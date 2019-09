RB Leipzig vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - So wird die Bundesliga übertragen

Bundesliga, 4. Spieltag: Der FC Bayern München gastiert bei RB Leipzig. Wir erklären Euch, wo Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Im Topspiel der Bundesliga trifft RB Leipzig auf den FC Bayern München. Das Duell findet am Samstagabend in der Red Bull Arena statt. Anstoß ist um 18.30 Uhr .

Spitzenspiel in Leipzig! RB führt nach drei Spieltagen die Bundesliga-Tabelle an. Die Mannschaft von Neu-Trainer Julian Nagelsmann ist überragend in die Saison gestartet und hat bis dato noch keinen Punkt abgegeben verloren. Einem Auftaktsieg gegen Union Berlin folgten jeweils drei Punkte gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Müssen die Bayern als nächstes dran glauben?

Doch auch die Münchner sind bislang noch ungeschlagen. Allerdings holte der FCB am ersten Spieltag gegen Hertha BSC lediglich ein Remis. Danach folgten Siege gegen den FC Schalke 04 und Mainz 05. Nun soll in Leipzig der Positivtrend fortgesetzt werden. Verzichten müssen die Bayern dabei allerdings auf Leon Goretzka , der sich einer Oberschenkel-Operation unterziehen musste.

vs. : Wer siegt im -Topspiel? In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Informationen darüber, wie Ihr das Duell heute live im TV , im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN und geben Euch die Aufstellungen beider Teams mit an die Hand.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Das Bundesliga-Top-Spiel im Überblick

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im TV verfolgen - geht das?

Topspiel. Spitzenspiel. RB Leipzig gegen Bayern München. Das Duell der beiden Top-Klubs weckt das Interesse zahlreicher Zuschauer. Kann RB seinen Vorsprung ausbauen? Oder kommen die Bayern ran an die Spitze? Wir verraten Euch in diesem Abschnitt, wer die Begegnung heute live im TV zeigt.

Sky zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im Pay-TV

Bundesliga-Fans aufgepasst: Der Fußball-Samstag ist gerettet. Sky ist seit vielen Jahren die Heimat der Bundesliga und überträgt den Großteil aller BL-Spiele live im Pay-TV - so auch das heutige Topspiel. Nur Sky zeigt RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live und in voller Länge im TV.

Wenn Ihr die Partie sehen wollt, müsst Ihr Sky Sport Bundesliga 1 oder Sky Sport Bundesliga 1 HD einschalten. Dort beginnt ab 17.30 Uhr die Vorberichterstattung mit allen Informationen rund um das Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Rollt in der Red Bull Arena ab 18.30 Uhr der Ball, verpasst Ihr bei Sky keine Sekunde.

Für RB Leipzig vs. FC Bayern München schickt Sky folgendes Team nach Mitteldeutschland:

Allerdings ist die Nutzung von Sky nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender, wenn Ihr RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV sehen wollt. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu den verschiedenen Paketen, Angeboten, Preisen und Laufzeiten erfahrt Ihr auf der Website von Sky.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Neben der TV-Übertragung hat Sky noch zwei weitere Alternativen für Euch parat. Schließlich überträgt der Bezahlsender das Duell RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM . Welche Streams Ihr dafür nutzen müsst, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky am Samstagabend Eure erste und einzige Anlaufstelle. Der Bezahlsender überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go .

Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders, der zahlreichen Live-Sport sowie das komplette Sky-Programm im LIVE-STREAM zeigt. Doch nur Sky-Kunden können den Dienst nutzen. Sobald Ihr ein Abonnement bei Sky abgeschlossen habt, erhaltet Ihr einen Log-In für Sky Go.

Erhalten und angemeldet? Dann könnt Ihr den LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. Bayern München bei Sky Go starten. Dieser läuft analog zur TV-Übertragung. Das Reporter-Team von Sky sowie der Übertragungsbeginn bleiben gleich.

Die kostenlose Sky-Go-App gibt's hier:

Sky Ticket zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Kein Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Dafür aber große Lust auf die Bundesliga am Samstagabend? Dann ist Sky Ticket genau das richtige für Euch. Mit diesem Angebot des Bezahlsenders verzichtet Ihr lange Vertragslaufzeiten und könnt Sky auch über einen kürzeren Zeitraum nutzen.

Und das Beste? Sky Ticket zeigt RB Leipzig vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM. Diesen könnt Ihr live verfolgen, wenn Ihr Euch für das Sportpaket bei Sky Ticket entschieden habt.

Die Kosten für das Sportpaket bei Sky Ticket:

Das Monatsticket. Dieses kostet im ersten Monat 9,99 Euro . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Das Abonnement lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen .

Dieses kostet im ersten Monat . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf . Das Abonnement lässt sich aber . Das Tagesticket: Mit diesem könnt Ihr Sky Ticket für 24 Stunden nutzen. Die Kosten betragen einmalig 9,99 Euro .

Mehr Informationen zu Sky Ticket und den verschiedenen Angeboten erhaltet Ihr, wenn Ihr auf diesen Link klickt.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Bundesliga-Duell zwischen RB Leipzig und Bayern München verpasst? Kein Problem. Dann legen wir Euch die Highlights bei DAZN zu RB Leipzig vs. FC Bayern München wärmstens ans Herz. Der Streamingdienst lädt Euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff die wichtigsten Szenen in einer ausführlichen Zusammenfassung auf die Plattform.

Und das Beste? Falls Ihr noch kein DAZN-Abonnent seid, könnt Ihr die Highlights zu Leipzig vs. Bayern sowie alle Highlights der 1. und gratis bei DAZN anschauen. Was müsst Ihr dafür tun? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat beim Streamingdienst. Und erlebt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos.

Die Bundesliga-Highlights 40 Minuten nach Abpfiff sind allerdings nicht das einzige, was DAZN zu bieten hat. Der Streamingdienst überträgt seit diesem Sommer die Bundesliga live! Über 40 Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses laufen bei DAZN im LIVE-STREAM. Welche BL-Duelle konkret beim Streamingdienst zu sehen sind, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Habt Ihr Bock auf die Bundesliga und viele weitere Wettbewerbe wie die Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga und und und...? Dann ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App herunter.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Bundesliga-Topspiel heute leider weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Ihr wollt aber dennoch keine wichtige Szene verpassen? Dann empfehlen wir Euch:

Im LIVE-TICKER von Goal versorgen wir Euch nicht nur wenige Minuten vor dem Anpfiff sondern während der gesamten Partie mit den wichtigsten Informationen zu RBL vs. FCB. Ihr verpasst keine Chance, keinen Treffer und keine Entscheidung.

Unseren kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Welcher Formation vertraut Leipzig-Coach Julian Nagelsmann? Welche Elf schickt sein Gegenüber, FCB-Trainer Niko Kovac, von Beginn an aufs Feld? Wenn knapp eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen veröffentlicht werden, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die Bilanz

RB LEIPZIG (insgesamt bislang 8 Duelle) FC BAYERN MÜNCHEN 1 Siege 6 1 Unentschieden 1 6 Niederlagen 1 7 Tore 16

