Audi Cup 2019, Tickets: Alle Informationen zu Kauf von Karten

Tickets für den diesjährigen Audi Cup sind heiß begehrt. Goal erklärt Euch, wo und wie Ihr Karten für die Spiele in München kaufen könnt.

Der amtierende deutsche Meister lädt in diesem Jahr wieder zum beliebten Audi Cup ein. Das Turnier, an dem insgesamt vier Mannschaften teilnehmen, wird am 30. und 31. Juli in der Allianz Arena in München ausgetragen.

Bereits zum sechsten Mal findet der Audi Cup statt und auch diesmal haben sich wieder hochkarätige Gäste bereiterklärt, am Turnier teilzunehmen. Neben dem FC Bayern sind Real Madrid, Tottenham Hotspur sowie Fenerbahce Istanbul mit von der Partie.

Bei der letzten Ausgabe des Wettbewerbs im Jahr 2017 strömten an den beiden Spieltagen insgesamt 123.000 Zuschauer in die Münchner Allianz Arena, um den FC Bayern und weitere europäischen Top-Klubs mitverfolgen zu können.

Der Audi Cup 2019 in München: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wann die Spiele ausgetragen werden und wo Ihr die Tickets für die jeweiligen Begegnungen kaufen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Kosten der Karten.

Audi Cup 2019, Tickets: Alle Kosten und Bezahlmöglichkeiten für die Karten auf einen Blick

Der Audi Cup ist mittlerweile eines der renommiertesten Vorbereitungsturniere in für die neue, anstehende Spielzeit. In diesem Abschnitt bekommt Ihr alle Informationen, wieviel die Karten für die jeweiligen Spiele/Tage kosten und könnt nachlesen, wie Ihr die Tickets für den Audi Cup 2019 bezahlen könnt.

Audi Cup 2019, Tickets: Das sind die Preise für den Halbfinal-Tag (30.7.)

Kategorie 1: 75 Euro

Kategorie 2: 55 Euro

Kategorie 3: 50 Euro

Kategorie 4: 35 Euro

Kategorie 5: 25 Euro

Audi Cup 2019, Tickets: Das sind die Preise für den Finaltag (31.7.)

Kategorie 1: 85 Euro

Kategorie 2: 65 Euro

Kategorie 3: 55 Euro

Kategorie 4: 40 Euro

Kategorie 5: 30 Euro

Die Karten für den Audi Cup 2019 können unter diesem Link gekauft werden.

Bezahlt werden können die Tickets für den Audi Cup 2019 durch zwei Möglichkeiten:

- Lastschrifteinzug: Angabe der Bankleitzahl, Kontonummer und Unterschrift des Kontoinhabers.

- Kreditkarte: VISA-, MasterCard und American Express Card. Bei der Bestellung muss die 16- beziehungsweise 15-stellige Kreditkartennummer sowie das Gültigkeitsdatum der Karte angegeben werden.

Wer sich Tickets für den Audi Cup 2019 im Vorverkauf sichert, muss pro Karte einen Euro Zuschlag zahlen.

Audi Cup, 1. Halbfinale: Tickets für vs. kaufen

Duell Real Madrid - Tottenham Hotspur Datum Dienstag, 30. Juli, 18 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.000 Plätze

Zum Auftakt des diesjährigen Audi Cups in München kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen -Gigant Real Madrid und Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur.

Die Ticketpreise für die Begegnung variieren je nach Sitzplatzkategorie: Die teuerste Karte kostet demnach 75 Euro, während das billigste Ticket für 25 Euro zu erstehen ist.

Einen Überblick über die Preise der Tickets findet Ihr hier. Sobald Ihr Euch für die gewünschte Kategorie entschieden habt, könnt Ihr die Karte für Tag 1 über diesen Link kaufen.

Wichtiger Hinweis : Tickets für den Audi Cup gelten stets für den jeweils ganzen Tag. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr mit der Tageskarte für den 30. Juli sowohl die Partie Real Madrid vs. Tottenham, als auch für die Begegnung Bayern vs. anschauen könnt.

Audi Cup, 2. Halbfinale: Tickets für FC Bayern vs. Fenerbahce kaufen

Duell FC Bayern München - Fenerbahce Datum Dienstag, 30. Juli, 20:30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.000 Plätze

Der FC Bayern München trifft im zweiten Halbfinale auf den türkischen Erstligisten Fenerbahce. Stattfinden wird die Partie am 30. Juli um 20.30 Uhr.

Hier gelangt Ihr zur Preisliste für die angebotenen Karten . Wenn Ihr Euch für eine Option entschieden habt, könnt Ihr die entsprechenden Tickets über diesen Link erstehen.

Wie bereits oben erwähnt, gilt ein erworbenes Ticket für den gesamten Tag. Dementsprechend könnt Ihr Euch mit der Karte für Tag 1 beide Halbfinal-Duelle am 30. Juli anschauen.

Audi Cup: Tickets für das Spiel um Platz 3 kaufen

Duell FC Bayern / Fenerbahce - Real Madrid / Tottenham Datum Mittwoch, 31. Juli, 18 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.000 Plätze

Im "kleinen Finale" treffen am Mittwoch, den 31. Juli um 18 Uhr die Verlierer der beiden Halbfinals aufeinander. Das heißt, der FC Bayern kann entweder auf Real Madrid oder Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur treffen. Die möglichen Paarungen entnehmt Ihr der Tabelle oben oder der aktuellen Berichterstattung auf unserer Seite.

Wer dem Final-Tag des Audi Cups in der Allianz Arena beiwohnen will, kann das natürlich tun - Tickets dafür gibt es noch.

Die Preise für ein Tagesticket des Finaltags ähneln dabei den des Vortages, sind aber ein klein wenig höher angesetzt. Die billigsten Karten für den 31. Juli gib es ab 30 Euro (Kategorie 5), die teuersten Tickets kosten für den Finaltag 85 Euro. Die Karte gilt dabei für den ganzen Tag, sprich für das Spiel um Platz 3 sowie das Finale.

Audi Cup: Tickets für das Finale kaufen

Duell FC Bayern / Fenerbahce - Real Madrid / Tottenham Datum Mittwoch, 31. Juli, 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.000 Plätze

Der Audi-Cup-Sieger 2019 wird am Mittwoch, den 31. Juli um 20.30 Uhr ausgespielt. Dort duellieren sich folglich die Gewinner der beiden Halbfinal-Partien. Alle Infos zu den Karten für den Final-Tag bekommt Ihr einen Absatz davor.