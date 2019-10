FC Bayern: Javi Martinez am Boden zerstört - "Wird zu seinen Chancen kommen"

Auch gegen Hoffenheim stand Javi Martinez nicht in der Startelf des FC Bayern. Das sorgte beim Spanier wohl für einen Gefühlsausbruch.

Bilder von Javi Martinez vor dem Spiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim haben für Aufsehen gesorgt. Der spanische Mittelfeldspieler war am Boden zerstört an der Seite von Co-Trainer Hansi Flick auf der Ersatzbank zu sehen. Dass er zum wiederholten Male in dieser Saison nicht von Niko Kovac berücksichtigt wurde, setzte ihm offensichtlich zu.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich habe die Bilder nicht gesehen", sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der 1:2-Pleite vor heimischer Kulisse, schloss aber aus, dass Martinez aus privaten Gründen trauerte. Anderenfalls hätte er gar nicht erst im Kader gestanden. "Natürlich ist es für Javi ärgerlich, dass er nicht gespielt hat", erklärte Salihamidzic, "aber die Saison ist noch lange, jeder wird zu seinen Einsatzchancen kommen. Auch Javi."

Der 31-Jährige steht in der laufenden Saison bei gerade einmal 111 Einsatzminuten. Gegen Hoffenheim baute der Münchner Trainer Niko Kovac auf Thiago und Corentin Tolisso im defensiven Mittelfeld. Martinez, dessen gesamte Familie anwesend war, schien sich nach der kräftezehrenden 7:2-Gala gegen unter der Woche seinen ersten Saisoneinsatz von Beginn an erhofft zu haben.

Hasan Salihamidzic zeigt Verständnis für Javi Martinez

"Ich kann die Spieler verstehen, die nicht spielen. Jeder will spielen", sagte Salihamidzic. Ebenso könne er aber auch Kovac verstehen: "Der Trainer will ja auch eine Formation finden. Er will, dass die Mannschaft sich einspielt."

Martinez verließ das Stadion wortlos. Kurz darauf kam Philippe Coutinho zum Ausgang der Arena. Auf Nachfrage von Goal und SPOX erklärte der Brasilianer, nichts von dem Gefühlsausbruch seines Mitspielers mitbekommen zu haben. "Das einzige, was ich sagen kann: Javi ist ein großartiger Spieler."