben wir alternativ noch eine dritte Lösung parat, damit Ihr definitiv nichts verpasst, was sich zwischen den beiden Spitzenklubs abspielt.

Denn Goal offeriert einen kostenlosen LIVE-TICKER zum Spiel Bayern vs. Real, der sich ab 1.30 Uhr mit der Begegnung befasst.

Dann findet Ihr dort alle Infos zu bisherigen ICC-Begegnungen, Aufstellungen, dem direkten Vergleich, usw. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER.

