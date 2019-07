FC Bayern München: Kingsley Coman würde Transfer von Leroy Sane begrüßen

Dass die Bayern auf dem Flügel noch nachlegen wollen, stört Kingsley Coman nicht. Er würde einen Transfer von Manchester Citys Leroy Sane begrüßen.

Nach den Abschieden von Frank Ribery und Arjen Robben ruhen die Hoffnungen auf dem Flügel beim auch auf Kingsley Coman. Den Franzosen stört die hohe Erwartungshaltung an ihn aber nicht. "Ich verspüre nicht mehr Druck nach dem Abschied von Ribery und Robben. Denn schon letzte Saison habe ich sehr viele Spiele absolviert und eine wichtige Rolle im Team gespielt", erklärte der Flügelflitzer der Bild.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zuletzt hatte Coman aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, in zwei Jahren riss zweimal das Syndesmoseband. Nun ist Coman aber fit und will in der anstehenden Saison angreifen, auch wenn die Fitness noch nicht bei 100 Prozent ist. "In ein paar Wochen wird es perfekt und ich in Form sein, da mache ich mir keine Sorgen", versprach Coman.

Gleichzeitig wollen die Bayern auf dem Flügel auch noch nachrüsten und immer wieder fällt der Name Leroy Sane. Noch steht der deutsche Nationalspieler bei unter Vertrag, doch die Bayern buhlen weiter um den ehemaligen Schalker.

FC Bayern: Kingsley Coman pro Transfer von Leroy Sane

Auch Coman würde es begrüßen, auch wenn dies mehr Konkurrenz für den Franzosen bedeuten würde. "Wir können sicherlich den einen oder anderen Außenspieler noch gut gebrauchen. Ich finde Sane top, er ist ein super Spieler. Ich hoffe natürlich, dass er kommt", sagte Coman der Bild.

Ob City Sane aber verkauft, ist weiter unklar, auch wenn Trainer Pep Guardiola inzwischen genervt von der Thematik scheint. "Ich habe schon zwei- oder dreimal gesagt: Ich möchte, dass er bei uns bleibt. Es liegt aber nicht in unseren Händen. Er muss eine Entscheidung treffen. Wenn er gehen will, kann er das tun, aber wir hoffen natürlich, dass er bleibt", so Guardiola.