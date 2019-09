FC Bayern: Boateng-Wechsel zu Juve wohl geplatzt, Salihamidzic rüffelt Lewandowski - alle News und Gerüchte zum FCB

Ein Wechsel von Jerome Boateng zu Juve kommt doch nicht zustande, Bayern-Spordirektor Salihamidzic kritisiert Lewy. Alle FCB-News am Montag.

Beim FC Bayern geht man nach dem 6:1-Erfolg über Mainz mit sieben Punkten aus den ersten drei Bundesligapartien relativ entspannt in die Länderspielpause.

Abseits des Platzes sorgt am Montag aber Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit einem Rüffel für Stürmerstar Robert Lewandowski für Aufsehen. Und Neuzugang Michael Cuisance bekommt von seinem früheren Gladbacher Teamkollegen Christoph Kramer sein Fett weg.

Derweil ist der sich anbahnende Wechsel von Jerome Boateng zu am Deadline Day doch geplatzt.

Der am Montag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Juventus-Wechsel von Jerome Boateng geplatzt

Der geplante Wechsel des Rio-Weltmeisters Jerome Boateng von Bayern München zu Juventus Turin kommt nicht zustande. Entsprechende Berichte italienischer Medien sind nach Informationen von Goal und SPOX zutreffend: Juve verzichtet auf eine Verpflichtung des 30 Jahre alten Abwehrspielers, weil sich bei den Verantwortlichen der Alten Dame die Meinung durchgesetzt hat, auf die eigenen Kräfte zu setzen.

Der italienische Rekordmeister hatte nach dem Kreuzbandriss von Kapitän Giorgio Chiellini über einen Transfer Boatengs nachgedacht. Der frühere Nationalspieler weilte angeblich bereits zu Verhandlungen in Turin. Auch Shkodran Mustafi vom war als Kandidat gehandelt worden.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic rüffelt Robert Lewandowski

Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat Torjäger Robert Lewandowski für dessen öffentliche Kritik an der Transferpolitik des Rekordmeisters gerügt. Er habe ihm gesagt, "dass er sich bitte um meinen Job oder den Job von Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß nicht sorgen muss - und schon gar nicht öffentlich. Das steht ihm nicht zu. Ich glaube, dass er das verstanden hat", sagte Salihamidzic im kicker-Interview.

Gleichzeitig erneuerte der 42-Jährige seine Aussage, beim FC Bayern nie unter einem anderen Sportvorstand zu arbeiten. Dies sei "unverrückbar. Ich fülle schon jetzt als Sportdirektor das Aufgabenfeld eines Sportvorstandes aus."

Ex-Teamkollege Kramer kritisiert Bayern-Neuzugang Michael Cuisance

Weltmeister Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach lässt kein gutes Haar am Wechsel von Michael Cuisance zum FC Bayern München und dessen damit verbundenem Verhalten.

Der 20-jährige Franzose hatte in der Vergangenheit einen Stammplatz bei den Fohlen gefordert und seinen Unmut trotz großen Ehrgeizes mit lustlosem Verhalten unterstrichen, um so nach München wechseln zu können.

"Man kann positiv sagen, er ist unheimlich ehrgeizig, möchte unbedingt Stammspieler werden, möchte der Mannschaft helfen. Das sind erst einmal gute Eigenschaften", erklärte Kramer bei Sky.

Auf der anderen Seite gehe es laut Kramer aber darum, "wie man das umsetzt. Man setzt es halt nicht mit Forderungen um. Oder, in dem man mit offenen Schuhen trainiert, um seine Unzufriedenheit zu demonstrieren. Das gehört sich einfach nicht."

Sandro Wagner will in Trainerfunktion zum FC Bayern zurückkehren: "Alles geklärt"

Der frühere deutsche Nationalstürmer Sandro Wagner peilt nach seiner aktiven Karriere eine Rückkehr zum FC Bayern München an. Der 31-Jährige, aktuell in Diensten des chinesischen Erstligisten , will eine Trainerrolle beim deutschen Rekordmeister übernehmen.

"Ich will auf jeden Fall eine Trainerkarriere starten. Ich werde auch auf jeden Fall zu Bayern zurückkehren", sagte Wagner am Sonntag im Sport1-Doppelpass und fügte an: "Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber ich habe mit Bayern München alles geklärt."

Sandro Wagner will Vertrag in erfüllen

Zuvor will Wagner, der im Januar für fünf Millionen Euro Ablöse vom FCB nach China gewechselt war , aber noch ein paar Jahre als Spieler sein Geld verdienen und zunächst seinen bis Ende 2020 gültigen Vertrag bei Tianjin Teda erfüllen: "Das ist der Plan, nach zwei Jahren soll es zurückgehen. Ich weiß nicht, ob da noch ein Bundesligist auf mich wartet. Ich bin da entspannt und ganz offen."

Wagner war einst als Siebenjähriger zu Bayern gewechselt und hatte seine komplette Jugendzeit an der Säbener Straße verbracht. 2008 verließ er München in Richtung Duisburg, Anfang 2018 kehrte er aus Hoffenheim zum FCB zurück. Insgesamt hat er 38 Pflichtspiele (elf Tore) für Bayern bestritten.