Bericht: Bayern München erkundigt sich bei Inter Mailand nach Ivan Perisic

Holt der FCB einen alten Bekannten zurück in die Bundesliga? Angeblich ist Ivan Perisic ein Kandidat an der Säbener Straße.

Der soll auf seiner Suche nach Verstärkungen für die offensiven Außenbahnen ein Auge auf Vize-Weltmeister Ivan Perisic von geworfen haben. Das berichtet Sky Sport Italia. Demnach hätten sich die Münchner bei den Nerazzurri nach der Verfügbarkeit des Linksaußen erkundigt.

Für die Münchner hat sich nach der schweren Knieverletzung ihres Wunschspielers Leroy Sane auf dem Transfermarkt einiges geändert und nun werden einige Alternativen gehandelt. Neben den -Profis Hakim Ziyech ( Amsterdam) und Steven Bergwijn ( ) soll eben auch der Name Perisics auf der Liste der FCB-Verantwortlichen stehen. So habe Trainer Niko Kovac laut Sport Bild bereits vor geraumer Zeit die Verpflichtung seines Landsmanns angeregt.

FC Bayern: Ivan Perisic steht bei Inter Mailand bis 2022 unter Vertrag

Perisic steht bei Inter zwar noch bis 2022 unter Vertrag, darf den Klub aber wohl in diesem Sommer verlassen. Ähnlich wie der zuletzt an Cagliari Calcio abgegebene Radja Nainggolan spielt er in den Plänen des neuen Trainers Antonio Conte keine große Rolle mehr. Interesse an ihm soll vom Ligue-1-Klub AS Monaco bestehen.

Im Falle eines Wechsels an die Isar dürfte Perisic jedenfalls keine großen Eingewöhnungsschwierigkeiten in der haben. Zwischen 2011 und 2015 spielte der 30-Jährige für und den , ehe es für 19 Millionen Euro Ablöse zu Inter ging.