Bayern-Schreck Sargis Adamyan erklärt seinen Doppelpack: "Das hier ist ein bisschen größer" - die Stimmen zu FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim

Adamyan und Hoffenheim haben dem FC Bayern die erste Saisonpleite zugefügt. Nach der Partie erklärte er seine beiden Tore. Die Stimmen zum Spiel.

Der FC Bayern München musste gegen 1899 Hoffenheim die erste Pleite in der laufenden Bundesliga-Saison hinnehmen. Die Kraichgauer triumphierten mit 2:1 in der Allianz Arena und vermiesen dem deutschen Rekordmeister somit das letzte Wiesn-Wochenende. Mann des Spiels auf Hoffenheimer Seite war Sargis Adamyan, der bei seinem Starelfdebüt beide Treffer erzielte - und nach Abpfiff entsprechend glücklich war.

Die Stimmen zur Partie zwischen dem FC Bayern München und :

Sargis Adamyan (Doppeltorschütze TSG 1899 Hoffenheim zu Sky) ...

... auf die Frage, ob es der größte Tag in seiner bisherigen Karriere sei: "Das könnte man sagen, ich habe letzte Saison noch einen Hattrick geschossen in Hamburg. Ich denke, das hier ist ein bisschen größer. In so seinem Stadion zu spielen, vor zwei Jahren habe ich noch in der Regionalliga gespielt, das ist ein Riesentraum für mich."

… zum 0:1: "Wir wollten unbedingt aggressiv rangehen und da auch ein paar Bälle klauen, das machen wir super. Dann habe ich probiert, (Jerome) Boateng durch die Beine ins kurze Eck zu spielen."

… zum 1:2: "Da kriege ich einen super Ball von Robert (Skov). Ich probiere mich aufzudrehen und mit dem zweiten Kontakt zu schießen. Das war, glaube ich, auch durch die Beine. Aber das war nicht gewollt."

… auf die Frage, ob es jetzt auf die Wiesn gehe: "Nein. Ich fliege morgen zur Nationalmannschaft."

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München zu Sky) …

… zum Spiel: "Wir haben es nicht geschafft, das gute Spiel, das wir am Dienstag hatten, heute wieder auf den Platz zu bringen. Man kann viel erzählen, aber letztendlich liegt die Wahrheit auf dem Platz. Wir haben es heute in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht gut gemacht, in der ersten Halbzeit war es noch in Ordnung. Nach der Pause haben wir zu viele Fehler gemacht und den Gegner nie unter Druck setzen können. Der Sieg von Hoffenheim ist nicht unverdient."

… zur allgemeinen Stimmung: "Der letzte Eindruck ist immer der, der haften bleibt. Wir können uns dafür nichts kaufen, was in London war. Wir haben jetzt diese Niederlage, die müssen wir erst einmal verarbeiten und verdauen. Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit in einer kleinen Gruppe und hoffen, dass alle gesund wiederkommen."

… auf die Frage, ob die Niederlage "Kopfsache" sei: "Ja, wahrscheinlich auch. Der Kopf steuert viel. Wir müssen gerade in der ersten Halbzeit energischer sein. Wir haben schon gute Szenen gehabt. Wir hätten es noch besser zu Ende spielen müssen, mehr Entschlossenheit habe ich irgendwo erwartet. Dann machst du zwei Fehler und die werden in der bestraft."

… zum ersten Gegentor und der Rolle von Corentin Tolisso: "Natürlich darf so etwas nicht passieren. Da muss man den Ball zu Manuel (Neuer) oder Niklas (Süle) zurückspielen, dann passiert nichts. Wenn du einen Mann im Rücken hast, musst du sauber spielen."

Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern München zu Sky) …

… zum Spiel: "Die Motivation war da. Wir können nicht sagen, dass wir nicht motiviert gewesen sind bei dem Spiel. Einfache Fehler haben dazu geführt, dass wir zweimal durch einen Bauerntrick die Tore kassieren. Das war unser Problem."

… zur Bedeutung der Niederlage: "Wir haben alles in der eigenen Hand. Das ist trotzdem ein Warnhinweis für uns, dass man nichts geschenkt bekommt – auch nicht zu Hause, auch nicht, wenn eine Mannschaft vorher erst fünf Punkte geholt hat wie Hoffenheim. Es kann immer alles passieren, darauf müssen wir vorbereitet sein. Das galt vor dem Spiel auch und jetzt sowieso."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern München zu Sky):

"Von Anfang an haben wir es nicht geschafft, vielleicht auch die richtige Einstellung zu bringen. Da haben wir jetzt drei Tage dran gearbeitet, dass wir das hinkriegen. Die Jungs wissen schon, was auf dem Spiel steht. In die Länderspielpause mit einer Niederlage zu gehen, ist nicht optimal."