Der Deadline Day 2019 im LIVE-TICKER: Alle Wechsel und Gerüchte am finalen Tag im Transferfenster

Der letzte Tag im Sommer-Transferfenster 2019 steht an! Alle Wechsel und Gerüchte am Deadline Day lest Ihr hier bei Goal im LIVE-TICKER!

Die Premier League hatte ihren finalen Transfertag schon Anfang August, heute endet die Wechselperiode für diesen Sommer nun in allen anderen europäischen Top-Ligen: Es ist Deadline Day 2019!

Nur noch bis Montagabend dürfen die Klubs aus , , und neue Spieler verpflichten. In der ist bereits um 18 Uhr Zapfenstreich, in Italien darf bis 20 Uhr eingekauft werden. Spanien und Frankreich reizen den Deadline Day sogar gänzlich aus, hier ist das Transferfenster bis heute um 23.59 Uhr geöffnet.

Also, genug Geplänkel: Welche großen Transfers gehen heute noch über die Bühne? Welche Gerüchte kursieren im Laufe des Tages, welche Deals platzen vielleicht doch noch? Goal liefert Euch hier den Überblick, den Ihr stets aktualisieren könnt. Bleibt also dran und verpasst keinen wichtigen Wechsel!

DEADLINE DAY 2019: Wie lange ist das Transferfenster in den Top-Ligen heute geöffnet?

Deutschland: 18 Uhr

Italien: 20 Uhr

Spanien: 23.59 Uhr

Frankreich: 23.59 Uhr

Done Deals: Die fixen Top-Transfers am DEADLINE DAY

Henrikh Mkhitaryan von Arsenal an ausgeliehen

von Arsenal an ausgeliehen Mbaye Diagne von an ausgeliehen (Gebühr 3,35 Millionen Euro, inkl. Kaufoption)

von an ausgeliehen (Gebühr 3,35 Millionen Euro, inkl. Kaufoption) Chicharito von zum

von zum Matteo Darmian von zu Parma

von zu Fernando Llorente ablösefrei von Tottenham zu Napoli

Deadline Day: Gibt PSG Jese an ab?

Offensivspieler Jese hat bei einen schweren Stand und steht nun angeblich vor einem Wechsel zu Celta Vigo. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe am Deadline Day.

Deadline Day 2019: wohl vor Bittencourt-Transfer

Offensivspieler Leonardo Bittencourt wechselt am Deadline Day wohl von der TSG Hoffenheim zu Werder Bremen. Das berichtet die Bild mit Verweis darauf, dass Bittencourts Berater Wassily Krastanas aktuell in der Geschäftsstelle der Bremer sei.

Bittencourt hat bei Hoffenheim noch Vertrag bis 2023. Werder war bereits letztes Jahr an dem 25-Jährigen interessiert, seinerzeit wechselte er vom aber zur TSG.

Deadline Day: Roma leiht Henrikh Mkhitaryan von Arsenal aus

Henrikh Mkhitaryan ist da! Der armenische Spielmacher ist am Montagmittag in Rom gelandet und wird sich der AS anschließen. Die Italiener posteten ein Foto von der Ankunft des früheren Dortmunders auf Twitter.

Henrikh Mkhitaryan has arrived in Rome... ✈️👋 pic.twitter.com/APvE8igkMp — AS Roma English (@ASRomaEN) 2. September 2019

Nach Informationen von Goal und SPOX handelt es sich um ein Leihgeschäft. Der 30-Jährige besitzt bei den Gunners noch einen Vertrag bis 2021.

Deadline Day 2019: HSV-Trainer Hecking bestätigt Harnik-Transfer

Trainer Dieter Hecking hat am Montagmittag bestätigt, dass sich Zweitligist mit Angreifer Martin Harnik vom Nordrivalen Werder Bremen verstärken wird. Lediglich der Medizincheck stehe noch aus.

🗣 In der Presserunde nach dem Training erklärte Dieter #Hecking soeben: „Ich freue mich, dass wir uns, vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchung, mit Martin #Harnik verstärken werden. So einen Spielertypen können wir noch sehr gut gebrauchen.“ #nurderHSV pic.twitter.com/gjfVbv8Ife — Hamburger SV (@HSV) 2. September 2019

Wie mehrere Medien schon am Sonntag berichteten, leiht der HSV den 32-jährigen Österreicher zunächst für ein Jahr aus. Danach besteht wohl im Falle eines Aufstiegs der Hamburger eine Kaufpflicht über eine Million Euro.

Deadline Day: Vlad Chiriches geht von Napoli nach Sassuolo

Der leiht den rumänischen Innenverteidiger Vlad Chiriches an Serie-A-Konkurrent aus.

Am Ende der Saison besteht für Sassuolo zudem eine Kaufpflicht für den 29-Jährigen.

Deadline Day: Galatasaray verleiht Mbaye Diagne an Brügge

Champions-League-Teilnehmer FC Brügge leiht Stürmer Mbaye Diagne für ein Jahr vom türkischen Meister Galatasaray aus. Die Belgier zahlen eine Leihgebühr in Höhe von 3,35 Millionen Euro und besitzen kommenden Sommer eine Kaufoption für den Senegalesen.

🇸🇳 Daarnaast kwamen Club en @GalatasaraySK tot een huurovereenkomst voor Mbaye Diagne. De Senegalees wordt gehuurd met aankoopoptie! #BienvenueMbaye pic.twitter.com/IldZoBK2H9 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 2. September 2019

Diagne war erst im Januar für 13 Millionen Euro von Kasimpasa zu Gala gewechselt. Für Cimbom gelangen dem 27-Jährigen elf Tore in 20 Pflichtspielen.

Deadline Day 2019: Chicharito wechselt zum FC Sevilla

Der frühere Leverkusener Javier Hernandez, genannt Chicharito, wechselt von West Ham United zum FC Sevilla. Das gaben beide Vereine am Deadline Day offiziell bekannt.

Der 31-jährige mexikanische Nationalstürmer hat in Sevilla einen Dreijahresvertrag bis 2022 unterschrieben. Über die Ablösesumme ist nichts bekannt. Bereits am Sonntagabend war Chicharito in Andalusien gelandet.

Deadline Day: Paderborn will wohl Ex- -Verteidiger Riedewald ausleihen

Bundesligist steht offenbar kurz davor, Innenverteidiger Jairo Riedewald von Premier-League-Klub auszuleihen. Das berichtet der kicker.

Der 22-jährige Niederländer war 2017 von Ajax Amsterdam zu Palace gewechselt, spielt bei den Engländern aber kaum eine Rolle.

Deadline Day: Icardi-Wechsel zu PSG wird konkreter

Der bei in Ungnade gefallene Mauro Icardi steht offenbar vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Das berichten mehrere Medien am Deadline Day übereinstimmend.

Laut RMC soll der argentinische Stürmerstar um 17 Uhr seinen Medizincheck in Paris absolvieren. Dem Sky -Journalisten Gianluca Di Marzio zufolge handelt es sich um eine Leihe inklusive Kaufoption. Insgesamt würde PSG dabei rund 70 Millionen Euro nach Mailand überweisen.

Deadline Day: Galatasaray verhandelt mit Mario Lemina

Galatasaray hat am Montagmittag bestätigt, dass man Verhandlungen über eine Verpflichtung von Southamptons Mittelfeldspieler Mario Lemina aufgenommen hat.

Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/XcdNjn2NvV — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2. September 2019

Der 26-jährige Gabuner hat bei den Saints zwar noch Vertrag bis 2022, spielt unter Trainer Ralph Hasenhüttl aber keine wichtige Rolle mehr.

Deadline Day: Juventus holt Boateng nicht - kommt stattdessen Mustafi?

Der sich angeblich anbahnende Wechsel von Innenverteidiger Jerome Boateng vom zu wird nach Informationen von Goal und SPOX nicht stattfinden. Juve sieht nun doch von einer Verpflichtung des 30-Jährigen ab.

Statt Boateng hat Juventus nun laut Sky einen weiteren deutschen Ex-Nationalspieler im Visier: So soll Shkodran Mustafi, der Arsenal bekanntlich verlassen kann, das Interesse der Bianconeri als Vertretung für den lange verletzt ausfallenden Giorgio Chiellini geweckt haben. Neben Mustafi gelten auch Liverpools Dejan Lovren und Atleticos Stefan Savic als Kandidaten. Zudem schwirrt eine Rückkehr des erst im Winter nach gewechselten Medhi Benatia durch die Gerüchteküche.

Manchester United: Matteo Darmian wechselt am Deadline Day zu Parma

Rechtsverteidiger Matteo Darmian wechselt von Manchester United zu Parma Calcio. Das gaben beide Vereine am Deadline Day offiziell bekannt.

🇮🇹 @DarmianOfficial has joined Parma on a permanent deal.



Buona fortuna, Matteo! — Manchester United (@ManUtd) 2. September 2019

Der 29-jährige Italiener hat in Parma einen Vierjahresvertrag bis 2023 unterschrieben. Darmian war 2015 von Torino nach Manchester gewechselt und hatte für die Engländer 92 Pflichtspiele (ein Tor) absolviert.

Deadline Day: Dennis Aogo angeblich bei Hannover und drei CL-Klubs im Visier

Der seit Anfang Juli vereinslose Linksverteidiger Dennis Aogo hat am Deadline Day offenbar vier Optionen für seine Zukunft: Laut Bild sind sowohl Zweitligist als auch die Champions-League-Teilnehmer , und Ajax Amsterdam an dem früheren deutschen Nationalspieler interessiert.

Bei Ajax soll der 32-jährige Aogo, der zuletzt für den spielte, demnach als Back-Up für Nicolas Tagliafico eingeplant sein.

Deadline Day 2019: schnappt sich wohl Patrik Schick

RB Leipzig verstärkt seine Offensive am Deadline Day wohl mit Roma-Stürmer Patrik Schick.

Laut Bild müssen nur noch finanzielle Details geklärt werden, dem kicker zufolge ist eine zweijährige Leihe des 23-jährigen Tschechen zu RB geplant.

Deadline Day: Falcao-Wechsel zu Galatasaray vor Vollzug

Bereits am Samstag hatte Galatasaray bestätigt, über eine Verpflichtung von Monaco-Stürmer Radamel Falcao zu verhandeln. Inzwischen ist der Kolumbianer auch schon samt Familie in Istanbul gelandet und macht die Cimbom-Anhänger verrückt.

Am heutigen Deadline Day wird der Transfer dann aller Voraussicht nach auch offiziell bekanntgegeben. Also immer schön die Augen offen halten, Gala-Fans!

Doppel-Coup am Deadline Day? PSG angeblich an Mauro Icardi und Emre Can dran

Paris Saint-Germain könnte am Deadline Day angeblich noch zwei Transfercoups landen: Laut L'Equipe ist der französische Meister an dem bei Inter Mailand auf dem Abstellgleis stehenden Stürmerstar Mauro Icardi dran. Der Argentinier soll demnach für ein Jahr ausgeliehen werden.

Ebenfalls ein Leihgeschäft planen die Pariser Sky zufolge für Mittelfeldspieler Emre Can von Juventus Turin. Der 25-Jähriger soll sich einen Wechsel zu PSG demnach auch gut vorstellen können.

Deadline Day 2019: BVB verleiht Marius Wolf wohl an

Bundesligist Hertha BSC ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen offenbar fündig geworden. Die Berliner stehen nach Informationen der Bild-Zeitung und des Fachmagazins kicker kurz vor dem Ende der Transferphase vor einer Ausleihe des Dortmunders Marius Wolf.

Der 24 Jahre alte Offensivspieler hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2023, kam in den bisherigen drei Ligaspielen aber nicht zum Einsatz. Lediglich beim 2:0-Sieg im Supercup gegen den FC Bayern München durfte er neun Minuten lang mitspielen.

Liverpool-Talent Bobby Duncan vor Wechsel nach Florenz

Der englische Junioren-Nationalspieler Bobby Duncan steht vor einem Transfer vom zum Serie-A-Klub . Nach Informationen von Goal und SPOX haben sich die Klubs nach zähen Verhandlungen auf einen Wechsel des 18 Jahre alten Stürmers verständigt.

Duncan wird demnach an die Fiorentina verkauft, die Ablöse beträgt gut zwei Millionen Euro. Die Reds sichern sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Ursprünglich wollte die Viola den Teenager mit einer Kaufoption ausleihen, diese Offerte aber lehnte Liverpool im vergangenen Monat noch ab.

Deadline Day: Frankfurt tauscht Ante Rebic gegen Andre Silva

Bereits am Sonntagabend hat Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic bei Sky den Deal bestätigt, am Deadline Day soll die Sache dann offiziell werden: Die SGE leiht Offensivspieler Ante Rebic für zwei Jahre an den AC Milan aus, im Gegenzug kommt der portugiesische Nationalstürmer Andre Silva für den gleichen Zeitraum an den Main.

"Die Vereine sind sich einig. Wenn alles funktioniert, ist Andre Silva morgen einen Adlerträger und Rebic in Mailand", hatte Bobic gesagt.

Deadline Day: Luiz Gustavo auf dem Sprung zu

Der ehemalige Bundesligaprofi Luiz Gustavo steht unmittelbar vor einem Transfer von Olympique Marseille zum türkischen Erstligisten Fenerbahce. Das bestätigt OM-Präsident Jacques-Henri Eyraud am Sonntagabend am Rande des 1:0-Erfolgs in der Ligue 1 gegen AS Saint-Etienne.

Bei Canal+ sagte Eyraud: "Jeder weiß, was ich von diesem Spieler halte. Ich mag ihn wirklich. Im Januar hatte er ein großes Angebot aus , aber da musste er bleiben. Jetzt gab es ein neues Angebot und er möchte uns verlassen. (…) Er ist ein toller Profi und im Moment ist er bereits in der ."Gustavo habe zuvor ein Angebot zur Verlängerung an der Cote d'Azur abgelehnt.

Deadline Day 2019: Werder leiht Martin Harnik offenbar an HSV aus

Zweitligist Hamburger SV hat sich kurz vor Ende des Transferperiode offenbar mit dem Bundesligisten Werder Bremen auf einen Wechsel von Stürmer Martin Harnik (32) geeinigt. Wie Hamburger Medien und die Bild-Zeitung berichten, soll der in Hamburg geborene Österreicher für ein Jahr ausgeliehen werden.

Im Falle des Aufstiegs bestehe eine verpflichtende Kaufoption für den HSV. Am Montag sollen letzte Details geklärt werden.

Navas für Areola: PSG und Real tauschen wohl die Keeper

Der Wechsel von Keylor Navas von Real Madrid zu Paris Saint-Germain rückt näher. Wie mehrere spanische Medien berichten, soll sich der Torhüter nach dem Spiel gegen den FC Villarreal (2:2) von seinen Mitspielern verabschiedet haben und direkt mit einem Privatjet in die französische Hauptstadt geflogen sein.

Dort soll er am Montag seinen Vertrag bei der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel unterschreiben, wobei als Ablösesumme bis zu 15 Millionen Euro im Raum stehen. Im Gegenzug wird PSG-Keeper Alphonse Areola für ein Jahr auf Leihbasis zu den Königlichen wechseln.

Am Deadline Day: Napoli verpflichtet Fernando Llorente

Der ehemalige Welt- und Europameister Fernando Llorente kehrt in die zurück. Wie Präsident Aurelio De Laurentiis via Twitter verkündete, heuert der 34 Jahre alte Stürmer bei Vizemeister SSC Neapel an. Die Vertragslaufzeit ist noch nicht bekannt, gemäß italienischer Medien unterschrieb Llorente allerdings bis 2021.

Der Spanier wechselt ablösefrei nach Neapel, nachdem sein Vertrag beim Champions-League-Finalisten vor wenigen Wochen ausgelaufen war. Auch sein Ex-Klub soll sich um einen Transfer des Angreifers bemüht haben.

Deadline Day: Leiht die Roma Mkhitaryan aus?

Die AS Roma steht wohl unmittelbar vor einer Verpflichtung von Henrikh Mkhitaryan vom FC Arsenal. Wie Sky Italia berichtet, soll der armenische Nationalspieler für eine Saison ausgeliehen werden.

Die Giallorossi sichern sich dem Vernehmen nach außerdem eine Kaufoption, die während des einjährigen Leihdeals jederzeit gezogen werden kann.