FC Bayern München: Josip Stanisic gibt DFB vorerst einen Korb

Josip Stanisic vom FC Bayern München wird vorerst nicht für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Der Rechtsverteidiger, der in Abwesenheit des verletzten Benjamin Pavard zum Stammspieler aufgestiegen ist, wurde nun erstmals in die kroatische U21-Nationalmannschaft berufen.

"Ich freue mich sehr über die Berufung in die kroatische U21-Nationalmannschaft. Es ist mir eine Ehre, dass ich das Trikot Kroatiens tragen kann", wird Stanisic in einer entsprechenden Mitteilung des kroatischen Verbands zitiert.

Im November 2018 hatte der 21-Jährige noch zwei U19-Länderspiele für den DFB absolviert. Ein Einsatz für die deutsche A-Nationalmannschaft ist trotz des Verbandswechsels aktuell aber noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Obwohl Stanisic nun wohl im September gegen Aserbaidschan und Finnland für Kroatien debütieren wird, darf er bis zu seinem ersten A-Länderspiel den Verband noch einmal wechseln.

Laut der Bild gab es zuletzt durchaus ein Interesse von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz an Stanisic.

FC Bayern feiert Schützenfest gegen den Bremer SV im DFB-Pokal

Schützenfest zur Pokal-Premiere von Julian Nagelsmann: Bayern München hat "im Nachsitzen" die zweiten Runde des DFB-Pokals erreicht und Julian Nagelsmann mit dem höchsten Sieg seit 24 Jahren einen perfekten Pokal-Einstand bei den Bayern beschert. Der 20-malige Cup-Champion ließ dem Fünftligisten Bremer SV beim 12:0 (5:0) im Weserstadion auch mit einer besseren B-Elf nicht den Hauch einer Chance.

FC Bayern München: Transfers? Nagelsmann und Salihamidzic äußern sich

Nur noch bis zum 31. August hat der FC Bayern Zeit, neue Spieler zu verpflichten. Weiterhin wird über Verstärkungen im Mittelfeld (Sabitzer, Hofmann) und auf der rechten Abwehrseite spekuliert.

"Wir haben nicht mehr so viele Tage Zeit", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 12:0-Sieg gegen den Bremer SV im DFB-Pokal und fügte an: "Wir fliegen mal zurück und gucken, ob noch etwas geht." Derzeit sei es auf dem Transfermarkt "nicht so einfach".

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge muss der FC Bayern erst Spieler verkaufen, um Gelder für neues Personal freimachen zu können. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sprach vor dem Spiel bei Sport1 von "klaren wirtschaftlichen Vorgaben und Budgets".

Der 44-Jährige weiter: "Darin müssen wir uns bewegen. Die sind schwierig im Fernsehen zu definieren. Durch die Zuschauergelder fehlen uns viele Einnahmen."

Zur viel diskutierten Personalie Marcel Sabitzer, für den der Rekordmeister nach Informationen von Goal und SPOX noch kein offizielles Angebot abgegeben hat, äußerten sich Nagelsmann und Salihamidzic wie gewohnt verhalten. "Er ist ein guter Spieler, spielt aber bei RB Leipzig", sagte der FCB-Coach.

FC Bayern offenbar bereits unter Flick an Hofmann interessiert - Gladbacher äußert sich

Der FC Bayern München ist offenbar nicht erst seit diesem Sommer an einer Verpflichtung von Gladbachs Flügelspieler Jonas Hofmann interessiert . Wie die Bild berichtet, habe bereits Ex-Trainer Hansi Flick versucht, den Nationalspieler an die Isar zu locken.

Demnach habe es bereits eine Kontaktaufnahme und erste Gespräche gegeben, ehe Flick im April seinen vorzeitigen Abschied vom FC Bayern zum Saisonende bekanntgab. Dennoch seien die Bemühungen um den 29-Jährigen beim deutschen Rekordmeister nie vollständig zum Erliegen gekommen und nehmen nun unter Nachfolger Julian Nagelsmann wieder Fahrt auf.

Am Dienstag berichteten der kicker , die Sport Bild und Sport1 übereinstimmend, dass die Verantwortlichen des FC Bayern bereits Kontakt zu Hofmanns Berater aufgenommen hätten. In München soll der Gladbacher eine flexible Alternative für die rechte Seite darstellen und unter anderem als offensivere Alternative zu Benjamin Pavard fungieren. Laut Sport1 rufen die Fohlen 22 Millionen Euro für den bis 2023 gebundenen Spieler auf, dessen Vertrag keine Ausstiegsklausel beinhaltet.

Angesprochen auf einen möglichen Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt sagte Hofmann zur Sport Bild : "Wenn ein so großer Verein, wie der FC Bayern Interesse an mir haben sollte, dann würde mich das sicher freuen, weil es eine Bestätigung meiner Leistungen wäre. Zu solchen Gerüchten äußere ich mich aber grundsätzlich nicht."

Bayer Leverkusen sticht FC Bayern bei Amine Adli aus

Amine Adli steht vor einem Wechsel vom französischen Zweitligisten FC Toulouse zu Bayer Leverkusen . Berichte von Sky und RMC Sport über eine Einigung der Vereine können Goal und SPOX bestätigen.

Der 21-jährige Stürmer soll zehn bis 15 Millionen Euro kosten und Leon Bailey ersetzen, der sich Anfang August Aston Villa angeschlossen hat.

Bayer würde damit den FC Bayern ausstechen, der nach Informationen von Goal und SPOX ebenfalls am Youngster dran war. Die Münchner versuchten allerdings, die Ablöse auf fünf Millionen Euro zu drücken, womit Toulouse nicht einverstanden war.

DFB-Team: Hansi Flick lässt wohl Bayern-Profi Leroy Sane zuhause

Am Freitag wird Bundestrainer Hansi Flick sein erstes DFB-Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele Deutschlands gegen Liechtenstein (2. September), Armenien (5. September) und Island (8. September) bekannt geben. Ein Name, der womöglich fehlen könnte, ist Leroy Sane.

