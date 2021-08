FC Bayern München, News und Gerüchte: Eberl erteilt Hofmann-Transfer Absage, Müller scherzt über Lewandowski

Max Eberl erteilt einem Transfer von Jonas Hofmann zum FC Bayern eine Absage und Thomas Müller scherzt über Robert Lewandowski. Alle News zum FCB.

Der FC Bayern München am Sonntag. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister vom heutigen Tage.

Zudem findet Ihr die Entwicklung der vergangenen Tage in separaten Artikeln hier:

FC Bayern, Transfer: Jonas Hofmann wechselt nicht zum FCB

Max Eberl hat einen Transfer von Jonas Hofmann zum FC Bayern München ausgeschlossen. Auch einen Wechsel von Matthias Ginter wird es wohl nicht geben.

"Es gibt keinen Transfer", sagte Eberl bei Bild Live am Sonntag: "Jonas bleibt in Gladbach."

Damit setzte der Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach den Gerüchten um Hofmann ein Ende. Zuletzt hatte Eberl auf einer Pressekonferenz noch gescherzt und einen Anruf von Hasan Salihamidzic vorgetäuscht .

Nun stellte Eberl klar: "Ich habe nie mit Brazzo über Jonas verhandelt. Es gab nie ein konkretes Angebot oder konkrete Gespräche." Hofmanns Vertrag bei Gladbach läuft noch bis 2023.

Auch ein Wechsel von Matthias Ginter wird in diesem Transfersommer laut Eberl nicht mehr passieren. "Unser Kader steht", sagte der 47-Jährige. Auch Ginter war mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Kein Ginter, kein Hofmann - kommt dafür Marcel Sabitzer zum FC Bayern? Aufgrund des ausbleibenden Angebots für Hofmann meint Eberl: "Das Puzzle würde dann passen."

Vor dem 5:0-Sieg der Bayern gegen Hertha BSC deutete Salihamidzic einen nahenden Vollzug an : "Wir haben uns schon mit dem Spieler beschäftigt. Es könnte ein Thema werden."

FC Bayern, News: Thomas Müller scherzt über Robert Lewandowski

Gegen Hertha BSC lieferte Robert Lewandowski eine weitere Galavorstellung im Bayern-Trikot ab. Nach dem 5:0 (2:0)-Sieg des FC Bayern, bei dem der Pole drei Treffer beisteuerte, erklärte Thomas Müller augenzwinkernd die Entwicklung seines Teamkollegen, der ihm bei seinem Führungstreffer im Sechzehner den Ball stark überlassen hatte.

"Ich habe nachgefragt, ob er nicht fit ist, oder ob er das nächste Level erreicht hat, weil er jetzt auf einmal Bälle im Strafraum für einen besser Postierten durchlässt", frotzelte Müller nach dem Spiel bei Sky , schließlich bekomme man "auf dem Papier gar nichts", wenn man den Ball nicht berührt. Man habe sich im kurzen Dialog dann "auf das nächste Level geeinigt", meinte Müller.

13 – Robert Lewandowski trifft in seinem 13. Bundesligaspiel in Folge und stellt damit einen neuen persönlichen Rekord auf, nur Gerd Müller traf häufiger in Serie in der Bundesliga (16). Lauf. #FCBBSC pic.twitter.com/YbVA8UFlTJ — OptaFranz (@OptaFranz) August 28, 2021

"Er merkt ja, dass wenn er selbstloser spielt, dass er von uns trotzdem bedient wird und er seine Tore macht", ergänzte Müller. "Das ist das Verrückte, dann macht er im Vorbeigehen einen Hattrick." Vor allem die außergewöhnlichen Qualitäten des Polen beeindrucken Müller jedes Mal aufs Neue: "Er hat einen Riecher, dann hat er Fähigkeiten - links, rechts, Kopf, Körper, er weiß, wo ein Ball hinkommt, wo er gefährlich sein kann."

Tatsächlich hat sich Lewandowski aber auch nach eigener Einschätzung zuletzt noch einmal weiterentwickelt. Und: "Ich bin hungrig", sagte der polnische Nationalstürmer: "Ich fühle mich körperlich sehr gut - wahrscheinlich besser als vor ein paar Jahren."

Um Rekorde gehe es ihm nicht mehr, auch wenn er gegen Hertha den nächsten einheimste - er traf als erster Münchner überhaupt in 16 Pflichtspielen in Folge. "Ich bin auf meine Aufgabe fokussiert, wichtig ist, dass die Mannschaft gut spielt - das hilft mir auch."

FC Bayern: CL-Sieg bis 2032! Julian Nagelsmann wettete mit Träsch um Audi A3

Bayern Münchens Julian Nagelsmann ist vor vielen Jahren eine kuriose Wette mit Christian Träsch eingegangen, die den Verlierer teuer zu stehen kommt . "Wir waren zusammen in der Schule, da war ich also noch gar kein Trainer. Aus einer Laune heraus habe ich gesagt, dass er meinem Kind einen Audi A3 kaufen muss, wenn ich bis 2032 die Champions League gewinne", verriet Nagelsmann am Rande des überzeugenden 5:0-Siegs seiner Mannschaft über Hertha BSC am Samstagabend bei Sky .

Erstmals kräftig gezittert habe Träsch, der seine Karriere im vergangenen Sommer bei Al-Wasl in den Vereinigten Arabischen Emiraten beendet hatte, als Nagelsmann mit RB Leipzig in der Saison 2019/20 das Halbfinale der Königsklasse erreichte.

Mit den Leipzigern unterlag Nagelsmann jedoch Paris Saint-Germain deutlich mit 0:3 und verpasste somit seinen ersten Finaleinzug. "Noch größer wurde das Zittern dann, als ich zu den Bayern gegangen bin", sagte Nagelsmann weiter mit einem Augenzwinkern: "Es ist auch Druck für mich, nicht nur für ihn."

Bayern-Star Müller: "Hätte sehr gerne Cristiano Ronaldo mit Lionel Messi gesehen"

Thomas Müller hat nach dem 5:0 (3:0)-Sieg des FC Bayern gegen Hertha BSC verraten, dass er gerne Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zusammen bei Paris Saint-Germain spielen gesehen hätte . " Falls Kylian Mbappe noch geht, hätte ich gerne Cristiano Ronaldo zusammen mit Lionel Messi gesehen ", sagte Müller im Anschluss an den Erfolg des FCB gegen Berlin am Sky -Mikrofon. "Das wäre eine sehr interessante Mischung gewesen. Vor allem für mich als Fan des Sports."

Auf die Frage, ob er dann gerne hinter den beiden Superstars spielen würde, antwortete Müller: "Das muss nicht unbedingt sein, würde aber vielleicht auch einigermaßen funktionieren." Für den 31-Jährigen sei "eine gute Mischung aus Spielern" besonders wichtig.

"Man braucht Spieler, die gut am Ball sind und welche, die gut weg vom Ball sind. Cristiano ist mittlerweile ein sehr starker Abschlussspieler geworden. Er braucht den Ball gar nicht mehr so tief", so Müller. Messi und Neymar würden dahinter dann "durchs Mittelfeld spazieren. Das wäre interessant gewesen".

