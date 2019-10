FC Bayern München bei Olympiakos Piräus: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Champions League

Der FC Bayern München gastiert bei Olympiakos Piräus. Hier erfahrt Ihr, wer das Duell in der Champions League live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

3. Spieltag in der Gruppenphase der Champions League: Der FC Bayern München gastiert am Dienstagabend bei Olympiakos Piräus. Anpfiff in Griechenland um 21 Uhr.

Der ist besiegbar. Das hat die TSG Hoffenheim am vorletzten Bundesliga-Spieltag bewiesen. Die Kraichgauer besiegten den FCB in der Allianz Arena mit 2:1. In der sind die Bayern dagegen noch ungeschlagen. Sowohl gegen Roter Stern Belgrad (3:0) als auch gegen Tottenham Hotspur (7:2) hatte Bayern München ordentlich Grund zum Feiern.

Umgekehrt ist es bei Piräus. Der Klub aus musste in der Champions League zuletzt eine Niederlage gegen Roter Stern hinnehmen. Gegen Tottenham (2:2) gelang es dagegen, einen Punkt am ersten Spieltag mitzunehmen. In der griechischen Super League ist Piräus noch ungeschlagen. Mit 16 Punkten aus sechs Spielen führt Olympiakos die Tabelle an.

Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München: Goal verrät Euch in diesem Artikel wie Ihr das Champions-League-Spiel der Bayern heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu den Aufstellungen, zum LIVE-TICKER und zu den Highlights bei DAZN.

FC Bayern München bei Olympiakos Piräus: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

Duell Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München Datum Dienstag, 22. Oktober 2019 || 21 Uhr Ort Karaiskakis-Stadion (Piräus, Griechenland) Zuschauer 32.115 Plätze

FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute live im TV verfolgen - wie geht das?

Zwei Anbieter haben sich die Übertragungsrechte der Champions League untereinander aufgeteilt - Sky und DAZN! Im Free-TV läuft die Champions League dagegen nicht. Doch wer zeigt das Duell des FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute live im TV?

Die Champions League live bei Sky. Das zeigt der Bezahlsender:

Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Spiele

zwei ausgewählte Partien pro Spieltag live im Einzelspiel

Übertragungen live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Die Champions League live bei DAZN. Das zeigt der Streamingdienst:

110 von 138 CL-Spielen live und in voller Länge im Einzelspiel

einen Großteil der Spiele mit deutscher Beteiligung exklusiv in voller Länge

alle Übertragungen ausschließlich im LIVE-STREAM

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute live im TV

Es steht fest: Sky ist für die Übertragung des deutschen Rekordmeisters zuständig. Der Bezahlsender zeigt FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute live im TV bei Sky. Nur im Pay-TV seht Ihr die Partie heute live und exklusiv im Einzelspiel. Das Bayern-Spiel gegen Piräus läuft auf den Sendern Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD . Los geht's um 20.55 Uhr .

Ihr wollt viel lieber alle Dienstagsspiele sehen und kein Tor auf egal welchem Platz verpassen? Dann seid Ihr in der Sky-Konferenz genau richtig. Bereits ab 18.30 Uhr beginnt der Champions-League-Countdown auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Dort seht Ihr sowohl die Konferenz der beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden ( Schachtjor Donezk vs. Dinamo Zagreb und Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen ), als auch alle Spiele, die um 21 Uhr angepfiffen werden.

Doch Achtung: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Dieses gilt es, im Vorfeld abzuschließen. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM erleben? Wie geht das? Wir erklären es Euch. Auch im Internet ist Sky heute Abend Eure erste Wahl. Nur beim Bezahlsender seht Ihr das Bayern-Spiel in der Champions League live und in voller Länge. Dabei stehen Euch zwei Optionen zur Verfügung, mit denen Ihr das Duell im LIVE-STREAM schauen könnt.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM

Die erste Option: Der LIVE-STREAM bei Sky Go! Dies ist der Online-Dienst von Sky. FC Bayern München bei Olympiakos Piräus seht Ihr in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Auch im Streamingprogramm des Bezahlsenders habt Ihr die Wahl, das Bayern-Spiel in der Champions League live im Einzelspiel oder in der Konferenz zu schauen. Egal, wie Ihr Euch entscheidet: Für beiden Option steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM bereit.

Doch auch für die Nutzung von Sky Go benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Für mehr Informationen schaut Ihr am besten einfach mal auf der Website von Sky Go vorbei.

Ihr seid bereits im Besitz eines Sky-Abos? Dann habt Ihr einen Log-In erhalten, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt. Also braucht Ihr nur noch die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM

Die zweite Option: Der LIVE-STREAM bei Sky Ticket! Ihr wollt Euch das Spiel des FC Bayern München bei Olympiakos Piräus unbedingt live anschauen? Aber Ihr habt keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau richtig.

Sky Ticket zeigt FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM. Dank dieses Angebots erspart Ihr Euch ein langfristiges Sky-Abo. Stattdessen könnt Ihr Sky Ticket über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen.

Um FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket verfolgen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Hier gibt's alle Infos:

Monatsabo

Kosten im ersten Monat: 9,99 Euro

9,99 Euro Kosten ab dem zweiten Monat: 29,99 Euro

29,99 Euro Besonderheit: jederzeit monatlich kündbar

Tagesabo

Kosten: einmalig 9,99 Euro

einmalig 9,99 Euro Besonderheit: Sky Ticket ist 24 Stunden lang nutzbar

Zeigt / Überträgt DAZN FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM?

Wir müssen Euch leider enttäuschen. Das ist nicht der Fall. Da Sky das Duell zwischen Olympiakos Piräus und dem FC Bayern München live und exklusiv im Einzelspiel überträgt, ist DAZN nicht im Einsatz. Dementsprechend seht Ihr das Bayern-Spiel am Dienstagabend nicht im LIVE-STREAM bei DAZN.

Stattdessen zeigt der Streamingdienst aber alle anderen Partien am Dienstagabend live und in voller Länge im Einzelspiel - darunter Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen, Galatasaray vs. Real Madrid oder Manchester City vs. Atalanta Bergamo.

Welche Spiele heute konkret im LIVE-STREAM bei DAZN laufen, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel zur Übertragung der Champions-League-Gruppenphase.

FC Bayern München bei Olympiakos Piräus: So seht Ihr die Highlights!

Oh, Ihr habt das Champions-League-Spiel des FC Bayern München in Piräus verpasst? Ihr wollt Euch aber trotzdem alle wichtigen Szenen noch einmal kompakt zusammengefasst anschauen? Dann aufgepasst:

DAZN zeigt die Highlights zu Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München!

Alle Tore, alle Chancen, alle Entscheidungen: Beim Streamingdienst seid Ihr genau richtig! DAZN bringt Euch bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff der Partie die Highlights der Champions League auf die Bildschirme Eurer Wahl.

Handy, Tablet, Laptop / Computer, PS4, Smart-TV und Co. Ihr habt die Wahl, auf welchen Geräten Ihr den Streamingdienst nutzen möchtet. Hier gibt's die kostenlose DAZN-App zum Download:

Champions League: DAZN zeigt alle Highlights und zahlreiche Spiele live & in voller Länge im Stream!

Die Highlights zu Olympiakos Piräus vs. Bayern München sind aber längst nicht alles, was der Streamingdienst zu bieten hat. DAZN zeigt alle Highlights der Champions League wenige Minuten nach dem Abpfiff. Außerdem: Zahlreiche Partien der Königsklasse könnt Ihr Euch bei DAZN noch einmal komplett im Re-Live anschauen.

Und das ganze sogar komplett kostenlos! Wie geht das denn? Ganz einfach. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat. Mit diesem erlebt Ihr die Champions League live sowie die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos.

Die Highlights der Königsklasse. Die Champions League live und in voller Länge. DAZN zeigt Spitzenfußball vom Allerfeinsten! Doch das ist noch längst nicht alles. Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und die Europa League: All das und noch vieles mehr hat DAZN im Programm und zeigt Euch zahlreiche Spiele der Top-Ligen und -Wettbewerbe im LIVE-STREAM.

FC Bayern München bei Olympiakos Piräus heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt ein Problem, weil Ihr das Bayern-Spiel bei Olympiakos Piräus nicht live im TV bei Sky und auch nicht im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket verfolgen könnt? Aber das macht doch nichts. Wir haben die perfekte Alternative:

Ihr müsst das Champions-League-Duell nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen, um nichts zu verpassen. Auch im LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten zwischen Piräus und Bayern München auf dem Laufenden. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch heute Abend in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten Szenen der CL-Begegnung. Klickt Euch mal rein!

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos! Ihr findet unseren Ticker unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App . Hier geht's zum Download:

FC Bayern München bei Olympiakos Piräus: Die Aufstellungen

Wer steht für den FC Bayern München in der Startelf? Mit welcher Startformation versucht Olympiakos Piräus, dem deutschen Rekordmeister in der Champions League ein Bein zu stellen? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor Spielbeginn - gegen 20 Uhr - an dieser Stelle.

FC Bayern München bei Olympiakos Piräus: Champions League, Tabelle der Gruppe B

FC Bayern München bei Olympiakos Piräus: Die Bilanz

OLYMPIAKOS PIRÄUS ( insgesamt bislang 4 Duelle ) FC BAYERN MÜNCHEN 0 Siege 4 0 Unentschieden 0 4 Niederlagen 0 2 Tore 14

